CP LAND ผนึก HUAWEI และ A SOLAR ลงนาม MOU “Resilient Future Together” ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจสีเขียวและกรีนลีฟวิ่ง ตามกรอบ SDGs สร้างอนาคตไทยที่ยั่งยืน

บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ CP LAND จับมือ HUAWEI Technologies (Thailand) Co., Ltd. และ บริษัท เอ โซลาร์ จำกัด (A SOLAR) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MU) ภายใต้แนวคิด “Resilient Future Together” เพื่อร่วมกันผลักดันประเทศไทยก้าวสู่เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economic) และการพัฒนาการอยู่อาศัยในรูปแบบกรีนลีฟวิ่ง (Green Living)
ความร่วมมือครั้งนี้สะท้อนการผนึกกำลังของภาคอสังหาริมทรัพย์ เทคโนโลยี และพลังงานสะอาด เพื่อสร้างทิศทางการเติบโตเชิงกลยุทธ์ ขยายโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่ และยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทย ผ่านการขยายการใช้พลังงานสะอาดในภาคที่อยู่อาศัย สนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่สังคมคาร์บอนต่ำ และวางรากฐานด้านสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน เพื่อให้การเติบโตของประเทศเดินหน้าไปพร้อมกับการรักษาสมดุลของโลกในระยะยาว
นายกีรติ ศตะสุข ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า การลงนาม MOU ครั้งนี้สะท้อนวิสัยทัศน์ของ CP LAND ที่ยึดมั่นในคุณภาพเพื่อทุกชีวิต เราเชื่อว่าการพัฒนาที่อยู่อาศัยต้องเดินควบคู่ไปกับการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่และมีส่วนในการช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย ความร่วมมือกับ HUAWEI และ A SOLAR คือการผสานพลังของอสังหาริมทรัพย์ เทคโนโลยี และพลังงานสะอาด เพื่อเปิดทางสู่การเข้าถึงพลังงานที่คุ้มค่า ลดภาระค่าใช้จ่ายของครัวเรือน และสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่สังคมคาร์บอนต่ำซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจของเครือเจริญโภคภัณฑ์ในการบรรลุ Carbon Neutral ภายในปี 2030 และ Net Zero ภายในปี 2050 ตลอดจนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ในระดับสากล
นายเอกภัทร ปัญญาแก้ว ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอโซลาร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด กล่าวว่า ในนามของเอ โซลาร์ ผมเชื่อมั่นว่าความร่วมมือครั้งนี้คือก้าวสำคัญภายใต้แนวคิด Resilient Future Together ที่จะเชื่อมพลังของผู้นำด้านเทคโนโลยี อสังหาริมทรัพย์ และพลังงานสะอาดเข้าด้วยกัน จุดแข็งนี้จะช่วยยกระดับมาตรฐานการใช้พลังงานสะอาด และเปิดประตูสู่ตลาดใหม่ ดึงดูดการลงทุนเพื่อเสริมความแข็งแกร่งทาง เศรษฐกิจของประเทศ ขณะเดียวกัน เอ โซลาร์ยังมุ่งพัฒนานวัตกรรมที่ทำให้การเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานเกิดขึ้นจริงในระดับชุมชน เพื่อให้อนาคตที่ยั่งยืนไม่ใช่แค่วิสัยทัศน์ แต่เป็นสิ่งที่คนไทยได้สัมผัสจริง
นายโลแกน ยู ประธานฝ่ายดิจิทัลเพาเวอร์ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า หัวเว่ยเชื่อว่าพลังของเทคโนโลยีดิจิทัลคือกุญแจสำคัญในการสร้างระบบพลังงานที่ชาญฉลาดและยั่งยืน ความร่วมมือครั้งนี้จะช่วยต่อยอดนวัตกรรมของหัวเว่ยไปสู่การใช้งานจริงทั้งในภาคครัวเรือนและโครงการอสังหาริมทรัพย์ ทำให้ผู้บริโภคสามารถจัดการพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งด้านความปลอดภัย ความน่าเชื่อถือ และความคุ้มค่า ที่สำคัญ เรายังมุ่งสนับสนุนให้ประเทศไทยก้าวสู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจสีเขียวและกรีนลีฟวิ่งของภูมิภาค ผ่านการบูรณาการพลังงานสะอาดกับโซลูชันดิจิทัลครบวงจร
ทั้งนี้ ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ทั้ง 3 องค์กรยังได้กำหนดกรอบสิทธิประโยชน์ร่วมกันในเบื้องต้น
● Huawei จะนำเทคโนโลยีโซลาร์และระบบกักเก็บพลังงานรุ่นใหม่มาใช้ในโครงการของ CP LAND พร้อมถ่ายทอดความรู้และดูแลด้านเทคนิค เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความยั่งยืนของโครงการ
● CP LAND จะช่วยประชาสัมพันธ์ความร่วมมือครั้งนี้ผ่านสื่อต่างๆ ของบริษัท เพื่อให้เข้าถึงทั้งลูกบ้านและพนักงานในเครือเจริญโภคภัณฑ์ทั่วประเทศ
● A Solar จะมอบสิทธิพิเศษให้พนักงานเครือเจริญโภคภัณฑ์และลูกบ้านโครงการ CP LAND ทั้งส่วนลด ขยายเวลารับประกัน และโปรโมชันสำหรับโซลูชันพลังงานสะอาด เช่น แบตเตอรี่กักเก็บพลังงานและเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า พร้อมคืนประโยชน์สู่สังคมผ่านกิจกรรมเพื่อสาธารณกุศล
ทั้ง 3 องค์กรเห็นพ้องว่าความร่วมมือครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญที่จะช่วยต่อยอดการพัฒนาโครงการและกิจกรรมในอนาคต โดยมีเป้าหมายร่วมกันในการสนับสนุนให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจสีเขียวและกรีนลีฟวิ่งของภูมิภาค