"เก๋งขับลุยน้ำทำคลื่นซัด" จยย.ข้างทางล้มระนาว! ชาวเน็ตเสียงแตก แห่วิจารณ์สนั่นโซเชียล

ประเด็นร้อนในโลกออนไลน์! หลังคลิปวิดีโอแสดงภาพรถเก๋งขับฝ่ากระแสน้ำท่วมขัง จนคลื่นซัดรถจักรยานยนต์ที่จอดริมทางล้มระเนระนาด ชาวเน็ตเสียงแตกวิพากษ์วิจารณ์ถึงความเหมาะสมและผลกระทบที่เกิดขึ้น
วันที่ 5 ก.ย. ที่ผ่านมา เกิดเหตุการณ์ฝนตกหนักทั่วหลายพื้นที่ในประเทศไทย ส่งผลให้หลายถนนต้องเผชิญกับปัญหาน้ำท่วมขังและสภาพการจราจรที่ติดขัดอย่างหนัก แต่เรื่องราวที่กลายเป็นประเด็นถกเถียงอย่างร้อนแรงในโลกโซเชียลคือ คลิปวิดีโอที่ถูกโพสต์โดยผู้ใช้ TikTok yoga2442168 ซึ่งแสดงให้เห็นเหตุการณ์ขณะที่รถยนต์คันหนึ่งขับฝ่าน้ำท่วมขังสูงบนถนน ส่งผลให้เกิดคลื่นน้ำขนาดใหญ่ซัดเข้าใส่รถจักรยานยนต์ที่จอดอยู่ริมทางบริเวณหน้า "ตลาดเซฟวัน" จังหวัดนครราชสีมา จนล้มระเนระนาดหลายคัน
ผู้โพสต์คลิปได้ระบุข้อความสั้น ๆ ว่า "หน้าฝนไม่ควรจอดรถทิ้งไว้บริเวณตลาดเซฟวัน" อย่างไรก็ตาม คลิปดังกล่าวกลับกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักจากชาวเน็ต ซึ่งแบ่งออกเป็นสองฝ่ายอย่างชัดเจน
ฝ่ายที่ 1 แสดงความเห็นใจเจ้าของรถยนต์เก๋ง โดยให้เหตุผลว่า เป็นสถานการณ์ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เนื่องจากปริมาณน้ำที่ท่วมขังสูงมาก และไม่มีเจตนาที่จะสร้างความเสียหาย เพราะถ้าไม่ขับลุยน้ำก็อาจจะทำให้เครื่องยนต์ดับกลางทางได้ หลายคนยังมองว่าการจอดรถจักรยานยนต์ในบริเวณที่น้ำท่วมขังสูงนั้นมีความเสี่ยงอยู่แล้วและอาจไม่ใช่ความผิดของคนขับรถเก๋งเพียงฝ่ายเดียว
ฝ่ายที่ 2 กลับมองว่าการกระทำของคนขับรถยนต์เก๋งนั้นขาดความรับผิดชอบและไม่ระมัดระวัง ควรชะลอความเร็วเพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับรถคันอื่น ๆ และเรียกร้องให้คนขับออกมารับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรถจักรยานยนต์ที่ล้ม
เหตุการณ์นี้ก็ได้จุดประเด็นให้สังคมกลับมาตระหนักถึงความปลอดภัยในการขับขี่บนท้องถนนในช่วงหน้าฝน รวมถึงการจอดรถในบริเวณที่มีความเสี่ยงต่อน้ำท่วมขังด้วยเช่นกัน