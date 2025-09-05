รองสุมิตราร่วมประชุม “Next Chapter: ขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสู่อนาคตที่ยั่งยืน”

รองสุมิตรา ร่วมประชุม “Next Chapter: ขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสู่อนาคตที่ยั่งยืน” พร้อมนำเสนอผลงานศูนย์เขาหินซ้อน–ศูนย์พิกุลทอง
วันพฤหัสบดีที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2568 เวลา 10.00 น. ดร.สุมิตรา วัฒนา รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านบริหาร พร้อมด้วยนายอนุรักษ์ บัวคลี่คลาย ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ นางสุมลมาลย์ จงดี ผู้อำนวยการกลุ่มประสานงานโครงการพระราชดำริ กองแผนงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธีเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการ Next Chapter : ขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสู่อนาคตที่ยั่งยืน จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) ระหว่างวันที่ 4-5 กันยายน 2568 โดยมีนางพิชญดา หัศภาค รองเลขาธิการ กปร. เป็นประธานเปิดการประชุม ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้อง Grand Ballroom 1 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร
การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างเสริมความเข้าใจ แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาปรับใช้ ในการบริหารจัดการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์อย่างกว้างขวาง สอดคล้องกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลก ทั้งสภาพภูมิอากาศ เทคโนโลยีดิจิทัล การบริหารจัดการภาครัฐ และเป็นไปตามพระราชปณิธาณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “สืบสาน รักษา ต่อยอด” ของการขับคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำเป็นต้องปรับตัวให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง และเกิดการเชื่อมประสาน สร้างสรรค์พลังการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์สร้างประโยชน์สุขแก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว กว้างขวางและยั่งยืน
ภายในงานมีการบรรยายพิเศษ และการเสวนา P2P "Project 2 People" : การบริหารจัดการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมุ่งประโยชน์สุขแก่ประชาชน จากผู้แทนหน่วยงาน 6 หน่วยงาน ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมป่าไม้ กรมชลประทาน กรมพัฒนาที่ดิน และกรมประมง โอกาสนี้ ดร.สุมิตรา วัฒนา รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านบริหาร ได้นำเสนอบทบาทและการบริหารจัดการทรัพยากรดินตามแนวพระราชดำริ
และผลสำเร็จการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่กรมพัฒนาที่ดินเป็นแกนกลางในการดูแลรับผิดชอบโครงการในศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดฉะเชิงเทรา ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดราชบุรี โครงการเกษตรวิชญา จังหวัดเชียงใหม่ และโครงการรณรงค์การใช้หญ้าแฝก รวมถึงแนวทางเสริมการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ภายใต้การดำเนินงานของกรมพัฒนาที่ดินในระยะต่อไป พร้อมทั้งมีการจัดแสดงผลิตภัณฑ์และผลสำเร็จจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้ผู้เข้าร่วมงานได้เยี่ยมชมอีกด้วย