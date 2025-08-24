xs
ก.ท่องเที่ยวและกีฬา จับมือ ททท. ผนึกกำลังพัฒนาน้ำพุร้อนสันกำแพง สู่ต้นแบบท่องเที่ยวสุขภาพยั่งยืนระดับสากล

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



คณะผู้แทนจากประไทย นำโดย พณฯ องคมนตรี พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข ประธานที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการบริหารจัดการกิจการน้ำพุร้อนสันกำแพง อำเภอแม่ออน ให้เป็นต้นแบบอย่างยั่งยืน พร้อมด้วยพลเอกเฉลิมชัย สิทธิสาท ประธานคณะอนุกรรมการฯ นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) นายจาตุรนต์ ภักดีวานิช อธิบดีกรมการท่องเที่ยว และนายกันตพงศ์ รังษีสว่าง อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้เดินทางเข้าร่วมประชุม และศึกษาการบริหารจัดการน้ำพุร้อนและสปา ณ ประเทศเยอรมนี ซึ่งถือเป็นหนึ่งในประเทศที่มีชื่อเสียงระดับโลกด้าน “การบริหารจัดการน้ำพุร้อน (hot springs)” และสปา ที่มีคุณภาพสูง มีแนวปฏิบัติที่โดดเด่น อาทิ การจัดการคุณภาพน้ำด้วยเทคโนโลยีทันสมัย ความหลากหลายเชิงสุขภาพและการรักษา รวมถึงมีประวัติและคุณค่าทางวัฒนธรรมอย่างยาวนาน
โดยวันแรกคณะจากประเทศไทยได้เข้าร่วมประชุมกับ Mr. Holger Reuter, MD ผู้บริหาร บริษัทบริหารกิจการ Cure & Congress และเยี่ยมชม Kur Royal Day Spa ณ เมือง Bad Homburg ซึ่งเป็นเมืองสปาเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงของเยอรมนี ที่เปิดตัวเป็นโรงอาบน้ำแร่ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2433 ปัจจุบันยังคงรักษาเสน่ห์ทางสถาปัตยกรรมดั้งเดิมไว้อย่างสมบูรณ์
เมือง Bad Homburg นี้ได้รับการพัฒนาให้เป็น “สปาหลวง” แห่งใหม่ในศตวรรษที่ 19 โดยพระเจ้า Kaiser Friedrich ที่ 3 นอกจากนั้นที่นี่ยังเป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญสำหรับประเทศไทย เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 เคยเสด็จเยือนเมืองนี้ในปีพ.ศ. 2450 เพื่อทรงพักผ่อนรักษาพระวรกายด้วยวิธีธาราบำบัด เป็นเวลา 1 เดือน และในระหว่างที่ประทับอยู่ที่นี่ ได้มีการขุดค้นพบบ่อน้ำแร่แห่งใหม่ ซึ่งเมือง Bad Homburg ได้ทูลเกล้าถวายพระเกียรติโดยตั้งชื่อบ่อน้ำแร่ที่พบใหม่แห่งนี้ว่า “บ่อน้ำจุฬาลงกรณ์” (Chulalongkornbrunnen) และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 ทรงพระราชทานศาลาไทย โดยมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อปี 2457 ปัจจุบันศาลาหลังนี้ตั้งอยู่ในสวน Kurpark ที่เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นและยาวนานระหว่างสองประเทศ
และในปีพ.ศ. 2550 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระราชทาน ศาลาไทยหลังที่สอง เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเมือง Bad Homburg ซึ่งเป็นศาลาเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 9 โดยทั้งสองศาลามีความงดงาม และมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์เป็นอย่างมาก ปัจจุบันยังใช้เป็นสถานที่จัดงานสำคัญ เช่น เทศกาลไทยอีกด้วย
สำหรับ Kur Royal Spa, Bad Homburg แห่งนี้ ขึ้นชื่อเรื่องน้ำแร่ธรรมชาติใต้ดินที่มีคุณสมบัติช่วยรักษาโรคได้ มีการบริการที่เป็นจุดเด่นหลายกิจกรรม แต่ละกิจกรรมมี Highlight ในการบำบัด และรักษาโรคได้เป็นอย่างดี อาทิ Hay/Herbal Steam Bath , Salt Water Bath, Sand Light Bath และ Ice Fountain เป็นต้น
การเยือนของคณะทำงานจากประเทศไทยครั้งนี้ คือก้าวสำคัญในการขับเคลื่อน น้ำพุร้อนสันกำแพง จ.เชียงใหม่ ให้เป็นต้นแบบแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ Wellness Tourism ระดับสากล ที่จะหลอมรวมสุขภาพ วัฒนธรรม และเศรษฐกิจชุมชน พร้อมก้าวสู่เวทีโลกและเติบโตอย่างยั่งยืน





























