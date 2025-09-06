ชาวบ้านอ่าวพังงาเข้ายื่นหนังสือ แสดงความห่วงใยต่อประเด็นการตั้งฐานทัพ

เมื่อวันที่ 5 กันยายน เวลา 09.30 น. ที่จังหวัดพังงา กลุ่มชาวบ้านจากหลายชุมชน รวมถึงผู้แทนชาวพุทธ มุสลิม และกลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเดินขบวนกว่า 200 คน ก่อนเข้ายื่นหนังสือต่อกระทรวงกลาโหม โดยมีนายวัฒนา มีแต้ม แกนนำกลุ่ม “คนรักแผ่นดิน” เป็นตัวแทนนำกลุ่ม เพื่อแสดงความห่วงใยและข้อกังวลของประชาชนเกี่ยวกับประเด็นการใช้พื้นที่อ่าวพังงาเป็นฐานทัพ
การยื่นหนังสือถึงหน่วยงานรัฐ
หนังสือดังกล่าวได้ถูกส่งมอบต่อ พันเอกณัฐวัฒน์ พรมฝาย หัวหน้าศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงกลาโหม ซึ่งรับเรื่องแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และพันเอกหญิงณิชาภา กุหลาบเพ็ชร รองผู้อำนวยการกองเลขานุการกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ซึ่งเป็นผู้แทนรับเรื่องแทนปลัดกระทรวงกลาโหม
ผู้แทนชาวบ้านย้ำว่า สิ่งสำคัญคือการขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาอย่างรอบคอบ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติและความสงบสุขของชุมชน พร้อมขอให้เสียงของประชาชนในพื้นที่ได้รับการรับฟังอย่างจริงจัง
มุมมองในเชิงประวัติศาสตร์
ประเด็นการตั้งฐานทัพในประเทศไทยเคยถูกหยิบยกขึ้นมาแล้วหลายครั้งในอดีต โดยเฉพาะในช่วงสงครามเย็นที่ประเทศไทยมีบทบาทในฐานะพันธมิตรด้านความมั่นคงในภูมิภาค ต่อมาหลังปี พ.ศ. 2519 มีการปรับท่าทีทางการเมืองและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จนเกิดการเปลี่ยนแปลงในการใช้พื้นที่ทางทหารร่วมกับนานาชาติ
ในปัจจุบัน การพูดคุยเกี่ยวกับการใช้พื้นที่ทางทหารยังคงเป็นประเด็นที่ต้องพิจารณาอย่างรอบด้าน ทั้งด้านความมั่นคงระหว่างประเทศ ความสัมพันธ์ทางการทูต และผลกระทบต่อวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่
ความคาดหวังของประชาชน
ชาวบ้านอ่าวพังงาได้แสดงจุดยืนผ่านการเคลื่อนไหวเชิงสัญลักษณ์ครั้งนี้ว่า ต้องการให้การพิจารณาเป็นไปอย่างโปร่งใส รอบด้าน และคำนึงถึงประโยชน์ระยะยาวของประเทศชาติ โดยเน้นย้ำว่าการเคลื่อนไหวครั้งนี้เป็นไปอย่างสงบเรียบร้อย เพื่อสะท้อนความห่วงใยและขอความเห็นใจจากผู้มีอำนาจตัดสินใจ