มีหนี้ต้องใช้!ลูกหนี้เฉียดหมื่นรายลงทะเบียนร่วมมหกรรมแก้หนี้ที่ขอนแก่น

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-กระทรวงยุติธรรมลุยแก้ปัญหาหนี้ให้กับประชาชนต่อเนื่อง ล่าสุดจัดอีเว้นท์มหกรรมแก้หนี้ สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรม”ปีที่ 2 ที่จังหวัดขอนแก่น มีลูกหนี้ลงทะเบียนขอไกล่เกลี่ยเกือบหมื่นราย มูลหนี้ร่วม 2,000 ล้านบาท
วันนี้(16 ส.ค.)เวลาประมาณ 10.30 น. ที่โรงแรมอวานี โฮเทลแอนด์คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จ.ขอนแก่น กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ร่วมกับกรมบังคับคดี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดงาน "มหกรรมแก้หนี้ สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรม ปีที่ 2" โดยนายยู่สิน จินตภากร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดงาน ร่วมด้วยนายประจวบ รักแพทย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายธีรยุทธ แก้วสิงห์ รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ผู้แทนสถาบันทางการเงิน ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องร่วมงาน
มหกรรมแก้หนี้ฯจัดขึ้นเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาหนี้สินให้กับประชาชน ทั้งหนี้ส่วนบุคคล หนี้บ้าน หนี้เช่าซื้อรถยนต์ หนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) หนี้สินบัตรเครดิต หนี้กองทุนฯโดยมีสถาบันการเงินและบริษัทสินเชื่อมาเปิดโต๊ะรับไกล่เกลี่ยข้อพิพาทหนี้จากลูกหนี้แทนการฟ้องร้องดำเนินคดี
มีรายงานว่าในห้วงการจัดงานมหกรรมฯ 2วันช่วงหยุดเสาร์-อาทิตย์นี้ มีลูกหนี้ประเภทต่างๆลงทะเบียนเข้าร่วมงานเพื่อไกล่เกลี่ยหนี้มากกว่า 9,000 ราย คิดเป็นวงเงินสินเชื่อรวมไม่ต่ำกว่า 1,856 ล้านบาท ไม่นับรวมกลุ่มลูกหนี้ที่เดินทางมาร่วมงานโดยไม่ได้ลงเทียนล่วงหน้าอีกจำนวนหนึ่ง
นายยู่สิน จินตภากร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่าหนี้สินถือเป็นภาระของประชาชน ทำให้มีความทุกข์และมีกังวลในภาระหนี้ ทางกระทรวงจึงอยากแก้ไขเรื่องนี้ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม เป็นการเปิดโอกาสให้ลูกหนี้ได้ไกล่เกลี่ยประนอมหนี้กับสถาบันการเงินเจ้าหนี้ภายใต้มาตรการต่างๆ การแก้ปัญหาหนี้สินในรูปแบบงานมหกรรมฯที่ทางกระทรวงยุติธรรมจัดขึ้นนี้ จะกระจายไปทุกจังหวัด ไม่นับรวมการยื่นขอไกล่เกลี่ยหนี้ผ่านทางแพลตฟอร์มออลไลน์ ซึ่งตอนนี้มีมากกว่า 4 แสนราย
นายยู่สินระบุอีกว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีตวามสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ที่จะช่วยเชื่อมโยงประชาชนให้เข้าถึงสิทธิ เข้าถึงความช่วยเหลือทางกฎหมายและได้รับคำปรึกษาอย่างตรงจุด โดยเฉพาะในประเด็น “หนี้สิน” ที่เป็นปัญหาสำคัญของประชาชนจำนวนมาก ซึ่งเวทีดังกล่าวถือได้ว่าเป็นเวทีแห่งความหวัง และจุดเริ่มต้นของการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน
สำหรับผลการไกล่เกลี่ยระหว่างลูกหนี้กับสถาบันการเงินเจ้าหนื้มีหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับการเจรจาตกลงของทั้งฝ่าย คือลดดอก งดค่าปรับค้างชำระ ยึดระยะเวลาผ่อนชำระออกไปและถอนผู้ค้ำประกัน ส่วนลูกหนี้ที่ไม่ได้มาร่วมงานในวันนี้ เป็นเพราะส่วนหนึ่งได้ลงทะเบียนขอไกล่เกลี่ยประนอมหนี้ผ่านทางระบบออนไลน์ ซึ่งทางสถาบันการเงินเจ้าหนี้ก็จะนัดหมายไกล่เกลี่ยโดยตรงกับลูกหนี้
ทั้งนี้กระทรวงยุติธรรมได้จัดงาน “มหกรรมแก้หนี้ สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรม” ปีที่1 มาแล้วทั้ง 76 จังหวัด จำนวน 89 ครั้ง ช่วยเหลือลูกหนี้ได้ จำนวน 132,303 ราย จำนวนทุนทรัพย์ 23,901.84 ล้านบาท แยกเป็น ลูกหนี้ก่อนฟ้อง ช่วยเหลือได้ 66,172 ราย ทุนทรัพย์ จำนวน 11,217 ล้านบาท และลูกหนี้หลังศาลมีคำพิพากษา ช่วยเหลือลูกหนี้ไม่ให้ถูกยึดทรัพย์และอายัดทรัพย์ จำนวน 66,131 ราย ทุนทรัพย์จำนวน 12,684 ล้านบาท
สำหรับลูกหนี้ กยศ. ครั้งที่ผ่านมามีการคำนวนยอดหนี้ใหม่ 3.65 ล้านบัญชีเสร็จแล้ว ผู้กู้ 2.98 ล้านราย ได้รับประโยชน์ช่วยลดหนี้ผู้กู้เป็นเงินกว่า 56,326 ล้านบาท และสามารถปลดภาระผู้ค้ำได้กว่า 2.8 ล้านราย