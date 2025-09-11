กปร. จัดกิจกรรมสื่อมลชนสัญจรพื้นที่ “ปากพนัง-ห้วยน้ำใส” ต่อยอดโครงการพระราชดำริสู่ความยั่งยืน

ด้วยเพราะต้องการเผยแพร่ข้อมูลผลสำเร็จของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตลอดจนแนวพระราชดำริในการพัฒนาต่าง ๆ ที่พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพระบรมวงศานุวงศ์ พระราชทานไว้ ซึ่งได้สร้าง ประโยชน์สุขแก่ประชาชน และประเทศชาติ อย่างยั่งยืนสืบไป
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) ภายใต้การนำของ นางสุพร ตรีนรินทร์ เลขาธิการ กปร. จึง จัดโครงการ “สื่อมวลชนสัญจร สืบสานพระราชดำริ ปี 2568” นำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่เยี่ยมชมโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช และ ลงพื้นที่เยี่ยมชมโครงการพระราชดำริที่เป็นต้นแบบการบริหารจัดการน้ำ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำใสอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีนางจิราพร อมาตยกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้การต้อนรับ
นางสุพร ตรีนรินทร์ เลขาธิการ กปร. กล่าวถึงการจัดโครงการครั้งนี้ มีเป้าหมายเพื่อเผยแพร่ผลสำเร็จและองค์ความรู้จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งสื่อมวลชนคือกำลังสำคัญในการถ่ายทอดพระราชปณิธานการพัฒนา สู่การรับรู้ของสังคมอย่างถูกต้องและกว้างขวางต่อไป
กิจกรรมในวันแรก คณะสื่อมวลชนจะได้เยี่ยมชมการบริหารจัดการน้ำที่ประตูระบายน้ำอุทกวิภาชประสิทธิ โดยมีนายมานพ ลิ้มทองใบ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บรรยายสรุปถึงการบริหารจัดการประตูระบายน้ำอุทกวิภาชประสิทธิ ในบริหารจัดการปัญหา 4 น้ำ 3 รส ทั้งน้ำท่วม น้ำแล้ง น้ำเค็ม น้ำเปรี้ยว และรสเค็ม รสเปรี้ยว รสจืด พร้อมทั้งการสนับสนุนน้ำสำหรับการเกษตรและการอุปโภคบริโภคของประชาชน
จากนั้นคณะสื่อมวลชนได้เยี่ยมชมการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังฯ ภายใต้ศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งเป็นหน่วยงานในการประสานงานเพื่อดำเนินโครงการฯ ให้เป็นไปตามพระราชดำริ
จุดแรกที่จะเยี่ยมชมคือ ศูนย์ผลิตและส่งเสริมพันธุ์สัตว์พระราชทานปากพนัง ซึ่งดำเนินการผลิตไก่ไข่เพื่อส่งมอบให้แก่โรงเรียนและชุมชนภายใต้โครงการไก่ไข่พระราชทานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยกรมปศุสัตว์ จากนั้นเยี่ยมชม ศูนย์เรียนรู้การทำไร่จาก ชมระบบนิเวศป่าจาก ชิมผลิตภัณฑ์จากต้นจาก อาทิ น้ำผึ้งป่าจาก น้ำตาลจากชนิดผง โดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 นครศรีธรรมราช ) รวมถึงการพัฒนาการเกษตร ณ แปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ พอ…เพียงนี้ก็พอ ซึ่งรวบรวมกิจกรรมทั้งด้านปศุสัตว์ ประมง การเพาะปลูกแบบผสมผสานตามลักษณะภูมิสังคมและภูมิประเทศของพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง รวมถึงการอนุรักษ์ ขยายพันธุ์สัตว์และพืชพื้นถิ่น เช่น ปลาดุกลำพัน และส้มโอทับทิมสยาม นอกจากนี้ยังมีการสาธิตการทำปุ๋ยหมักจากผักตบชวา
ในช่วงบ่ายคณะสื่อมวลชนได้เดินทางไปยังสวนส้มโอทับทิมสยาม (ไร่สวัสดิ์สุข) ของนางอัมพร สวัสดิ์สุข ซึ่งเป็นศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริของโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังฯ ผู้ปลูกปั้นส้มโอทับทิมสยามให้เป็นรู้จัก ศูนย์เรียนรู้แห่งนี้มีกิจกรรมหลากหลาย อาทิ การขยายพันธุ์ส้มโอทับทิมสยาม การแปรรูปผลผลิตจากส้มโอทับทิมสยาม แนวทางและวิธีการดูแลแปลงส้มโอทับทิมสยาม ตลอดถึงการเก็บเกี่ยวผลผลิตเพื่อส่งจำหน่าย นอกจากนี้ยังพัฒนาต่อยอดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรอีกด้วย
ในวันถัดไปได้เดินทางไปยัง โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำใสอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี นายเสกสรร ทรัพย์เจริญ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังบน (โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำใสฯ) ให้การต้อนรับและบรรยายการดำเนินงานและผลสำเร็จของการบริหารจัดการน้ำที่ผ่านมา
สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2521 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายเกื้อ นกจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 11 (ในขณะนั้น) เข้าเฝ้าฯ ณ โรงปูนซิเมนต์ทุ่งสง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช และมีพระราชวินิจฉัยเกี่ยวกับโครงการชลประทาน โครงการเขื่อนเก็บน้ำห้วยน้ำใส ซึ่งเป็นโครงการก่อสร้างระยะยาว ฉะนั้นเห็นควรพิจารณาก่อสร้างฝายทดน้ำ หรือเขื่อนทดน้ำคลองไม้เสียม (ห้วยน้ำใสตอนล่าง) พร้อมระบบส่งน้ำเร่งด่วนก่อน เพื่อส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกสองฝั่งคลองไม้เสียบไปพรางก่อน เมื่อก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำใสแล้วเสร็จ ก็จะช่วยสนับสนุนโครงการชลประทานดังกล่าวได้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำใสฯ ไม่เพียงเป็นแหล่งน้ำสำคัญของลุ่มน้ำปากพนัง แต่ยังสร้างประโยชน์ให้ชุมชนรอบพื้นที่ ทั้งการปลูกพืชเศรษฐกิจ การแปรรูปผลผลิต และการจัดการตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งกลายเป็นแหล่งเรียนรู้ให้เกษตรกรและนักท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง
ต่อมาคณะฯ เดินทางไปยังสวนบุญธรรม ตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง ของนายเอนก วรนันท์ปัญญา เกษตรกรผู้ใช้น้ำจากโครงการห้วยน้ำใสฯ โดยนายอเนก ได้ถ่ายทอดประสบการณ์การทำเกษตรผสมผสาน ทั้งการปลูกทุเรียน มังคุด มะพร้าว มัลเบอร์รี่ รวมถึงการผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพสำหรับการบำรุงดิน พร้อมทั้งชมกิจกรรมการแปรรูปผลผลิต เช่น แยมและเครื่องดื่มจากมัลเบอร์รี่ มะพร้าวแก้ว และไวน์ผลไม้ ซึ่งสร้างรายได้เสริมและเชื่อมโยงสู่การท่องเที่ยวเชิงเกษตรได้เป็นอย่างดี
ในช่วงบ่ายคณะฯ เดินทางไปเยี่ยมชม ศูนย์เรียนรู้ป่าต้นน้ำ ไร่ธิดาวัลย์ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นเครือข่ายโครงการพัฒนาลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมีนายประนอม ปราบแก้ว ประธานศูนย์ฯ นำชมกิจกรรมเกษตรผสมผสานครบวงจร ทั้งการเลี้ยงโคขุน เป็ด ไก่ การปลูกข้าว พืชผักสวนครัว พืชเศรษฐกิจ อาทิ ส้มโอทับทิมสยาม มะพร้าวน้ำหอม ชมพู่ทับทิมจันทร์ ปาล์มน้ำมัน รวมถึงการเลี้ยงปลาและกบ โดยการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นต้นแบบและต่อยอดเป็นพื้นที่เรียนรู้แก่เกษตรกรในชุมชนซึ่งมีผู้มาเยี่ยมชม ศึกษา ดูงานอย่างต่อเนื่อง