พระคึกฤทธิ์ แอบกิ๊ก เปย์หนัก สีกาไฮโซ เงินวัดหายพันล้าน

พระดังสายพุทธวจนะ ถูกลือหนักคบหาสีกาไฮโซใกล้ชิด ช้อปปิ้ง-ท่องเที่ยวหรูราวคู่รัก พร้อมกระแสข่าวเงินวัดหายระดับพันล้าน แถมอาจโยงฟอกเงิน ด้านอดีตลูกศิษย์ลั่นพร้อมแฉไม่ยั้ง
พระดังอีกรูปใกล้จะตกเป็นข่าวใหญ รายต่อไป พระรูปนั้นก็คือ พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล” แห่งวัดนาป่าพง คลอง 10 จังหวัดปทุมธานี ผู้โด่งดังจากการเผยแพร่คําสอน พุทธวัจนะ
ตอนนี้ลือกันกระหึ่มเมือง ว่าหน่วยงานตํารวจกําลังสืบสวนรวบรวมหลักฐานเรื่องเงินๆ ทองๆ ของพระอาจารย์คึกฤทธิ์
ว่ากันว่ามีเงินหายไปจากบัญชีวัดในระดับพันล้าน แถมมีลักษณะของการฟอกเงิน
เรื่องเงินก็เรื่องหนึ่ง แต่เรื่องสีกาคนสนิทของพระอาจารย์ก็กําลังเป็นกระแสเมาท์แตก
เพราะมีคนขูดคลิปมาปล่อยรัวๆ เผยให้เห็นสายสัมพันธ์ใกล้ชิดแบบไปไหนไปกัน แม้แต่ไปเดินชอปปิ้งเครื่องประดับในต่างประเทศ
สีกาคนนี้เป็นสาวใหญ่ ลูกไฮโซ คลิปไปไหนไปกันของพระกับสีกา ดูชื่นมื่น มีความสุขเหมือนเป็นผัวเมียอย่างบอกไม่ถูก
สังคมไทยที่ตื่นรู้จักข่าวอลัชชีรายต่างๆ ที่โดนบิ๊กเต่า พลตํารวจตรี จรูญ เกียรติ ปานแก้ว น็อกไปทีละรายสองราย ช่วงที่ผ่านมา พอเห็นทรงของพระอาจารย์คึกฤทธิ์ กับสีกาไฮโซ ก็เตรียมใจรอรับแรงกระแทกกันแล้ว ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ใต้วงการผ้าเหลืองไทย
ดูแล้วพระอาจารย์คึกฤทธิ์มีสิทธิ์จะคิดลึก ขณะที่โยมอุปฐากก็มีโอกาสจะเป็นนารีพิฆาตพระ
ในโลกโซเชียล ตอนนี้มีคลิปภาพลักษณ์โรแมนติกสีกา กับพระปลิวว่อน เป็นเรื่องราวพระกับสีกา มีกิจกรรมร่วมกันอย่างใกล้ชิดเหมือนคู่รักกันมากกว่าพระกับญาติโยม
ประกอบกับมีคลิปเสียงลับ การสนทนาระหว่างพระดังกับสีกาคนหนึ่ง คุยกันเรื่องใต้สะดือ ว่าด้วยการสอดใส่ ใครฟังก็ต้องช็อก
อดีตศิษย์ของพระอาจารย์คึกฤทธิ์ ซึ่งตอนนี้สิ้นศรัทธา และแสดงตัวจะมุ่งเผยแพร่กรรมเก่าของพระแบบกัดไม่ปล่อย ก็คือ “ครูณัฐ” ดร.ณัฐนันท์ สุดประเสริฐ
“ครูณัฐ” โพสต์เล่านิทานว่า มีครอบครัวหนึ่ง พื้นเพคนชัยนาท พ่อเป็นนักการเมืองมีชื่อ ต่อมาครอบครัวล้มละลาย ทั้งพ่อและแม่ล้มละลาย ครอบครัวมาอาศัยบ้านเช่าอยู่ย่านวิภาวดี ใกล้หนังสือพิมพ์ฉบับดังฉบับหนึ่ง ครอบครัวมีลูกสาวสวย สาวใหญ่อาชีพทําแซนด์วิชขายตามสะพานลอย
อยู่มาวันหนึ่งมีคนแนะนํานางไปฟังธรรมปฏิบัติธรรม ณ วัดแห่งหนึ่ง แถวปทุมธานี วัดนี้คนศรัทธามาก เจ้าอาวาสสอนดีเอาแต่คําสอนของพระพุทธเจ้ามาสอนตัดอรรถกถา คําพระสาวกออกหมด
อานิสงส์แห่งการเล่าเรียนธรรมตั้งแต่นั้น นางก็ไม่มาขายแซนด์วิชที่สะพานลอยอีกเลย ใช้เวลาไม่นานนัก นางก็ย้ายครอบครัวไปอยู่ย่านธัญบุรี
ต่อมาพ่อแม่นางยกนางให้เป็นลูกคนเล็กของพ่อแม่เจ้าอาวาส นางจึงเป็นน้องสาวบุญธรรมของเจ้าอาวาส
ซื้อบ้านราคา 11 ล้าน เป็นเจ้าของรถบีเอ็มดับบลิว เอสยูวี ราคา 9 ล้าน เบนซ์ เอสยูวี ราคา 14 ล้าน มีแบรนด์เนมใช้ ใส่เครื่องประดับเพชรทอง ใส่เสื้อผ้าแบรนด์เนมเกรดเอ เปิดบริษัทให้เช่ารถยนต์ เปิดบริษัทรับเหมาก่อสร้าง และเดินทางท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศกับเจ้าอาวาสบ่อยครั้ง
เวลามีงานพิธีในวัด นางจะนั่งเก้าอี้หลุยส์ด้านหน้าทุกงาน
ก็มีคําถามว่าครอบครัวนางไม่มีใครทํางานอะไร แต่นางรวยระดับเศรษฐีได้อย่างไร เอาเงินมาจากไหน นางคงจะทําทานไว้แต่ชาติปางก่อน นางกําลังกินบุญเก่าอยู่นะ ครูณัฐฟาดเดือด
ต้องบอกว่า ถ้าพระคึกฤทธิ์ยังมีสติรู้สึกถึงผิดชอบชั่วดี ต้องรีบตัดสินใจสึกจากความเป็นพระแต่เนิ่นๆ
ดีกว่าการกอดผ้าเหลืองแน่น
เป็นพระไป มีกิ๊กไป ชาวพุทธรับไม่ได้
-----------------------------------------
**ขอแนะนำ ThaiTimes โซเชียลมีเดียของคนไทย
ไม่ปิดกั้นเนื้อหา - แชร์รูปภาพและวิดีโอ - ติดตามข่าวสารล่าสุด ได้อย่างอิสระ
มีให้ Download ได้แล้วทั้งในระบบ iOS และใน Android
iOS :https://apps.apple.com/th/app/thaitimes-social/id6502225132
Android :https://play.google.com/store/apps/details...
และ https://thaitimes.co