รพส.ทองหล่อ ผนึก มธ. เปิด "คลินิกรักษาสัตว์ธรรมศาสตร์-ทองหล่อ" แชร์นวัตกรรมการรักษาระดับพรีเมียม เจาะตลาดปทุมธานี-กรุงเทพฯ ฝั่งเหนือ รับดีมานด์คนรักสัตว์พุ่ง

โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ ผู้นำด้านการดูแลรักษาสัตว์เลี้ยงระดับพรีเมียมในประเทศไทย ประกาศความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดตัว “คลินิกรักษาสัตว์ธรรมศาสตร์-ทองหล่อ” (Thammasat-Thonglor Animal Clinic) ขยายการให้บริการครอบคลุมพื้นที่จังหวัดปทุมธานีและกรุงเทพฯ ฝั่งเหนือ เดินหน้าผนึกจุดแข็งของทั้งสององค์กร และแบ่งปันนวัตกรรมการรักษาระดับพรีเมียม เพื่อสร้างมาตรฐานใหม่ในการดูแลสัตว์เลี้ยง ตอบรับการเติบโตของตลาด พร้อมยกระดับมาตรฐานการรักษาสัตว์เลี้ยงสู่ระดับสากล
สัตวแพทย์หญิงกฤติกา ชัยสุพัฒนากุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ กล่าวว่า การร่วมมือกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในครั้งนี้ นับเป็นก้าวสำคัญในการขยายการให้บริการของโรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อสู่พื้นที่ใหม่ เราพร้อมที่จะแบ่งปันความเชี่ยวชาญและนวัตกรรมที่สั่งสมมากว่า 30 ปี เพื่อยกระดับมาตรฐานการรักษา และรองรับความต้องการของคนเลี้ยงสัตว์ในจังหวัดปทุมธานีและกรุงเทพฯ ฝั่งเหนือ ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ความร่วมมือนี้ยังเป็นต้นแบบของการผสานนวัตกรรมเทคโนโลยีกับการดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของสัตว์เลี้ยงในประเทศไทยสู่มาตรฐานโลก อีกทั้งยังเป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือเพื่อยกระดับนวัตกรรมด้านการรักษาสัตว์ การต่อยอด รวมถึงการขยายตัวไปยังบริการ ผลิตภัณฑ์ และองค์ความรู้ใหม่ ๆ ในอนาคต เพื่อประโยชน์สูงสุดของสัตว์เลี้ยงและเจ้าของ
สำหรับคลินิกรักษาสัตว์ธรรมศาสตร์-ทองหล่อแห่งนี้ ตั้งอยู่บริเวณอาคารจอดรถ TUH Park อาคาร B เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 8.30-20.30 น. โดยจะให้บริการได้ภายในปลายปี 2568 นี้
การขยายตัวเชิงกลยุทธ์สู่ตลาดใหม่ ตอบรับกระแส Pet Humanization
จากการเติบโตอย่างต่อเนื่องของตลาดสัตว์เลี้ยงในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยเฉพาะประเทศไทย ที่มีอัตราการเติบโตสูง โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อได้เล็งเห็นโอกาสในการขยายฐานลูกค้า และรองรับความต้องการของคนเลี้ยงสัตว์ในจังหวัดปทุมธานีและกรุงเทพฯ ฝั่งเหนือที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการเติบโตนี้เป็นผลมาจากกระแส Pet Humanization ที่เจ้าของสัตว์เลี้ยงให้ความสำคัญกับสุขภาพและคุณภาพชีวิตของสัตว์เลี้ยงเสมือนสมาชิกในครอบครัว ส่งผลให้ความต้องการผลิตภัณฑ์และบริการคุณภาพสูงสำหรับการดูแลสัตว์เลี้ยงเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย
พันธมิตรเชิงกลยุทธ์ ผสานจุดแข็งเพื่อความเป็นเลิศ
“โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์กับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เราถือหุ้นในโครงการนี้ 49% และจะผสานศักยภาพของทั้ง 2 องค์กรเพื่อสร้างความเป็นเลิศในการดูแลรักษาสัตว์เลี้ยง” สัตวแพทย์หญิงกฤติกา กล่าว
โดยโรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ จะนำประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านการรักษาสัตว์ระดับพรีเมียม นวัตกรรมการรักษา เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย ระบบบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานสากล และเครือข่ายที่แข็งแกร่งทั้งทางด้านสัตวแพทย์และคู่ค้าธุรกิจ มาเสริมกับศักยภาพของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งโดดเด่นด้วยทำเลที่ตั้งเชิงกลยุทธ์ในพื้นที่เป้าหมาย ความน่าเชื่อถือในฐานะสถาบันการศึกษาชั้นนำ ตลอดจนความแข็งแกร่งด้านวิชาการ การวิจัย และการพัฒนาบุคลากร รวมถึงการเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมทางการแพทย์
แชร์นวัตกรรมและความเชี่ยวชาญ ยกระดับการวิจัยและพัฒนา
ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในครั้งนี้ ยังเปิดโอกาสสำหรับการวิจัยและพัฒนาในหลายมิติ อาทิ
• การวิจัยโรคสัตว์เลี้ยงในประเทศไทย เพื่อหาสาเหตุและแนวทางการรักษาที่มีประสิทธิภาพ
• การพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพสัตว์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของตลาด
• การศึกษาพฤติกรรมและโภชนาการสัตว์เลี้ยง เพื่อส่งเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของสัตว์
• การพัฒนานวัตกรรมการรักษาใหม่ ๆ ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
บริการรักษาครบวงจรและระบบสนับสนุนที่ได้มาตรฐาน
คลินิกรักษาสัตว์ธรรมศาสตร์-ทองหล่อ พร้อมให้บริการรักษาครบวงจร ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทีมสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและบุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรมตามมาตรฐานโรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ พร้อมด้วยบริการห้องพักสัตว์ป่วยและรับฝากเลี้ยงมาตรฐานสูง เพื่อความสะดวกสบายและปลอดภัย นอกจากนี้ ยังมีผลิตภัณฑ์คุณภาพที่คัดสรรมาเพื่อสุขภาพที่ดีของสัตว์เลี้ยง รวมถึงบริการดูแลความงามและสุขภาพ อาทิ อาบน้ำ ตัดขน
“คลินิกแห่งนี้ยังมีระบบสนับสนุนที่ครบครัน เพื่อให้การบริการมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งประกอบด้วยระบบ IT และ Business Intelligence สำหรับติดตามข้อมูลลูกค้า การบริการและดูแลลูกค้าตามมาตรฐานโรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ รวมทั้งมีโปรแกรมการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษามาตรฐานการบริการ และระบบควบคุมคุณภาพตามมาตรฐาน ISO, TASHA และ ISFM Cat Friendly Clinic เพื่อให้ผู้ใช้บริการมั่นใจในคุณภาพและความปลอดภัย” สัตวแพทย์หญิงกฤติกา กล่าว