ในหลวง-พระราชินี พระราชทานเพลิงศพ นายธานินทร์ กรัยวิเชียร อดีตนายกรัฐมนตรีและอดีตองคมนตรีในรัชกาลที่ 9

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ ไปพระราชทานเพลิงศพ นายธานินทร์ กรัยวิเชียร อดีตนายกรัฐมนตรีและองคมนตรีในรัชกาลที่ 9 ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
วันนี้ 30 สิงหาคม 68 เวลา 17.15 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานเพลิงศพ นายธานินทร์ กรัยวิเชียร ป.จ.,ม.ป.ช.,ม.ว.ม.,ภ.ป.ร. 2 ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
นายธานินทร์ กรัยวิเชียร ป.จ. ม.ป.ช. ม.ว.ม. ภ.ป.ร. ๒ ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีไทยคนที่ 14 รวมทั้งเป็นอดีตองคมนตรี และเคยปฏิบัติหน้าที่แทนประธานองคมนตรีใน พ.ศ.2559 เกิดเมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2470 ภูมิลำเนา ณ จังหวัดพระนคร เป็นบุตรของแห และผะอบ กรัยวิเชียร สมรสกับคุณหญิง คาเรน กรัยวิเชียร (สกุลเดิม: แอนเดอเซ่น) มีบุตร - ธิดา ด้วยกัน 5 คน ได้แก่
1. รูบีนา สุวรรณพงษ์
2. มหินทร์ กรัยวิเชียร
3. เขมทัต กรัยวิเชียร
4. นิติกร กรัยวิเชียร
5. ทันตแพทย์หญิงรีเบ้กก้า กรัยวิเชียร
ศาสตราจารย์พิเศษ ธานินทร์ กรัยวิเชียร ถึงแก่อสัญกรรมเมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 สิริอายุ 97 ปี