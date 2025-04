ททท. พัทยา-รพ.สัตว์ทองหล่อ จัดงานวิ่ง “Pattana Pet Run 2025”

“Pattana Sports Resort” สานต่อความสำเร็จกระแส Pet Friendly และเทรนด์ Pet Parent ที่กำลังมาแรงและพบเห็นได้ทั่วไปในปัจจุบันที่นิยมเลี้ยงสัตว์เป็นลูกมากขึ้น ตอบโจทย์ให้พ่อแม่น้องหมา-น้องแมวได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น พบเจอเพื่อนสี่ขา และสร้างโมเมนต์ที่ดีร่วมกัน ด้วยแนวคิดที่ว่าสัตว์เลี้ยงก็เปรียบเสมือนสมาชิกในครอบครัว จึงเกิดไอเดียอยากให้ผู้ปกครองและน้องหมา-แมวได้ทำกิจกรรมร่วมกัน พร้อมทั้งยังได้สุขภาพที่ดี จึงจัดงานวิ่งสำหรับน้องหมา-น้องแมว “Pattana Pet Run 2025” พร้อมแถลงข่าวไปแล้วอย่างยิ่งใหญ่ เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568 ที่ผ่านมา ณ พัฒนา สปอร์ต รีสอร์ท ต.เขาคันทรง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรีนำโดย บดินทร์ธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท พัฒนา สปอร์ท คลับ จำกัด ประธานเปิดพิธีงานแถลงข่าวงานวิ่งสุดน่ารักสำหรับสัตว์เลี้ยง 4 ขา โดยครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 5 ต่อเนื่องจากปี 2023 หลังได้รับการตอบรับที่ดีมาอย่างต่อเนื่องทั้งในจังหวัดชลบุรี กรุงเทพฯ และพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งทาง Pattana Sports Resort เล็งเห็นว่าการจัดกิจกรรมครั้งนี้จะตอบโจทย์ให้พ่อแม่น้องหมา-แมวได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเพื่อให้น้องๆ ได้พบเจอเพื่อนสี่ขาและสร้างโมเมนต์ที่ดีร่วมกัน เพื่อตอบรับกระแส Pet Friendly และ Pet Parent ที่เติบโตขึ้น จึงมีความประสงค์ให้ผู้ปกครองและน้องหมา-แมวได้ทำกิจกรรมร่วมกันพร้อมทั้งได้สุขภาพที่ดีในช่วงวันหยุดพักผ่อนโดยการจัดงานดังกล่าวยังมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดชลบุรีและพื้นที่ใกล้เคียง โดย ชัยวัฒน์ ตามไท ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานพัทยา ที่ได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมและส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดชลบุรีผ่านกิจกรรม “Paw on the Go: Explore Chonburi” ร่วมกับงาน Pattana Pet Run ครั้งนี้ด้วย นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนต่อเนื่องเป็นอย่างดีจากโรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อนำโดยสัตวแพทย์หญิง นวพร ชวนปรีชา ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ, สุภาภรณ์ พินิจวงษ์ ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัทฟู้ด อินโนวา เทรดดิ้ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด, ดวงกมล จนาศิลป์ Senior Sales Manager บริษัท เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ (ไทย) จำกัด และสัตวแพทย์หญิง มนทิชา เดชเดชากร Key Account Manager บริษัท เว็ทซินโนว่า จำกัดภายในงานแถลงข่าวอลังการไปด้วยบูธและกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิการให้ความรู้เกี่ยวกับการฝึกน้องหมา-แมว และปรับพื้นฐานให้น้องๆ คุ้นเคยกับเพื่อนๆ ก่อนลงสนามแข่งเพื่อไม่ให้เกิดเหตุชุลมุนระหว่างทาง นอกจากนี้ยังมี Vat Talk On Stage และตรวจสุขภาพฟรีจากโรงพยาบาลทองหล่อสาขาพัทยา บูธขายและแจกฟรี Accessories ของน้องหมา-แมว ทั้งขนม ของเล่น ยากำจัดเห็บหมัด และอื่นๆ อีกมากมายโดยงานวิ่ง “Pattana Pet Run” ในปีนี้จะจัดขึ้น ณ วันที่ 28 – 29 มิถุนายน 2568 ที่ พัฒนา สปอร์ต รีสอร์ท ต.เขาคันทรง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรีแบ่งการแข่งขันเป็น 2 ระยะ 1 KM และ 3 KM ซึ่งผู้ชนะ 3 อันดับแรกทั้ง 2 ระยะ จะได้รับการสนับสนุนเงินรางวัลและของรางวัลในการแข่งขันจากหลากหลายแบรนด์ชั้นนำอีกด้วย และสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Brand InformationWebsite: www.pattana.co.thFacebook: www.facebook.com/PattanaSportsResortInstagram: www.instagram.com/pattanasportsresortEmail: Marketing@pattana.co.th | LINE OA: @pattanasportsclub | Tel: 038-318-999สถานที่จัดการแข่งขัน พัฒนา สปอร์ต รีสอร์ท อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี#PawsOnTheGoExploreChonburi#ChonburiHappyPaws#PattanaSportsResort#PattanaPetRun2025