ไต้หวันเพิ่มงบกลาโหมเต็มตัว รับมือภัยคุกคามจากจีน

MGR Online / CNA : ไต้หวันตั้งงบประมาณกลาโหมปี 2569 แตะ 3.32% ของGDP พร้อมประกาศจะเพิ่มเป็น
5% ของ GDP ภายใน 5 ปีข้างหน้า
นายไล่ ชิงเต๋อ ประธานาธิบดีไต้หวัน ประกาศว่าเขาจะเพิ่มการใช้จ่ายด้านกลาโหมของไตัหวันเป็นร้อยละ 5 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ หรือ GDP ภายในปี2573 ผู้นำไต้หวันระบุถึงแผนเพิ่มงบประมาณกลาโหมอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อรับมือภัยคุกคามจากจีน ในระหว่างไปเยือนฐานทัพเรือแห่งหนึ่งในอี้หลาน บนชายฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อวันศุกร์ที่ 22 สิงหาคม
ในปี 2569 รัฐบาลไต้หวันได้เสนองบประมาณด้านกลาโหมไว้ที่ 3.32% ของจีดีพี (ตามนิยามของ NATO) เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการป้องกันตนเอง และรักษาสันติภาพในภูมิภาค ซึ่งถือว่าเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 20 จากปีนี้
การปรับเพิ่มงบประมาณกลาโหมได้ใช้การคำนวนแบบใหม่ตามมาตรฐานขององค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือ (นาโต) โดยรวมค่าใช้จ่ายของทหารผ่านศึกและหน่วยยามฝั่งเข้าไปในงบประมาณ 949,500 ล้านดอลลาร์ไต้หวันที่รัฐบาลเสนอ
นอกจากนี้ รัฐบาลไต้หวันยังเพิ่มงบลงทุนด้านกลาโหม, เงินซื้ออาวุธจากสหรัฐฯ ทั้งเครื่องบอินรบ, ระบบป้องกันภัยทางอากาศ รวมทั้งอัพเกรดระบบหน่วยยามฝั่ง
จากการจัดอันดับของ International Institute for Strategic Studies (IISS) สหรัฐฯ เป็นชาติที่ใช้งบกลาโหมสูงที่สุด,
ตามมาด้วยจีน, รัสเซีย, เยอรมนี โดยไต้หวันอยู่ในอันดับที่ 22 และใช้งบกลาโหมมากกว่าประเทศไทย .