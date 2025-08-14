กำแพงกั้นพรมแดนไทย-กัมพูชาต้องมา ศึกษาโมเดลโลกกว่า 66 แห่ง เผยวัตถุประสงค์หลักเพื่อความมั่นคงและป้องกันอาชญากรรม"

เพจ"ภูมิศาสตร์น่ารู้ Brr." เผยข้อมูลน่าสนใจ ทั่วโลกมีประเทศที่สร้างกำแพงกั้นชายแดนพุ่งสูงถึง 66 แห่ง เพิ่มขึ้นจากเดิมถึง 4 เท่าตัวภายในไม่กี่ปี ตัวอย่างเช่น สหรัฐฯ-เม็กซิโก, ซาอุฯ-อิรัก หรือแม้แต่ฮังการี-เซอร์เบีย ที่ต่างมีวัตถุประสงค์เดียวกันคือควบคุมชายแดน ทั้งการอพยพผิดกฎหมาย การค้ามนุษย์ และความมั่นคงของประเทศ เผย อาจเป็นโมเดลสร้างกำแพงกั้นพรมแดน ไทย-เขมร
จากกรณี ประเทศไทยกำลังดำเนินการ กั้นรั้วลวดหนาม ในหลายพื้นที่ตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา โดยเฉพาะใน 7 จังหวัดชายแดน เพื่อ สกัดกั้นการรุกล้ำอธิปไตย และ ป้องกันการกระทำผิดกฎหมาย เช่น การลักลอบเข้าเมือง และปัญหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์ รวมถึงการวางทุ่นระเบิดที่ยังคงเป็นปัญหาอยู่
ล่าสุด วันนี้ ( 14 ส.ค.) เพจ “ภูมิศาสตร์น่ารู้ Brr.” ได้ออกมาโพสต์ข้อความ ให้ข้อมูลว่ามีหลายประเทศที่มีการสร้างรั้วลวดหนามกำแพงกั้นชายแดนในพื้นที่ชายแดน โดยทางเพจได้ยกตัวอย่างมาทั้งหมด 7 แห่ง จากทั้งหมดที่ปัจจุบันมีอยู่ 66 แห่ง ทั้งนี้ ทางเพจได้ระบุข้อความว่า
“รู้จัก “กำแพงกั้นพรมแดนประเทศ“ ทั่วโลก
กระแสสร้างกำแพงไทย-กัมพูชากำลังแรง ทหารเองก็พูดถึงการศึกษาความเป็นไปได้ในการก่อสร้างจริว วันนี้เรามารู้จักกำแพงกั้นพรมแดดในโลกกันครับว่าอยู่ที่ใดบ้าง
วัตถุประสงค์ในการสร้างกำแพงก็เพื่อควบคุมพรมแดนด้านต่างๆ เช่น การอพยบเข้าเมือง การนำเข้าสิ่งผิดกฎหมาย การค้ามนุษย์ เป็นต้น และบางประเทศก็ใช้ด้านป้องกันและความมั่นคงของประเทศจากข้อพิพาทความขัดแย้งเรื่องเขตแดน ในอดีตมีการสร้างกำแพงเมืองเป็นจำนวนมากของอาณาจักรโบราณจนถึงยุคสมัยใหม่ เช่น กำแพงเมืองจีน กำแพงเบอร์ลิน ที่เรารู้จักกันดี
ขณะนั้นทั่วโลกมีรั้วหรือกำแพงปกป้องชายแดนเพียง 16 แห่งเท่านั้น จวบจนวันนี้ จากการสำรวจเมื่อปีที่ผ่านมา ปัจจุบันตัวเลขเพิ่มเป็นจำนวน 66 แห่ง รายงานจาก Elisabeth Vallet นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยควิเบก ในแคนาดา
ตัวอย่าง
สหรัฐอเมริกา - เม็กซิโก
ประธานาธิบดีคลินตันเริ่มโครงการก่อสร้างรั้วในปี 1990 เพื่อป้องกันความรุนแรงจากกลุ่มอัลกออิดะห์ หลังจากผ่านกฏหมายการรักษาความปลอดภัยบริเวณชายแดนในปี 2006 สหรัฐก็ขยายรั้วให้ยาวเพิ่มขึ้นอีกเป็นระยะทางมากกว่า 1,000 กิโลเมตร ตลอดแนวพรมแดนเม็กซิโก โดยมีจุดประสงค์เพื่อสกัดการเข้ามาของแรงงานผิดกฏหมาย ผู้ค้ายาเสพติด และผู้อพยพแทน พร้อมด้วยกล้องวงจรปิด และเจ้าหน้าที่สังเกตการณ์ตามแนวชายแดน
ซาอุดิอาระเบีย - อิรัก
เพื่อตอบโต้กับการเพิ่มจำนวนขึ้นของกลุ่มก่อการร้ายอิสลาม รัฐบาลซาอุดิอาระเบียได้สร้างรั้วความสูง 7 เมตร ขึ้นตามแนวชายแดนอิรัก เป็นระยะทาง 900 กิโลเมตร พร้อมด้วยหอสังเกตุการณ์อีก 78 หอ และศูนย์เฝ้าระวังอีก 8 ศูนย์ ที่มียานพาหนะ และอาวุธในการตอบสนองต่อการโจมตีทันที
อิสราเอล - เวสแบงก์
อิสราเอลเริ่มสร้างกำแพงกั้นพรมแดนเมื่อปี 2002 โดยอ้างว่าเป็นการป้องกันจากการโจมตีโดยผู้ก่อการร้ายชาวปาเลสไตน์ ในขณะที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่า อิสราเอลใช้พรมแดนดังกล่าวตักตวงผลประโยชน์จากการขยายพื้นที่ และละเมิดกฏหมายระหว่างประเทศ
ฮังการี - เซอร์เบีย
นับตั้งแต่สิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นต้นมา ฮังการีเผชิญกับผลกระทบจากปัญหาผู้อพยพ รัฐบาลฝ่ายขวาของฮังการีได้ตัดสินใจสร้างรั้วความยาว 177 กิโลเมตร ตามแนวชายแดนของเซอร์เบีย เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา และอีกจุดหนึ่งที่แนวชายแดนโครเอเชีย
สเปน - โมร็อกโก
สเปนเป็นเจ้าของพื้นที่ Ceuta และ Melilla ที่ตั้งอยู่ในอ่าวทางตอนเหนือของทวีปแอฟริกา พื้นที่ของสเปน ในโมร็อกโกนี้นี้ถูกปิดล้อมด้วยรั้วไฮเทค มีผู้คนจำนวนมากเสียชีวิตจากความพยายามบุกรุกรั้ว บ้างก็เสียชีวิตจากการถูกยิงโดยเข้าหน้าที่โมร็อกโกเอง
อินเดีย - บังกลาเทศ
ตั้งแต่ปี 1993 อินเดียค่อยๆล้อมบังกลาเทศด้วยรั้วลวดหนาม เพื่อป้องกันปัญหาผู้อพยพที่ใช้เส้นทางดังกล่าวในการข้ามชายแดน ผลที่เกิดขึ้นทำให้เกิดความขัดแย้งกันของเส้นแบ่งเขตแดน และทำให้ประชาชนกว่า 100,000 คนที่อาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าว กลายเป็นคนไร้แผ่นดิน
ไซปรัสเหนือ-ใต้
กำแพงถูกสร้างขึ้นบนเกาะแห่งนี้ เพื่อแบ่งแยกไซปรัสให้แก่กรีซ และตุรกี ย้อนกลับไปเมื่อปี 1974 ตุรกีบุกไซปรัส และความขัดแย้งด้านเชื้อชาติภายในประเทศ คือชาวไซปรัสเชื้อสายกรีก และชาวไซปรัสเชื้อสายเติร์ก ส่งผลให้เกาะแห่งนี้ถูกแบ่งออกเป็นไซปรัสทางตอนใต้ และไซปรัสทางตอนเหนือ แม้ปัจจุบันจะได้รับเอกราชและมีสถานะเป็นประเทศแล้วก็ตาม แต่เกาะยังคงถูกแบ่งเป็น 2 ส่วนดังเดิม
ปล.ไทย-มาเลเซีย ก็มีกำแพงกั้นเป็นช่วงๆเช่นกัน
อ้างอิง : โพสต์ทูเดย์ 30 มกราคม 2560“