กระทรวงยุติธรรม จัด "มหกรรมแก้หนี้" ปีที่ 2 ช่วยประชาชนกว่า 8.1 หมื่นราย ลดภาระหนี้กว่า 7.7 พันล้านบาท

พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดงาน "มหกรรมแก้หนี้ สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรม ปีที่ 2" งานนี้ถือเป็นการยกระดับ "ยุติธรรมทางเลือก" ที่ไม่ใช่การแพ้-ชนะ แต่เป็นการสร้างความปรองดองเพื่อให้ลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถหาทางออกร่วมกันได้ ที่ผ่านมากระทรวงยุติธรรมได้เดินสายจัดงานมหกรรมแก้หนี้ทั่วประเทศไปแล้ว สามารถช่วยลูกหนี้ให้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยได้กว่า 81,511 ราย คิดเป็นวงเงินทุนทรัพย์กว่า 11,071 ล้านบาท และที่สำคัญคือ ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนได้กว่า 7,789 ล้านบาท นอกจากนี้ยังช่วย ปลดผู้ค้ำประกันได้ถึง 74,690 ราย
เมื่อวันที่ 29 ส.ค. พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดมหกรรมแก้หนี้ สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรม ปีที่ 2 โดยมี นายไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม พลเอก พิสิษฐ์ นพเมือง เจ้ากรมพระธรรมนูญ นางสาวเอมอร เสียงใหญ่ อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ นางสาวดวงดาว เกียรติพิศาลสกุล รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ นายธีรยุทธ แก้วสิงห์ รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ นายเฉลิมชัย บัวจันอัด รองอธิบดีกรมบังคับคดี นางสาวจุฑารัตน์ จินตกานนท์ รองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ดร.นันทวัน วงศ์ขจรกิตติ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ดร.มะณู บุญศรีมณีชัย ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด พร้อมด้วยผู้บริหารสถาบันการเงินและภาคีเครือข่าย เข้าร่วมฯ ณ โรงแรมเซ็นทรา ไลฟ์ ศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
โอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า งานมหกรรมแก้หนี้ สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรม ปีที่ 2 ทำให้กฎหมายไกล่เกลี่ยได้ถูกใช้มากที่สุด ถือเป็นการยกระดับยุติธรรมทางเลือก ยุติธรรมสมานฉันท์ ไม่ใช่โจทย์และจำเลย หรือแพ้และชนะ แต่เป็นยุติธรรมเพื่อสร้างความสันติและความปรองดอง โดยการนำกฎหมายแพ่งฯ เรื่องหนี้สินมาใช้ด้วยวิถีแห่งความเป็นธรรมซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด วันนี้จากผลงานที่เราออกไปในที่ต่าง ๆ จะเห็นว่าภาคีเครือข่ายมีเพิ่มมากขึ้น จึงอยากให้มีการสานต่อและหาแนวทางให้มีพลังเพิ่มขึ้นต่อไป สุดท้ายนี้ขอฝากเชิญชวนประชาชนที่ประสบปัญหาเรื่องหนี้เข้าร่วมงานมหกรรมแก้หนี้ สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรม ปีที่ 2 ซึ่งจัดขึ้นทั้ง 2 วัน และขอขอบคุณเครือข่ายหน่วยงานต่าง ๆ ที่เข้าร่วมและหน่วยงานที่จัดนิทรรศการต่าง ๆ ในวันนี้
ทั้งนี้ “มหกรรมแก้หนี้ สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรม” ปีที่ 2 ได้ดำเนินการจัดงานทุกภูมิภาคทั่วประเทศ มีลูกหนี้ขอไกล่เกลี่ยกว่า 81,511 ราย ทุนทรัพย์กว่า 11,071 ล้านบาท ลดภาระค่าใช้จ่ายประชาชนกว่า 7,789 ล้านบาท และปลดผู้ค้ำประกัน 74,690 ราย นอกจากนี้ ได้ดำเนินการจัดการไกล่เกลี่ย ปรับโครงสร้างหนี้ผ่านระบบออนไลน์ โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กรมบังคับคดี และกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) โดยเฉพาะลูกหนี้ กยศ. มีการปรับโครงสร้างหนี้ออนไลน์กว่า 441,924 ราย สามารถลดภาระประชาชน เช่น ลดเบี้ยปรับกว่า 1,429 ล้านบาท ลดค่าธรรมเนียมศาล และค่าจ้างทนายความกว่า 80 ล้านบาท
สําหรับการจัดงานในกรุงเทพมหานครในครั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แก้ไขปัญหาหนี้อย่างเป็นธรรม ลดภาระและคืนความมั่นคงในชีวิต โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ครอบคลุมทั้งหนี้ กยศ. บัตรเครดิต เช่าซื้อรถยนต์ สินเชื่อส่วนบุคคล และหนี้ภาคเกษตรกรรม ฯลฯ กําหนดจัดงานระหว่างวันที่ 29 - 30 สิงหาคม 2568 ซึ่งกระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กรมบังคับคดี ร่วมบูรณาการกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา และสถาบันการเงิน ธนาคารพาณิชย์ หน่วยงาน ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชนได้เชิญชวนลูกหนี้เข้าร่วมงานทั้ง 2 วัน ซึ่งคาดว่าจะมีประชาชนที่สนใจและลงทะเบียนร่วมงานกว่า 104,525 ราย ทุนทรัพย์ 5,383 ล้านบาท