ก.ท่องเที่ยวและกีฬา จับมือ ททท. ผนึกกำลังพัฒนาน้ำพุร้อนสันกำแพง สู่ต้นแบบท่องเที่ยวสุขภาพยั่งยืนระดับสากล

คณะผู้แทนจากประไทย นำโดย พณฯ องคมนตรี พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข ประธานที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการบริหารจัดการกิจการน้ำพุร้อนสันกำแพง อำเภอแม่ออน ให้เป็นต้นแบบอย่างยั่งยืน พร้อมด้วยพลเอกเฉลิมชัย สิทธิสาท ประธานคณะอนุกรรมการฯ นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) นายจาตุรนต์ ภักดีวานิช อธิบดีกรมการท่องเที่ยว และนายกันตพงศ์ รังษีสว่าง อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้เดินทางเข้าร่วมประชุม และศึกษาการบริหารจัดการน้ำพุร้อนและสปา ณ ประเทศเยอรมนี ซึ่งถือเป็นหนึ่งในประเทศที่มีชื่อเสียงระดับโลกด้าน “การบริหารจัดการน้ำพุร้อน (hot springs)” และสปา ที่มีคุณภาพสูง มีแนวปฏิบัติที่โดดเด่น อาทิ การจัดการคุณภาพน้ำด้วยเทคโนโลยีทันสมัย ความหลากหลายเชิงสุขภาพและการรักษา รวมถึงมีประวัติและคุณค่าทางวัฒนธรรมอย่างยาวนาน
โดยวันแรกคณะจากประเทศไทยได้เข้าร่วมประชุมกับ Mr. Holger Reuter, MD ผู้บริหาร บริษัทบริหารกิจการ Cure & Congress และเยี่ยมชม Kur Royal Day Spa ณ เมือง Bad Homburg ซึ่งเป็นเมืองสปาเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงของเยอรมนี ที่เปิดตัวเป็นโรงอาบน้ำแร่ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2433 ปัจจุบันยังคงรักษาเสน่ห์ทางสถาปัตยกรรมดั้งเดิมไว้อย่างสมบูรณ์
เมือง Bad Homburg นี้ได้รับการพัฒนาให้เป็น “สปาหลวง” แห่งใหม่ในศตวรรษที่ 19 โดยพระเจ้า Kaiser Friedrich ที่ 3 นอกจากนั้นที่นี่ยังเป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญสำหรับประเทศไทย เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 เคยเสด็จเยือนเมืองนี้ในปีพ.ศ. 2450 เพื่อทรงพักผ่อนรักษาพระวรกายด้วยวิธีธาราบำบัด เป็นเวลา 1 เดือน และในระหว่างที่ประทับอยู่ที่นี่ ได้มีการขุดค้นพบบ่อน้ำแร่แห่งใหม่ ซึ่งเมือง Bad Homburg ได้ทูลเกล้าถวายพระเกียรติโดยตั้งชื่อบ่อน้ำแร่ที่พบใหม่แห่งนี้ว่า “บ่อน้ำจุฬาลงกรณ์” (Chulalongkornbrunnen) และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 ทรงพระราชทานศาลาไทย โดยมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อปี 2457 ปัจจุบันศาลาหลังนี้ตั้งอยู่ในสวน Kurpark ที่เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นและยาวนานระหว่างสองประเทศ
และในปีพ.ศ. 2550 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระราชทาน ศาลาไทยหลังที่สอง เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเมือง Bad Homburg ซึ่งเป็นศาลาเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 9 โดยทั้งสองศาลามีความงดงาม และมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์เป็นอย่างมาก ปัจจุบันยังใช้เป็นสถานที่จัดงานสำคัญ เช่น เทศกาลไทยอีกด้วย
สำหรับ Kur Royal Spa, Bad Homburg แห่งนี้ ขึ้นชื่อเรื่องน้ำแร่ธรรมชาติใต้ดินที่มีคุณสมบัติช่วยรักษาโรคได้ มีการบริการที่เป็นจุดเด่นหลายกิจกรรม แต่ละกิจกรรมมี Highlight ในการบำบัด และรักษาโรคได้เป็นอย่างดี อาทิ Hay/Herbal Steam Bath , Salt Water Bath, Sand Light Bath และ Ice Fountain เป็นต้น
การเยือนของคณะทำงานจากประเทศไทยครั้งนี้ คือก้าวสำคัญในการขับเคลื่อน น้ำพุร้อนสันกำแพง จ.เชียงใหม่ ให้เป็นต้นแบบแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ Wellness Tourism ระดับสากล ที่จะหลอมรวมสุขภาพ วัฒนธรรม และเศรษฐกิจชุมชน พร้อมก้าวสู่เวทีโลกและเติบโตอย่างยั่งยืน