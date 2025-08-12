"ไม่ไหวแล้วนะเว้ยพี่!" เสียงสะท้อนจากใจทหารพราน หลังเหตุระเบิดชายแดน - จี้รัฐแก้ปัญหาจริงจัง

ทหารพรานชายแดนไทย-กัมพูชา ระบายความในใจลั่น “พวกผมไม่ไหวแล้วนะ” พร้อมเรียกร้องให้ภาครัฐเร่งหาทางแก้ไขอย่างจริงจัง
วันนี้ (12 ส.ค.) เฟซบุ๊ก “จ่าไอซ์ ทัพฟ้า”ได้ออกมาโพสต์เล่าเรื่องราวสุดสะเทือนใจ หลังเกิดเหตุระเบิดที่บริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา ส่งผลให้ทหารพรานได้รับบาดเจ็บสาหัส โดยผู้โพสต์ได้พูดคุยกับเพื่อนทหารพราน เผยถึงความรู้สึกกดดัน เสี่ยงอันตราย และความไม่แน่นอนของสถานการณ์ พร้อมเรียกร้องให้ภาครัฐเร่งหาทางแก้ไขอย่างจริงจัง
โดยผู้โพสต์ระบุข้อความว่า “ “พวกผมไม่ไหวแล้วนะเว้ยพี่”
ผมโทรคุยกับเพื่อนที่เป็นทหารพราน อยู่กับ พี่ธีรพลที่ขาขาด เสียงเล่าออกมาจากหัวใจ ร้องไห้ แต่แฝงไปด้วยความเข้มแข็ง บอกผมว่า “พวกผมไม่ไหวแล้วนะเว้ยพี่”
วันนี้เป็นพี่เค้า..วันพรุ่งนี้อาจเป็นผม.. มะรืนอาจเป็นน้องอีกคน
เราไม่รู้เลยว่ามันวางไว้ตรงไหน? จะทำอะไรอยากให้รัฐบาลสั่ง เอาให้จบจบไปเลย พวกผมไม่ไหวแล้วเว้ยพี่“