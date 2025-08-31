สุดเศร้า! “พังทองทิพย์” จากไปอย่างสงบ หลังบาดเจ็บขาหัก ทีมสัตวแพทย์สู้เต็มกำลัง

“พังทองทิพย์” ช้างสาวในเชียงใหม่จากไปอย่างสงบ หลังบาดเจ็บสาหัสจากการถูกช้างตัวอื่นชนจนขาหัก ทีมสัตวแพทย์จากหลายหน่วยงานทุ่มสุดความสามารถเพื่อรักษา แต่สุดท้ายร่างกายไม่ไหว ด้านโลกออนไลน์ร่วมอาลัยและส่งกำลังใจให้ทีมผู้ดูแล
วันนี้ (31 ส.ค.) เพจ“หน่วยสัตว์ป่า ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน - Wildlife Unit, Kasetsart University“ ได้เผยข่าวเศร้าของคนรักช้าง โดยระบุข้อความว่า ”
น้องทองทิพย์ ไปวิ่งเล่นบนดาวช้างแล้วนะคะ แม้ว่า เราจะอยากให้มีปาฏิหาริย์มากขนาดไหน แม้ว่าใจน้องจะสู้ จนวินาทีสุดท้าย แต่ร่างกายน้องอ่อนแรงจนไปต่อไม่ไหวขอให้น้องได้พักผ่อน เกิดใหม่ในภพภูมิที่ดีไม่เจ็บ ไม่ปวด อีกแล้วเนอะ ด้วยรัก
ทางหน่วยขอขอบคุณ ทุกๆ กำลังใจและแรงสนับสนุน ที่มีให้กันตลอดมา ที่ทำให้ทีมงานมีพลังสู้ไปด้วยกันกับทองทิพย์
คุณหนูนา NuNa Silpa-archa ที่กรุณาช่วยเหลือรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรักษาทั้งหมดทีมงาน @ร่มแดนช้าง ที่ขนส่งช้างมาโรงพยาบาลอย่างปลอดภัย
พี่ๆช้างและคุณหมอพลอย จาก เพนียดคล้องช้าง Official FanClub ที่บริจาคน้ำแดงเพิ่มพลังให้ทองทิพย์
ทีมงานกู้ภัย จาก Heavy Rescue Thailand, หน่วยบรรเทาสาธารณภัย มูลนิธิหลวงพ่อสมหวัง วัดกลางบางพระ, ทีมตอบโต้ภัยพิบัติจังหวัดนครปฐม N.D.R.T, และทีม อาสาสมัครกู้ภัยสว่างราชบุรี ที่อนุเคราะห์หมอนลมกู้ภัยมาให้ทดลองใช้
บริษัท BTL ที่อนุเคราะห์ให้ยืมเครื่อง Cryotherapy มาใช้ในเคสนี้
คำแนะนำและกำลังใจจากคุณหมอช้างทั่วทุกสารทิศ โดยเฉพาะจาก โรงพยาบาลช้าง ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย Elephant Hospital, TECC และ มูลนิธิเพื่อนช้าง (FAE) ที่ร่วมส่งอุปกรณ์ทางการแพทย์มาช่วยเหลือ
ควาญโน้ต ควาญเฉิน และครอบครัวที่ช่วยกันดูแลทองทิพย์เป็นอย่างดีจนถึงนาทีสุดท้าย
และแล้วก็ยังก้าวผ่าน ‘เคสแรก‘ ที่รักษาขาหน้าหักในช้างไม่ได้ .. แต่ทางทีมงาน (และเชื่อมั่นว่าหมอช้างทุกคนในไทย) จะไม่ย่อท้อ จะเรียนรู้ จะต่อยอดและพัฒนา ไปให้ถึงจุดที่รักษาภาวะขาหักของช้างให้ได้ค่ะ
ขอขอบคุณทุกกำลังใจอีกครั้ง อาจจะมีสิ่ง
ที่ทำไม่ถูกใจใครไปบ้าง ตามอุปสรรคที่พบเจอหน้างาน .. แต่ทุกคนเต็มที่กับทองทิพย์มากๆจริงๆ .. ขอขอบคุณน้องที่มาให้เราได้ดูแลในช่วงสุดท้ายของชีวิตด้วยนะ
ทั้งนี้ “พังทองทิพย์” นั้นเป็นช้างสาวในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับบาดเจ็บสาหัส หลังถูกช้างตัวอื่นชนอย่างแรง ส่งผลให้ กระดูกขาหน้าซ้ายท่อนบน (Humerus) หัก ทีมสัตวแพทย์จากหลายหน่วยงานเร่งเข้าช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน เพื่อพยายามรักษาอาการของช้างตัวนี้ให้ดีที่สุด โดยการรักษาช้างโตที่มีอาการกระดูกหัก โดยเฉพาะในตำแหน่งขาหน้าท่อนบน ถือเป็นเรื่องที่ซับซ้อนและมีความเสี่ยงสูง เนื่องจากน้ำหนักตัวของช้างทำให้การดามกระดูกหรือการผ่าตัดทำได้ยากมาก และจนถึงปัจจุบัน ยังไม่เคยมีกรณีใดในโลกที่สามารถรักษาช้างโตที่ขาหักให้กลับมาเดินได้เต็มสมรรถภาพ และทีมสัตวแพทย์ยังคงพยายามอย่างเต็มที่ เพื่อให้พังทองทิพย์เป็น “เคสรอดรายแรกของโลก” โดยมีการจัดเตรียมอุปกรณ์พิเศษและประสานผู้เชี่ยวชาญจากหลายสาขาเข้าช่วยเหลือ นอกจากนี้ เจ้าของพังทองทิพย์ยังแสดงความรับผิดชอบอย่างเต็มที่ ด้วยการทุ่มงบประมาณมหาศาลเพื่อดูแลรักษา พร้อมทั้งเปิดขอความช่วยเหลือจากประชาชนและองค์กรต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการรักษาครั้งนี้