ททท. ชวนเที่ยวงาน “วิจิตร@เชียงใหม่ฯ” ตอน ออนเซ็น@สันกำแพง

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับ จังหวัดเชียงใหม่ กิจการน้ำพุร้อนสันกำแพง โครงการตามพระราชดำริ ชุมชนบริเวณรอบนำพุร้อนสันกำแพง และหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนในพื้นที่ จัดงาน “วิจิตร@เชียงใหม่ สีสันแห่งเส้นแสง น้ำพุร้อนสันกำแพง โครงการตามพระราชดำริ ตอน ออนเซ็น@สันกำแพง” ภายใต้แนวคิด “เดอะ เมจิก ออฟ ออนเซ็น ไนท์ (The Magic of ONSEN Night)” ชวนสัมผัสประสบการณ์ใหม่ของแสง และศิลปะดิจิทัล เข้าไว้ด้วยกัน เพราะเมื่อเส้นแสงและสายน้ำผสานกัน... จึงได้เกิดค่ำคืนมหัศจรรย์แห่งสีสัน จากน้ำพุร้อนสันกำแพง นำเสนอผ่านเทคนิคแสง เสียง ผสานสื่อผสมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ โดยจัดแสดงนวัตกรรมแสง เสียง สุดตระการตา 10 จุดแสดงแสง สะท้อนถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและความวิจิตรของวัฒนธรรมเมืองล้านนาเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพงาน “วิจิตร@เชียงใหม่ สีสันแห่งเส้นแสง น้ำพุร้อนสันกำแพง โครงการตามพระราชดำริ ตอน ออนเซ็น@สันกำแพง” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม – 8 มิถุนายน 2568 ผู้เข้าร่วมงานจะได้สัมผัสความตระการตาของการจัดแสดงเทคนิค แสง เสียง ผสานสื่อผสมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ผ่าน 10 จุดแสดงแสง ในลักษณะ Walking Tour รวมทั้งยังมีกิจกรรมอื่นๆ อาทิ การท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ (Health & Wellness), การแสดงทางวัฒนธรรมร่วมสมัย (Contemporary Dance) ประกอบน้ำพุดนตรี การบรรเลงเพลง พระราชนิพนธ์ประกอบน้ำพุ, การออกร้านสินค้าชุมชน อาหารท้องถิ่น ฟู้ดทรัค งานวัดย้อนยุค เป็นต้นนอกจากนี้ภายในงานได้จัดเตรียมจุดลงนามถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อให้นักท่องเที่ยว และประชาชนที่มาร่วมชมงาน ได้ร่วมลงนามถวายพระพรด้วยสำหรับการจัดงานวิจิตร@เชียงใหม่ สีสันแห่งเส้นแสง น้ำพุร้อนสันกำแพง ในปีนี้ไม่อนุญาตให้นำรถเข้าจอดภายในบริเวณกิจการน้ำพุร้อนสันกำแพง ผู้เข้าร่วมงานสามารถจอดรถ ณ ลานจอดรถก่อนถึงแยกทางเข้าน้ำพุร้อนสันกำแพง โดยมีค่าบริการจอดรถ 40 บาท (ห่างจากบริเวณระยะทางประมาณ 300 เมตร) และลานจอดรถบริเวณโรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 ไม่คิดค่าบริการจอดรถและมีรถรับ-ส่ง ทุก 15 นาที (ห่างจากงานประมาณ 3 กิโลเมตร)ผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานฯ ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : GonorthThailand และ TAT Contact Center โทร. 1672 เพื่อนร่วมเดินทาง (Travel Buddy)งานวิจิตร@เชียงใหม่ สีสันแห่งเส้นแสงน้ำพุร้อนสันกำแพง จุดการแสดงแสง 10 จุด ประกอบด้วย1. ประตูกาลเวลา (The Ripple of Time)2. ม่านแสงดาว (The Starlit Veiled)3. แสงธารา (The Flowing Tide)4. เสียงตามแสง (The Stream Soundscape)5. พราวน้ำพุร้อน (The Glowing Springs)6. ออนเซ็นแสง (The Magic of ONSEN Night)7. ป่ารุ่งเรือง (The Prosperity Forest)8. ลานแคมป์ไฟ (The Power of Fire)9.บิ๊กไข่ (The Great Egg)10. นิทานแสง (The Tales of Imagination)นอกจากนี้ยังจัดให้มีกิจกรรมต่างๆ ที่น่าสนใจภายในงาน ได้แก่- โซนการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ (Health & Wellness) นำเสนอภูมิปัญญาไทยและสมุนไพรพื้นถิ่นจากชุมชนตำบลออนใต้ ที่นำกิจกรรมมาให้ Workshop โดยการทำลูกประคบ และนำเสนอนิทรรศการสมุนไพรพื้นบ้าน ของฝาก ของที่ระลึก เครื่องดื่มสมุนไพร ตลอดจนเปิดประสบการณ์ใหม่ของการทำสปาสุ่มไก่ ในแบบฉบับของชุมชนออนใต้ รวมถึงโรงพยาบาลแม่ออนได้นำเสนอโครงการการให้บริการสุขภาพฟื้นฟูร่างกายด้วยธาราบำบัดอย่างครบวงจร และการดูแลสุขภาพ อาทิ วัดความดัน ชั่งน้ำหนัก เป็นต้น- การแสดงทางวัฒนธรรมร่วมสมัย (Contemporary Dance) ประกอบน้ำพุดนตรี วันละ 4 รอบต่อวัน โดยมีชุดการแสดง อาทิ นครม่านน้ำ เเสงฟ้าสายธารา อณูฟ้อนละอองแสง เวียงลานนาวิจิตรเมือง ลองไปกับลายน้ำ และการบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ประกอบน้ำพุ วันละ 4 รอบต่อวัน- โซนกิจกรรมงานวัดย้อนยุค เพลิดเพลินกับกิจกรรมงานวัด ด้วยเครื่องเล่นและเกมมากมาย อาทิ ม้าหมุนโตงเตง ชิงช้าสวรรค์ ปาโป่ง โยนบอล ยิงปืน ปาป๋อง โยนห่วง ยิงธนู ผีตกหม้อ- โซนนิทรรศการความเป็นมาของกิจการนํ้าพุร้อนสันกำแพง ตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบันและแนวทางการพัฒนาในอนาคต- กิจกรรมต้มไข่ในบ่อนำพุเรืองแสง ซึ่งเป็นการต้มไข่ยามค่ำคืนในบ่อน้ำพุร้อนที่มีการย้อมไฟ สร้างบรรยากาศให้สนุกสนาน- แช่เท้าออนเซ็นแสง เปิดประสบการณ์การแช่เท้า ผ่อนคลาย สลายโรค กับเส้นแสงอันสวยงามลำธารออนเซ็นแสงยามค่ำคืน.