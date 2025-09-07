﻿ทอ.แจงนำ F-16 จากอู่ตะเภาเข้าซ่อมที่กองบิน 4 ตาคลี หลังตรวจสอบตามวงรอบเมื่อ 19 มิ.ย.พบรอยร้าวในชุดฐานล้อด้านขวา

โฆษกกองทัพอากาศแจงนำเครื่องบิน F-16 จากฝูงบิน 106 สนามบินอู่ตะเภา ไปยังกองบิน 4 ตาคลี เพื่อเข้าสู่กระบวนการซ่อมบำรุงตามมาตรฐานอากาศยาน หลังตรวจสอบตามวงรอบ เมื่อ 19 มิ.ย.68 พบรอยร้าวในชุดฐานล้อด้านขวา ยันไม่มีผลกระทบต่อความปลอดภัยในการปฏิบัติการบิน สะท้อนถึงความเข้มงวด โปร่งใส ในกระบวนการบำรุงรักษาทุกขั้นตอน
ตามที่ปรากฏข่าวในสื่อมวลชนแจ้งว่ามีการเคลื่อนย้ายเครื่องบิน F-16 จากฝูงบิน 106 สนามบินอู่ตะเภา โดยเครื่องบิน C-130H ไปยังกองบิน 4 อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ นั้น
วันนี้ (7 กันยายน 2568) พลอากาศโท ประภาส สอนใจดี โฆษกกองทัพอากาศ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2568 หลังจากการปฏิบัติการบินตรวจเป้าภาคอากาศ ได้มีการตรวจสอบตามวงรอบ พบรอยร้าวที่บริเวณ Lower Bulkhead ของ Main Landing Gear Tension Strut Lug ของชุดฐานล้อด้านขวา
รอยร้าวดังกล่าวตรวจพบจากการบำรุงรักษาตามขั้นตอนปกติ โดยใช้วิธีการตรวจสอบแบบไม่ทำลายเนื้อวัสดุ(Non Destructive Inspection: NDI) ตามมาตรฐานสากล และได้รับการยืนยันผลจากผู้แทนบริษัทผู้ผลิตอากาศยาน Lockheed Martin ประเทศสหรัฐอเมริกา
บริษัท Lockheed Martin ได้มีรายงาน Field Service Report ระบุว่าไม่สามารถอนุมัติให้ทำการบิน One Time Flight ได้ เพื่อความปลอดภัยสูงสุด
มาตรการที่กองทัพอากาศดำเนินการ
1. ประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณามาตรการเคลื่อนย้ายอากาศยานจากฝูงบิน 106 สนามบินอู่ตะเภา กลับมายังหน่วยซ่อมบำรุงหลัก กองบิน 4 จังหวัดนครสวรรค์ โดยปฏิบัติตามขั้นตอนความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด
2. การเคลื่อนย้ายอากาศยานโดยเครื่องบิน C-130H ได้ดำเนินการถอดชิ้นส่วนโครงสร้างเครื่องบิน F-16 ให้มีขนาดเหมาะสมต่อการลำเลียง และจัดส่งเข้าสู่กระบวนการซ่อมบำรุงตามมาตรฐานอากาศยาน
3. การซ่อมบำรุงจะใช้ขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่กองทัพอากาศร่วมกับบริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด (Thai Aviation Industries Co., Ltd.: TAI) ซึ่งเป็นหน่วยงานพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์ของกองทัพอากาศ โดยปฏิบัติการซ่อมภายใต้มาตรฐานสากลและการควบคุมคุณภาพอย่างเคร่งครัด
4. กองทัพอากาศยืนยันว่า เหตุการณ์นี้ไม่มีผลกระทบต่อความปลอดภัยในการปฏิบัติการบิน และสะท้อนถึงความเข้มงวด โปร่งใส ในกระบวนการบำรุงรักษาทุกขั้นตอน
กองทัพอากาศขอย้ำว่า การตรวจพบครั้งนี้เป็นผลจากการบำรุงรักษาตามมาตรฐาน และขีดความสามารถด้านวิศวกรรมซ่อมบำรุงของกำลังพลกองทัพอากาศเอง รวมถึงการร่วมมือกับบริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด (TAI) เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของนักบิน กำลังพล และสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนต่อศักยภาพของกองทัพอากาศไทย