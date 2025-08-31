xs
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์จัดงาน DPU CWIE Day 2024 โชว์โปรเจกต์นักศึกษาและพลังสถานประกอบการพันธมิตร “ปลุกศักยภาพ เปลี่ยนอนาคต” สู่กำลังคนคุณภาพระดับสากล

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) จัดงาน DPU CWIE Day ประจำปีการศึกษา 2567 ณ ห้องประชุมสนม สุทธิพิทักษ์ อนุสรณ์ DPU เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2568 เพื่อยกระดับความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายสถานประกอบการ และแสดงผลงาน "นวัตกร-นักแก้ปัญหา" ให้ภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม และภาคสังคม โดยมีกิจกรรมตลอดทั้งวันครอบคลุม 7 โซนหลัก เพื่อให้นักศึกษาได้สำรวจศักยภาพตนเองและเตรียมความพร้อมสู่โลกของการทำงานอย่างมั่นใจและครบวงจร

ภายในพิธีเปิดงานได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พัทธนันท์ เพชรเชิดชู รองอธิการบดีสายงานวิชาการ DPU กล่าวเปิดงานและมอบเกียรติบัตรแก่ผู้มีผลงาน CWIE ดีเด่นประจำปีการศึกษา 2567 โดยมี คุณนพศักดิ์ ตรีพรชัยศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แว่นท็อปเจริญ - บริษัท ร่วมเจริญพัฒนา จํากัด (มหาชน) คุณกฤตย บุญไทย Senior Learning Solution & Government Relationship Manager บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด คุณไปรยา ณ รังษี ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท พัทยา เอวิเอชั่น จำกัด และ คุณจักรพันธ์ ลีละมาศวัฒน์ กรรมการผู้จัดการบริษัท BBTV New Media จำกัด เข้ารับเกียรติบัตรในฐานะสถานประกอบการดำเนินการ CWIE ดีเด่น ผู้สนับสนุนการพัฒนาประสบการณ์การทำงานของนักศึกษา DPU อย่างต่อเนื่อง

ในโอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พัทธนันท์ ได้กล่าวถึงหลักสูตร CWIE ที่สะท้อน Demand driven อันเป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและสถานประกอบการในการสร้างบุคลากรเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ โดยนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ CWIE จะไปทำงานในสถานประกอบการเพื่อพัฒนาทักษะในการทำงานจริง (Skills) และทุกคนจะทำโครงงานที่ช่วยสถานประกอบการแก้ปัญหาที่เน้นความยั่งยืนตาม SDGs ซึ่งเป็นการผสมผสานความรู้และประสบการณ์ภายใต้การแนะนำของอาจารย์นิเทศ CWIE และพี่เลี้ยงจากสถานประกอบการที่ได้นำโครงงานเหล่านี้ไปใช้แก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม

“ในปีนี้ มีโครงงานหลากหลายกว่า 1,300 โปรเจกต์ ทั้งโครงงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมศาสตร์ นวัตกรรม การจัดการ ที่เน้นเพื่อความยั่งยืน ทุกโปรเจกต์มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้บูรณาการความรู้และทักษะเพื่อแก้ไขปัญหาหรือเพิ่มประสิทธิภาพให้งานในสถานประกอบการ และมุ่งตอบโจทย์เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไปพร้อมกัน นอกจากนั้น ยังตอบโจทย์การได้งานทำของนักศึกษาเองด้วย”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พัทธนันท์ กล่าวขอบคุณสถานประกอบการทุกแห่งในความร่วมมืออันดียิ่งนี้ว่า ความร่วมมืออย่างเป็นระบบและมีมาตรฐานของสถานประกอบการเป็นที่มาของรางวัลผู้ปฏิบัติการ CWIE ดีเด่น ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้เสนอชื่อผู้ที่มีผลงานดีเด่นจากงาน DPU CWIE Day เข้าร่วมประกวดกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ทุกปี โดยสถานประกอบการที่ได้รับการเสนอชื่อล้วนได้รับรางวัลระดับชาติอย่างต่อเนื่อง


ภายในงาน DPU CWIE Day เต็มไปด้วยความคึกคักและบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้สำรวจเส้นทางพัฒนาศักยภาพสู่โลกแห่งการทำงานอย่างครบวงจรผ่านกิจกรรม 7 โซน โดยไฮไลต์ของงาน คือการนำ AI Chatbot ที่เป็น AI Buddy ชื่อน้อง “OLIV” มาช่วยประมวลโครงงาน CWIE จำนวน 1,346 โปรเจกต์ และนำเสนอให้นักศึกษาเข้าใจง่ายแบบ personalized ด้วยการพูดคุย “ค้นหาตัวตน” ทำให้นักศึกษาทุกคนได้พบโปรเจกต์ที่เหมาะกับความสนใจของตนเองมากที่สุด หากนักศึกษาต้องการเห็นรายละเอียดของโครงงานโปรเจกต์ใด สามารถเดินไปค้นหาบนจอทัชสกรีนขนาดใหญ่ในโซน Work Village ซึ่งเป็นนิทรรศการเสมือนจริงแบบไร้กระดาษ (paperless virtual exhibition) และหากนักศึกษาต้องการคำแนะนำเรื่องการปรับตัวและทักษะชีวิตในสถานประกอบการเพิ่มเติม ก็สามารถไปยังโซน Speed Date เพื่อปรึกษากับรุ่นพี่ CWIE ที่ยืนคอยให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด

นอกจากนี้ยังมีโซน Potential Cafe ของ Potentialigence Center หรือศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพ ที่นำเสนอกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพสำหรับนักศึกษาตลอด 4 ปี และโซน Part-time Opportunities ที่มีสถานประกอบการพันธมิตร ได้แก่ CRG, SS และ Pizza Hut มาร่วมรับสมัครนักศึกษาทำงานพิเศษเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการทำงาน ปิดท้ายด้วยโซน Time Capsule Podcast ที่นักศึกษาสามารถฝากข้อความสะท้อนคิดถึงคุณค่าของการเข้าร่วมงานนี้ถึงตัวเองในอนาคตได้ ทั้งหมดเป็นผลงานของคุณฐาปกรณ์ จำปาใด หัวหน้าแผนกสื่อนวัตกรรม ที่ได้ออกแบบงานปีนี้ให้ผู้เข้าร่วมงานได้เรียนรู้เรื่อง CWIE รวมทั้งแนวทางของมหาวิทยาลัยที่มุ่งพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาผ่านกิจกรรมแต่ละโซนอย่างครบถ้วน แปลกใหม่ และสนุกสนาน

ในส่วนของกิจกรรม "Inspire Talk" ในปีนี้ มีผู้เชี่ยวชาญและรุ่นพี่มาร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์อันมีค่า โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 ช่วง โดยช่วง Inspire Talk 1 ได้รับเกียรติจากผู้นิเทศ CWIE ดีเด่นและบัณฑิต CWIE ที่ประสบความสำเร็จมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ คุณธีรชาติ นมขุนทด จาก BBTV New Media คุณกฤษณะ ผดุงพันธุ์ จาก Nok Air และ คุณนิภาพร ซุยจุมจัง จาก Pattaya Aviation จำกัด ต่างเน้นย้ำถึงทักษะสำคัญที่ตลาดแรงงานมองหา โดยเฉพาะทักษะด้านภาษาที่จำเป็นในสายงานบริการ การพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ และการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน ทั้งยังย้ำว่า สถานประกอบการไม่รู้สึกกังวลหากนักศึกษาทำโปรเจกต์พลาด เพราะถือเป็นโอกาสในการเรียนรู้จากความล้มเหลวซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาในอนาคต

ด้านบัณฑิต CWIE อย่าง นายธีรภัทร สุขสีวงษ์ จากวิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน-CADT และ นางสาวอรไพลิน แสงทอง จากคณะนิเทศศาสตร์ ได้ให้คำแนะนำที่สอดคล้องกันว่า นักศึกษา CWIE ควรมีความตั้งใจจริง มีความเชื่อมั่นในตัวเอง และทำทุกอย่างอย่างเต็มที่ เพราะประสบการณ์ที่ได้รับจะนำไปสู่โอกาสในการทำงานในอนาคต โดยหากมองว่าตนเองเป็นพนักงานคนหนึ่ง ไม่ใช่แค่นักศึกษาฝึกงาน ก็จะทำให้พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ตลอดเวลา

สำหรับ Inspire Talk 2 ในหัวข้อ "เด็ก DPU ในทัศนะของผู้ประกอบการ" นายกฤตย บุญไทย Senior Learning Solution & Government Relationship Manager บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด (CRG) ได้แสดงความพึงพอใจต่อการทำงานของนักศึกษา DPU CWIE และให้มุมมองเพิ่มเติมว่า ตลาดแรงงานในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ดังนั้นบุคลากรใหม่จึงจำเป็นต้องมีทั้งองค์ความรู้และทักษะในการทำงาน ทั้งยังเน้นย้ำถึงความสำคัญของ Growth Mindset ซึ่งอยากให้เด็ก DPU มีตั้งแต่เริ่มเรียนรู้ ไม่ใช่แค่ในการทำงาน เพื่อให้สามารถเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องและปรับตัวรับกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วได้ เพราะสิ่งที่เรียนรู้ในวันนี้อาจใช้ไม่ได้ในวันพรุ่งนี้

ด้าน ดร.อสมา คัมภิรานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพ: Potentialigence Center อธิบายว่า ศูนย์ฯ ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาให้นักศึกษาเติบโตตามคุณสมบัติที่สถานประกอบการต้องการ โดยเริ่มตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 ด้วยการมอบประสบการณ์จริงผ่านการทำงาน part-time และยังเปิดเผยว่าจากการสัมภาษณ์รุ่นพี่ที่ถูกจองตัวตั้งแต่ปี 3 พบว่านักศึกษามีทักษะเด่นด้าน ความอดทน การไม่เปลี่ยนงาน และการทำงานเกินความคาดหมาย ซึ่งเป็นสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการฝึกฝนจริง


Potentialigence Center ยังคงเดินหน้า ส่งเสริมการพัฒนาทั้ง Soft Skills และ Hard Skills ด้วยการจัดอบรม เช่น Positive Thinking เพื่อส่งเสริมการคิดบวก การคิดนอกกรอบ และการมีมุมมองที่ยืดหยุ่น อีกทั้งยังมีแบบทดสอบด้านจิตวิทยา 2 กลุ่ม ได้แก่ แบบทดสอบค้นหาอาชีพ และแบบทดสอบการจัดการอารมณ์ เพื่อเตรียมความพร้อมทั้งด้านจิตใจและทักษะก่อนออกไปฝึกงาน สอดคล้องกับเงื่อนไขการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาอย่างน้อย 30 ชั่วโมงก่อนไป CWIE เพื่อให้นักศึกษา DPU “พร้อมยิ่งกว่าพร้อม”

ดร.อสมา ยังกล่าวทิ้งท้ายว่า มหาวิทยาลัยมีสโลแกนใหม่คือ "ปลุกศักยภาพ เปลี่ยนอนาคต" (Potentialigence) โดยมีพันธกิจหลักในการดูแลนักศึกษาอย่างอบอุ่นเสมือนบ้านหลังที่ 2 ที่พร้อมอยู่เคียงข้างเสมอ และใช้ศูนย์ฯ เป็นแกนหลักในการพัฒนาเครื่องมือและอบรม เพื่อไม่เพียงแต่เสริมสร้างทักษะ แต่ยังเน้นความแข็งแกร่งทางใจและมุ่งมั่นที่จะสร้างแรงบันดาลใจ (Passion) ให้แก่นักศึกษาทุกคน เห็นคุณค่าในตัวเอง และเติบโตเป็นตัวของตัวเองในทางที่ดีที่สุด จนเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานในอนาคต

ปิดท้ายด้วยช่วง Inspire Talk 3 ในหัวข้อ "ประสบการณ์สนุกๆ น่าจดจำ จากการทำโครงงาน CWIE" ที่เปิดโอกาสให้บัณฑิต CWIE ดีเด่น ทั้ง 5 คน ได้แก่ นางสาวแพรวา บำเรอจิตต์ นางสาวพรรณิตา หัตภูมิเกษตร นางสาวแพรพลอย ฉลูพันธ์ นายทักษิณ วรสิงห์ และ นายธนกฤต ปิ่นทองบวรกุล จากคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะศิลปศาสตร์ และวิทยาลัยเฮลท์แอนด์เวลเนส ตามลำดับ ได้มาแชร์เรื่องเล่า ปัญหาอุปสรรค และความภาคภูมิใจจากประสบการณ์ในสถานประกอบการ CWIE ตัวอย่างเช่น ความภูมิใจที่โครงงาน Soft Power Board Game "14 พลัง เกมพลิกโลก" ที่ได้รับการจดลิขสิทธิ์โดยการสนับสนุนจากองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) ซึ่งทำให้นักศึกษาเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเองจากการสนับสนุนของผู้ประกอบการและอาจารย์ที่ปรึกษา

นักศึกษายังถ่ายทอดความภูมิใจที่ได้นำความรู้เรื่องความยั่งยืนจาก DPU ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในสถานประกอบการ ความภูมิใจที่ได้เฝ้าดูแลผู้ป่วยจนกระทั่งเห็นการฟื้นตัว และความภาคภูมิใจที่ได้รับคำชมจากลูกค้าชาวจีนว่านักศึกษา DPU พูดภาษาจีนได้เหมือนเจ้าของภาษา ทุกเรื่องล้วนเป็นแรงบันดาลใจสำหรับนักศึกษาทุกคณะวิชาที่มาร่วมฟัง ให้เห็นความสำคัญของการฝึกปฏิบัติ การคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และบทบาทของภาษาจีนในฐานะภาษาที่สามได้เป็นอย่างดี

ดร.สิริลักษณ์ หุ่นศรีงาม ผลพานิช ผู้เชี่ยวชาญพิเศษฝ่ายนวัตกรรมหลักสูตรและการสอน สถาบันการเรียนรู้ตลอดชีวิต กล่าวเพิ่มเติมถึงวัตถุประสงค์และผลลัพธ์ของงานนี้ว่า เป็นการ “ต่อจิ๊กซอว์” ให้เห็นภาพ 4 ปีของการเสริมสร้าง “ทักษะการทำโครงงานสร้างสรรค์” ที่มหาวิทยาลัยออกแบบและวางระบบให้นักศึกษาเริ่มคิด เริ่มลงมือทำตั้งแต่ในรายวิชา DPU Core รายวิชา Capstone จนได้ไปลงสนามจริง ณ สถานประกอบการในรายวิชา CWIE โครงงานของนักศึกษาทั้งหมดจึงไม่ใช่เพียงแค่การแสดงความรู้ แต่เป็นการแสดงความพร้อม ให้เห็นว่าบัณฑิต DPU พร้อมออกไปเป็นกำลังพลในการแก้ไขปัญหา ลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความยั่งยืนให้ภาคธุรกิจและสังคม

จากความสำเร็จดังกล่าว ดร.สิริลักษณ์ ยังกล่าวด้วยความภูมิใจว่า "โครงงานของนักศึกษาแสดงให้เห็นถึงความเป็นนวัตกรและความเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษา เพราะว่าโครงงานเหล่านี้เกิดจากความคิดริเริ่มของนักศึกษาเองเมื่อได้เข้าไปฝังตัวในสถานประกอบการ ซึ่งไม่ใช่การผลิตซ้ำ แต่เป็นการคิดต่อยอดเพื่อสร้างสิ่งใหม่ที่มีคุณค่า อย่างโครงงานบอร์ดเกม Soft Power หรือ AI ช่วยนับเป็ด ล้วนสะท้อนทักษะที่ตลาดแรงงานและประเทศต้องการ ภูมิใจที่คณาจารย์ของ DPU ทุกหลักสูตร และสถานประกอบการ ร่วมกันสร้างนักศึกษาให้เป็นรากฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้ประเทศ

“นอกจากนี้ โครงงาน CWIE นานาชาติหลายโครงงานยังแสดงให้เห็นว่า DPU มีส่วนร่วมในการยกระดับแรงงานไทยสู่มาตรฐานสากล โดยมหาวิทยาลัยใช้จุดแข็งด้านเครือข่ายกับสถานประกอบการนานาชาติ สนับสนุนนักศึกษาได้มีโอกาสฝึกงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระดับนานาชาติ พร้อมทั้งได้รับการรับรองและสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐในต่างประเทศ ซึ่งจะช่วยเราดูแลความเป็นอยู่และความปลอดภัยให้นักศึกษา เติมเต็มช่องว่างที่มหาวิทยาลัยอื่นๆ อาจยังเข้าไม่ถึง และยกระดับมาตรฐานแรงงานไทยให้แข่งขันได้ในตลาดโลก”

งาน DPU CWIE Day 2024 จึงเป็นเวทีค้นหาตัวตน ค้นพบศักยภาพ สร้างแรงบันดาลใจ และเตรียมพร้อมสู่โลกของการทำงานสำหรับนักศึกษา และเป็นพื้นที่ยืนยันความมุ่งมั่นของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ในการ “ปลุกศักยภาพ เปลี่ยนอนาคต” ให้นักศึกษาได้เป็นบัณฑิตที่ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดแรงงาน ได้มาตรฐานทั้งระดับชาติและระดับสากลอย่างแท้จริง

"มหาวิทยาลัยไม่ได้ให้เฉพาะความรู้ตามศาสตร์ แต่ให้ Passion และทัศนคติที่ทำให้นักศึกษาเห็นคุณค่าของตัวเอง เห็นคุณค่าของการทำงาน และเป็นตัวเองในเวอร์ชันที่ดีที่สุดที่ตลาดแรงงานและภาคอุตสาหกรรมต้องการด้วย" ดร.สิริลักษณ์ กล่าวทิ้งท้าย











