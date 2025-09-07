แฉชีวิตราคาถูกทหารกัมพูชาตายได้เยียวยา 1.6 แสน แต่ “นาฬิกาฮุนเซน” เรือนเดียว 300 ล้าน

เผยทหารกัมพูชาที่เสียชีวิตได้เยียวยาราว 1.6 แสนบาท แต่นาฬิกาฮุนเซนเรือนเดียวราคา 300 ล้าน คาดทหารเขมรตายราว 3,000 นาย ใช้งบเยียวยาราว 480 ล้าน แต่นาฬิกาฮุนเซนแค่ 8 เรือนก็ 785 ล้านบาทแล้ว ประณามไม่ให้เกียรติทหาร ปกปิดยอดตาย ข่มขู่ครอบครัวที่โพสต์ตามหาความจริง
วันนี้(7 ก.ย.) เมื่อเวลา 21.00 น. เพจ "กองทัพบก ทันกระแส" โพสต์ข้อความว่า ชีวิตของทหารกัมพูชา ถูกกว่า “นาฬิกาฮุนเซน”
ทหารกัมพูชาที่เสียชีวิตในระหว่างการปะทะชายแดนที่ผ่านมา จะได้รับเงินเยียวยาจากรัฐบาลเพียง 20 ล้านเรียล หรือประมาณ 160,000 บาทไทย
ในขณะที่นาฬิกา บนข้อมือของฮุนเซน มีราคาสูงถึงเรือนละ 300 ล้านบาทไทย
ทหารกัมพูชาคาดดับประมาณ 3,000 นาย (หาค่าเฉลี่ยจากหลายๆ แหล่งข่าว) จะต้องใช้งบประมาณถึง 480 ล้านบาทในการเยียวยา
แต่นาฬิกาข้อมือฮุนเซนแค่ 8 เรือน มีราคาสูงถึง 785 ล้านบาท!
ขอประณามฮุนเซน ไม่ให้เกียรติทหาร ปกปิดจำนวนผู้เสียชีวิตที่แท้จริง และถึงขั้นข่มขู่ครอบครัวของทหารที่เพียงโพสต์ตามหาความจริง
การกระทำเช่นนี้ไม่เพียงเป็นการลบหลู่เกียรติของผู้กล้า แต่ยังเป็นการทำร้ายหัวใจของครอบครัวและประชาชนทั้งชาติ