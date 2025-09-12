“กลุ่มบริษัทเอ็มมีเน้นซ์” คว้ารางวัลการเชิดชูเกียรติ รับรองมาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ ตอกย้ำความมุ่งมั่นสู่การดำเนินงานอย่างโปร่งใสและยั่งยืน

กลุ่มบริษัทเอ็มมีเน้นซ์ ซึ่งประกอบด้วย บริษัท เอ็มมีเน้นซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และห้างหุ้นส่วนจำกัดเอ็มมีเน้นซ์ ซึ่งเป็นองค์กรชั้นนำด้านนวัตกรรมทางการแพทย์ของประเทศไทย ล่าสุดได้รับการรับรอง มาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ประจำปี 2568
ในโอกาสนี้ คุณสุชานันท์ อัจฉริยสุชา กรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัทเอ็มมีเน้นซ์ ได้เข้ารับโล่เชิดชูเกียรติจาก คุณฉันทวิชญ์ ตัณฑสิทธิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ถือเป็นอีกก้าวสำคัญที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส และยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลอย่างแท้จริง
การรับรองครั้งนี้สะท้อนถึงการดำเนินงานที่ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล 6 ประการ ได้แก่ นิติธรรม คุณธรรม ความโปร่งใส การมีส่วนร่วม ความรับผิดชอบ และความคุ้มค่า โดยกระบวนการตรวจสอบยังมีหน่วยงานภายนอกร่วมกำกับดูแลเพื่อสร้างความโปร่งใสและน่าเชื่อถือ อาทิ ศาลฎีกา คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมควบคุมมลพิษ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และสำนักงานประกันสังคม เป็นต้น
การได้รับรางวัลในครั้งนี้ยังนับเป็นการตอกย้ำถึงมาตรฐานการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทเอ็มมีเน้นซ์ หลังจากที่เพิ่งคว้ารางวัลชนะเลิศ “ธรรมาภิบาลดีเด่น ด้านการปฏิบัติต่อผู้บริโภค ประจำปี 2567” ซึ่งจัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือของสี่สถาบันสำคัญ ได้แก่ ธนาคารแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย สถาบันป๋วย อึ๊งภากรณ์ และสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อยกย่องผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม อันเป็นประโยชน์ต่อคู่ค้า ลูกค้า พนักงาน ตลอดจนสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยพิธีมอบรางวัลจัดขึ้น ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ ธนาคารแห่งประเทศไทย
คุณสุชานันท์ อัจฉริยสุชา กรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัทเอ็มมีเน้นซ์ เปิดเผยว่า “รางวัลนี้นับเป็นเกียรติและความภาคภูมิใจของพวกเราทุกคน ตลอดเวลากว่า 50 ปี กลุ่มบริษัทเอ็มมีเน้นซ์ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลมาโดยตลอด ไม่เพียงเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าและคู่ค้า แต่ยังเป็นแนวทางที่ทำให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืนท่ามกลางการแข่งขันในระดับสากล”
คุญสุชานันท์กล่าวเพิ่มเติมว่า ความสำเร็จครั้งนี้เกิดจากความร่วมแรงร่วมใจของผู้บริหาร ทีมงาน พนักงาน และพันธมิตรทุกฝ่ายที่ยึดมั่นในค่านิยมความซื่อสัตย์และความรับผิดชอบ จนกลายเป็นรากฐานของการดำเนินงานที่แข็งแรง และเป็นแรงผลักดันให้พัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง
“เราจะเดินหน้าสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการแพทย์และยกระดับมาตรฐานการดำเนินธุรกิจด้านการแพทย์อย่างไม่หยุดยั้ง เป้าหมายของเราคือการเป็นผู้นำที่ไม่เพียงสร้างคุณค่าในเชิงเศรษฐกิจ แต่ยังใส่ใจต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และชุมชนที่เราอยู่ร่วมด้วย” คุณสุชานันท์กล่าวทิ้งท้าย