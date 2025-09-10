โซเชียลฯแห่แสดงความเสียใจ เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลสิงโตถูกขย้ำกลางสวนสัตว์ กทม.เสียชีวิตสลด

เพจดังเปิดภาพ เจ้าหน้าที่ “เจียน” ผู้ดูแลสิงโตในสวนสัตว์ กทม. หลังถูกสิงโตรุมขย้ำนานกว่า 15 นาทีต่อหน้านักท่องเที่ยว แม้พยายามบีบแตรและตะโกนขอความช่วยเหลือแต่ไม่เป็นผล เจ้าหน้าที่เสียชีวิตระหว่างนำส่งโรงพยาบาล ขณะที่โลกออนไลน์ร่วมแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
จากกรณีเกิดเหตุสะเทือนใจในสวนสัตว์เปิดกลางกรุง พนักงานวัย 58 ปี เสียชีวิตหลังถูกสิงโตทำร้าย ขณะลงจากรถไปเก็บสิ่งของที่ทำตก ตำรวจเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริง ท่ามกลางกระแสคลิปเหตุการณ์แพร่สะพัดในโซเชียล ด้านเจ้าหน้าที่กู้ภัยเผยถูกปฏิเสธเข้าพื้นที่ ขณะที่หน่วยงาน กทม. เตรียมลงตรวจสอบเพิ่มเติมตามที่นำเสนอข่าวไปแล้วนั้น
วันนี้ (10 ก.ย.) เพจ “เจ๊มอย v+" ได้โพสต์ภาพพร้อมระบุข้อความ “ขอแสดงความเสียใจด้วยค่ะเจ้าหน้าที่ “เจียน” ผู้ดูแลสิงโตในสวนสัตว์ กทม. เจ้าหน้าที่ เจียน ถูกสิงโต รุมขย้ำนาน 15 นาที เสียชีวิต นักท่องเที่ยวพยายามบีบแตรตะโกนขอให้ช่วยแต่ไม่เป็นผล
โดยเผยเหตุการณ์ว่า “พ.อ. นพ. ธวัชชัย กาญจนรินทร์ อาจารย์หมอธวัชชัย อดีตอาจารย์ และแพทย์ศัลยกรรมโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ว่าเมื่อเวลาประมาณ 11.00 น.ของวันนี้ เกิดเหตุสิงโตในสวนสัตว์ดังกล่าว ขณะเดินลงมาจากรถ ฝูงสิงโต ประมาณ 10 เมตร แต่จู่ๆเดินเข้ามาตะครุบเจ้าหน้าที่ จากทางด้านหลัง ก่อนจะลากลงไปกับพื้น แล้วค่อย ๆ กัด เสียชีวิตในเวลาต่อมา ที่โรงพยาบาล”