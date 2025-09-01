กองทัพภาค 2 สร้างบ้านใหม่ให้ “อส.ทพ.ประวิทย์” วีรบุรุษชายแดนผู้บาดเจ็บจากสะเก็ดระเบิด

”กองทัพภาค 2“ สร้างบ้านใหม่ให้กับ อส.ทพ.ประวิทย์ งามแสน วีรบุรุษชายแดนไทย-กัมพูชา ผู้บาดเจ็บสาหัสจากสะเก็ดระเบิด เพื่อตอบแทนความกล้าหาญและความเสียสละ
วันนี้ 1 ก.ย. เพจ ”กองทัพภาค 2“ เผยภาพขณะนักรบชุดดำพราน 23 จัดชุดช่างร่วมกันสร้างบ้านใหม่ให้กับ อส.ทพ.ประวิทย์ งามแสน วีรบุรุษชายแดนไทย-กัมพูชา ซึ่งได้รับบาดเจ็บสาหัสจากสะเก็ดระเบิด
โดยทางเพจรายงานว่า “หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 23 จัดชุดช่างของหน่วยร่วมกับ ชุด ช.11 พัน.602 ดำเนินการสร้างบ้านหลังใหม่ทดแทนบ้านหลังเก่าที่ชำรุดทรุดโทรมให้กับ อส.ทพ.ประวิทย์ งามแสน ณ บ้านเลขที่ 210 บ.โนนโพธิ์ ต.ชานุมาน อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ เพื่อตอบแทนความกล้าหาญและการเสียสละในการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันชายแดนไทย-กัมพูชา ซึ่งทำให้ อส.ทพ.ประวิทย์ฯ ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากสะเก็ดระเบิด
บ้านหลังนี้สร้างขึ้นด้วยความร่วมมือจากหลายภาคส่วน โดยปัจจุบันบ้านได้สร้างเสร็จ 100% พร้อมเข้าอยู่ได้เรียบร้อย
ทั้งนี้ พันเอก กัญญณัต ไชยโอชะ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 23 จะดำเนินการสร้างซุ้มขายเครื่องดื่มให้กับภรรยาของ อส.ทพ.ประวิทย์ งามแสน เพื่อใช้ประโยชน์ในการจำหน่ายเครื่องดื่ม กาแฟสด และขนมในการก่อสร้างครั้งต่อไปอีกด้วย เพื่อเป็นการดูแลนักรบผู้เสียสละและตอบแทนความกล้าหาญและการเสียสละในการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันชายแดนไทย-กัมพูชา อย่างกล้าหาญ