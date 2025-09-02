Coaching English ร่วมพัฒนาความสามารถภาษาอังกฤษ นักเรียนนักศึกษา จนถึงวัยทำงานกับ 3 สถานศึกษาชื่อดังระดับประเทศ

สถาบันสอนภาษา Coaching English โดยคุณ ปัญญาภรณ์ เชาวน์รัตน์ (กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหาร) แถลงการเซ็นต์สัญญาร่วม 3 สถานศึกษาชื่อดังระดับประเทศ เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถีงการเรียนภาษาอังกฤษอย่างจริงจังของผู้เรียน ทุกพื้นที่ โดยมีสถาบันสอนภาษา Coaching English เป็นผู้จัดการเรียนการสอนทั้งแบบ On site และ Online โดยมี Smart Learning เป็นเครื่องมือช่วยในการเรียน การสอนภาษาอังกฤษในรูปแบบของแอปพลิเคชั่น
โดยในปี 2025 นี้ ทางสถาบันสอนภาษาอังกฤษ Coaching English ได้ทำการเซ็นต์บันทึกการทำงานร่วมกัน (MOU) เพื่อร่วมกันพัฒนาการศึกษาด้านภาษาอังกฤษ กับ 3 สถาบัน ได้แก่ ศูนย์รวมนักศึกษา แบบติสต์ พญาไท (Baptist Student Center) เพื่อเป็นการขยายเครือข่ายในการพัฒนาความรู้ ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ สำหรับผู้เรียน ตั้งแต่อายุ 15 ปีขึ้นไป จนถึงวัยทำงาน ให้สามารถ พูด ฟัง อ่าน เขียน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ , มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เน้นส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ ให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัย เพื่อสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องและมั่นใจ ในสถานการณ์จริง และ โรงเรียนในเครือ เด่นหล้า กรุ๊ป (Denla Group) เพื่อเสริมสร้างทักษะด้านภาษาอังกฤษ ให้นักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาล เริ่มฝึกการพูดภาษาอังกฤษต่อหน้าชุมชน (Public Speaking) เสริมสร้างความมั่นใจ และใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ปัญญาภรณ์ เชาวน์รัตน์ กล่าวถึงความร่วมมือในครั้งนี้ว่า “ทางสถาบันสอนภาษาอังกฤษ Coaching English เรามีนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนา ส่งเสริมศักยภาพ ความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนักเรียน นักศึกษา จนถึงวัยทำงาน มาตั้งแต่เริ่มต้น เพราะเรามองว่า ถ้าผู้เรียนได้รับความรู้ในแบบที่ถูกต้อง ด้วยรูปแบบการสอนที่น่าสนใจ กับครูเจ้าของภาษา ก็จะสามารถทำให้การเรียนภาษาอังกฤษของเด็กไทยมีประสิทธิภาพมากขึ้นได้ ความร่วมมือกันในครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็น ศูนย์รวมนักศึกษา แบบติสต์ พญาไท, มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และ โรงเรียนในเครือ เด่นหล้า กรุ๊ป (Denla Group) ทั้งหมดเพื่อการเรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษของผู้เรียนทุกคน ตลอดจนการนำภาษาอังกฤษไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ”
สำหรับผู้สนใจที่ต้องการติดตามข่าวสาร การเรียนการสอน หรือการจัดกิจกรรม ของความร่วมมือกันในครั้งนี้สามารถติดตามได้ที่ www.coachingenglish.in.th หรือ https://www.facebook.com/share/195q3nE2qn/