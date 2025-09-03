"ระบอบทักษิณ" ถึงทางตัน! "วรงค์" ชี้หลายปัจจัยทำล่มสลาย

นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม ประธานพรรคไทยภักดี โพสต์ข้อความวิเคราะห์ถึง "วันล่มสลายของระบอบทักษิณ" โดยชี้ว่าปัจจัยสำคัญเกิดจากตัวนายทักษิณเองที่ไม่เคารพกฎหมาย, การดันลูกสาวเป็นนายกฯ หุ่นเชิด และการเปิดโปงข้อมูลจากอดีตมิตรอย่างนายฮุนเซน
วันนี้ (3 ก.ย.) นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม ประธานพรรคไทยภักดี โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก “วรงค์ เดชกิจวิกรม - Warong Dechgitvigrom” กล่าวถึง “วันล่มสลายของระบอบทักษิณ” พร้อมวิเคราะห์ถึงปัจจัยที่ทำให้ระบอบการเมืองของ “ทักษิณ ชินวัตร” กำลังจะถึงจุดสิ้นสุด โดยชี้ให้เห็นว่าการกระทำของนายทักษิณเองที่ทำตัวเหนือกฎหมายและขาดความน่าเชื่อถือเป็นสาเหตุหลัก นอกจากนี้ยังมีการวิพากษ์วิจารณ์การผลักดันลูกสาวให้เป็นนายกรัฐมนตรีโดยไม่มีความสามารถ ซึ่งกลายเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำลายระบอบนี้ โดยเจ้าตัวได้ระบุข้อความว่า
“ใครจะไปคิดว่าระบอบทักษิณ ระบอบการเมืองที่ใช้อำนาจไม่ชอบ ทำตัวเหนือกฎหมาย ถูกข้อหาขายชาติ เดินทางมาถึงจุดนี้ได้อย่างไร ตั้งแต่นายภูมิธรรมมีการแสดงออกทำนองข่มขู่ว่าจะยุบสภา มันสะท้อนถึงภาวะเข้าตาจนในการกอดอำนาจของพรรคเพื่อไทย เท่ากับว่าใกล้อวสานของระบบทักษิณแล้ว ปัจจัยที่นำมาสู่การอวสานของระบบทักษิณน่าจะเป็นผลจาก
1. ตัวนายทักษิณเอง ที่เหิมเกริมในอำนาจ โดยไม่สนใจกฎหมาย พูดอย่างทำอย่าง โดยเฉพาะคดีชั้น 14 ที่ประชาชนออกมาต่อต้าน จนกระทั่งศาลฎีกาฯ นักการเมือง ดำเนินการไต่สวนและมีความเป็นไปได้สูงมากที่ผลจะออกมาเป็นลบต่อเขา
2. การผลักดันลูกสาวมาเป็นนายกรัฐมนตรีหุ่นเชิด ทั้งๆ ที่ไม่มีความรู้ความสามารถ ตลอดจนประสบการณ์ทางการเมือง สุดท้ายมาตายน้ำตื้นด้วยปัญหาคลิปเสียง ต้องถือว่าการล่มสลายของระบอบทักษิณ ปัจจัยสำคัญคือลูกสาวตนเองที่มีผลการทำลายล้างสูงมาก
3. ต้องยอมรับว่าเพื่อนที่คบกันมา ช่วยเหลือกันมาร่วม 30 ปี อย่างฮุนเซน ผู้นำกัมพูชา มีส่วนช่วยเหลือคนเสื้อแดง ชายชุดดำ พร้อมจัดห้องสีชมพู เมื่อมีผลประโยชน์ที่ไม่ลงตัว ถึงขนาดปล่อยคลิปเสียงออกมา ทำให้คนไทยหูตาสว่างขึ้นมาก คงไม่มีใครปฏิเสธว่าเพื่อนที่คบมาอย่างยาวนาน จะมีส่วนทำลายความเชื่อมั่นต่อระบอบทักษิณของประชาชนไทย
4. ผลงานที่นายภูมิธรรมสร้างขึ้นมาในช่วงรักษาการนายกรัฐมนตรี ต้องถือว่าด้วยภาพลักษณ์ต่างๆ นายภูมิธรรมถือว่าเป็นข้าทาสบริวารที่ตอบสนองนโยบาย ตามที่นายสั่งแทบทุกอย่าง ถือว่าเป็นผู้รับใช้นายที่ซื่อสัตย์ แต่เป็นบุคคลที่ประชาชนไม่ชอบมากที่สุด ผลที่ตามมาคือความเสื่อมของระบอบทักษิณ
5. นายทหารที่ซื่อสัตย์อย่างพลโท บุญสิน ที่ดำรงตำแหน่งแม่ทัพภาคที่ 2 และพี่น้องทหารหาญ ที่ยึดมั่นในการปกป้องอธิปไตยของชาติ ไม่สนใจคำสั่งที่ไม่ถูกต้องของนักการเมือง ถึงขนาดถูกมองว่าเป็นฝ่ายตรงข้ามกับเรา จนประชาชนชาวไทยทั้งประเทศเทใจให้ ผลโพลจึงชี้ชัดว่า ประชาชนไว้ใจทหารมากกว่ารัฐบาล
6. การรวมพลังของประชาชนในนาม กลุ่มรวมพลังแผ่นดินปกป้องอธิปไตย ที่ร่วมกันตีแผ่ความเลวร้ายของระบอบทักษิณ ประกาศออกมาชุมนุมที่อนุสาวรีย์ ชัยสมรภูมิ แสดงจุดยืนชัดเจนในการต่อต้านระบอบทักษิณ ปกป้องอธิปไตยชาติ มีส่วนสำคัญในการถ่ายทอดความจริงต่างๆ จนระบอบทักษิณเสื่อมลง
นี่คือภาพรวมปัจจัยที่ทำให้ระบอบทักษิณ ที่เคยแข็งแกร่งดุจหินผา ต้องถึงวันล่มสลาย และจะชัดเจนขึ้นนั่นคือหลังวันที่ 9 กันยายน ที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีคำสั่งออกมา