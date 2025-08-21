สบพ. จัดพิธีประดับครึ่งปีก ศิษย์การบิน หลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี - เฮลิคอปเตอร์ รุ่นที่ HP-56

นางสาวภัคณัฏฐ์ มากช่วย ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถในการบิน (ครึ่งปีก) และมอบประกาศนียบัตรให้แก่ศิษย์การบินหลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี- เฮลิคอปเตอร์ รุ่นที่ HP-56 จำนวน 9 นาย ใทีเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2568 ณ ศูนย์ฝึกการบิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ภายในพิธีได้รับเกียรติจากผู้บริหารระดับสูง อาทิ ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกการบิน ผู้อำนวยการกองฝึกบิน ผู้อำนวยการกองซ่อมบำรุงอากาศยาน คณะครูการบิน นักบิน และครูวิชาภาคพื้น เข้าร่วมแสดงความยินดี พร้อมชื่นชมในความมุ่งมั่นและความสำเร็จของศิษย์การบินที่สามารถก้าวผ่านการฝึกฝนอย่างเข้มข้นทั้งภาคพื้นและภาคอากาศ จนบรรลุตามมาตรฐานสากลด้านการบิน
พิธีประดับครึ่งปีกถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในเส้นทางการเป็นนักบินมืออาชีพ โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่ประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนมีความต้องการบุคลากรด้านการบินเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งในภาคการขนส่งทางอากาศเชิงพาณิชย์ การบินทั่วไป ตลอดจนภารกิจด้านความมั่นคงและการกู้ภัย เฮลิคอปเตอร์จึงนับเป็นอากาศยานที่มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่ง การผลิตนักบินเฮลิคอปเตอร์คุณภาพจากสถาบันการบินพลเรือน จึงไม่เพียงตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านการบินให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล แต่ยังช่วยเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศในอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ที่กำลังเติบโต