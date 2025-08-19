เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา ความดันพระโลหิตต่ำ คณะแพทย์ยังต้องถวายพระโอสถ ร่วมกับพระโอสถปฏิชีวนะ

วันนี้ 19 สิงหาคม 2568 สำนักพระราชวังออกแถลงการณ์ เรื่อง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงพระประชวร ฉบับที่ 5 ความว่า
ตามที่สำนักพระราชวัง ได้มีแถลงการณ์ เรื่อง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงพระประชวรหมดพระสติ ด้วยพระอาการทางพระหทัย และทรงเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย มาตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม พุทธศักราช 2565 และแพทย์ผู้ถวายการรักษาได้รายงานว่า ทรงมีพระอาการแทรกช้อน ด้วยการติดเชื้อที่รุนแรงในพระกระแสโลหิต ในวันที่ 9 สิงหาคม พุทธศักราช 2568 ความทราบทั่วกันแล้วนั้น
คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษา ได้รายงานเพิ่มเติมว่า จากที่ทรงมีพระอาการติดเชื้อรุนแรงและคณะแพทย์ได้ถวายการรักษาอย่างต่อเนื่อง ขณะนี้ยังมีความดันพระโลหิตต่ำอยู่ คณะแพทย์ยังต้องต้องถวายพระโอสถเพื่อกระตุ้นความดันพระโลหิต ร่วมกับพระโอสถปฏิชีวนะและการใช้อุปกรณ์ทดแทน การทำงานของพระวักกะ (ไต) และช่วยหายพระทัย คณะแพทย์ยังต้องเฝ้าติดตามพระอาการและถวายการรักษาอย่างใกล้ชิดต่อไป
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
สำนักพระราชวัง
19 สิงหาคม พุทธศักราช 2569