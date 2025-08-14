แพทย์เตือนอันตราย! เคสคนไข้กินยาแก้ปวดลดอักเสบเกินขนาด อาเจียนเป็นเลือดเกือบ 1 ลิตร

“คลินิกเวชกรรมแพทย์คิมหันต์” เผยเคสผู้ป่วยใช้ยาแก้ปวดลดอักเสบ (NSAIDs) เกินความจำเป็น ส่งผลให้คนไข้อาเจียนเป็นเลือดสดปนลิ่มเลือดเกือบ 800-1,000 cc
วันนี้ (14 ส.ค.) เพจ “คลินิกเวชกรรมแพทย์คิมหันต์” เผยเคสผู้ป่วยรายหนึ่งเข้ารับการรักษาที่คลินิกด้วยอาการอาเจียนเป็นเลือดสดปนลิ่มเลือดปริมาณมากถึง 800-1,000 ซีซี ซึ่งเป็นผลข้างเคียงจากการใช้ยาแก้ปวดลดอักเสบ (NSAIDs) ทั้งแบบฉีดและแบบรับประทานที่มากเกินความจำเป็น
ทางเพจระบุว่า “ผู้ป่วยมาด้วยอาเจียนเป็นเลือด 2 ชม.ก่อนมา
ประวัติ ไปฉีดยา และกินยาแก้ปวดลดอักเสบ 3 วันต่อมาปวดจุกท้อง จึงกลับไปและได้รับการรักษากระเพาะอาหารอักเสบ ต่อมาเริ่มมีอาการถ่ายดำเป็นระยะๆ
และวันนี้ก็อาเจียนเป็นเลือด
รูปภาพอาจจะน่ากลัว แต่สถานการณ์จริงยิ่งกว่า เนื่องจากผู้ป่วยอาเจียนเป็นเลือดสด ปนลิ่มเลือดประมาณ 800-1,000 cc (เกือบเต็มถุงเซเว่นฯ ใบใหญ่)
จึงอยากให้ระมัดระวังการใช้ยาแก้ปวดลดอักเสบ ทั้งแบบกิน และฉีด (NSAIDs) ที่มากเกินความเหมาะสม ยาจะมีผลข้างเคียงทั้งระบบทางเดินอาหาร การทำงานของไต รวมถึงระบบหัวใจและหลอดเลือด
ฝากเตือนเป็นอุทาหรณ์สำหรับทุกๆ คน
ทางคลินิกเราพยายามเน้นในการแนะนำคนไข้ การปรับพฤติกรรม และปรับยาให้เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละคนเป็นหลัก
หมอของเราจะไม่ค่อยสั่งฉีดยา หากไม่จำเป็นหมออาจจะสอนและอธิบาย แนะนำการปฏิบัติตัวให้เหมาะสมกับโรคที่เป็น พูดเยอะ เสียงดังบ้าง อยากให้ผู้ป่วยเข้าใจ อย่าเพิ่งโกรธกันนะคะ”