IMFAM By HOWE รุ่นที่ 5 “อภิสิทธิ์ “ร่วมพิธีปิดหลักสูตรและกล่าวปาฐกถา“ชี้ทิศเศรษฐกิจไทย”

เมื่อเร็วๆ นี้ คุณอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดหลักสูตร IMFAM By HOWE รุ่นที่ 5 และกล่าวปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “ชี้ทิศเศรษฐกิจไทย” พร้อมชี้รัฐบาลควรเร่งแก้ปัญหาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศโดยด่วน เพราะขณะนี้ปัญหาเศรษฐกิจบ้านเราถือว่าแย่มาก ซึ่งถือว่าแย่กว่าช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด19 ที่ผ่านมา ทั้งปัญหาสถานการณ์ชายแดนไทย -กัมพูชา ที่ยังไม่รู้ว่าจะยุติเมื่อไร รวมถึงอัตราภาษีนำเข้าสหรัฐอเมริกา ชี้ว่าการที่อเมริกาลดอัตราภาษีนำเข้า 19% ซึ่งลดลงจาก 36% นั้น ไม่ใช่เรื่องน่ายินดี เพราะเราเคยใช้อัตรา 0% มาก่อน ซึ่งอยากให้รัฐบาลให้ความสำคัญและมีความชัดเจนกับการแก้ปัญหาสำคัญของประเทศ
พร้อมแนะนำผู้ประกอบการควรยกระดับการทำธุรกิจ ด้วยการนำเทคโนโลยีทางด้านไอทีมาใช้เสริมศักยภาพการทำงานให้องค์กรมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งการนำ AI, Big Data และอื่นๆ มาช่วยในธุรกิจให้พัฒนาและเติบโตมากยิ่งขึ้น รวมทั้งควรตระหนักถึงปัญหาโลกร้อน ซึ่งทั่วโลกมีการตื่นตัวมากว่า 20 ปีแล้ว โดยเฉพาะประเทศในแถบยุโรปตามข้อตกลงปารีสที่มีเป้าหมายลดภาวะโลกร้อนให้สูงขึ้นไม่เกิน 1.5 องศาเซลเซียส รวมทั้งยังมุ่งเน้นการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซมีเทน ซึ่งเวียดนามเองได้มีการประกาศนโยบายในเรื่องนี้ออกมาแล้ว ซึ่งหากไทยไม่ให้ความสำคัญก็อาจจะเสียกลุ่มลูกค้าในประเทศแถบยุโรปไป ซึ่งยิ่งจะส่งผลกระทบต่อตลาดส่งออกสินค้าทางการเกษตรและอุตสาหกรรมได้
หลังจากฟังการปาฐกถาจบ เป็นพิธีมอบใบประกาศนียบัตร โดยมีหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุลกรรมาธิการวิสามัญผู้ทรงคุณวุฒิการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ วุฒิสภา ประธานพิพิธภัณฑ์วังวรดิศ และหอสมุดสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ให้เกียรติมาเป็นผู้มอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการอบรมทุกท่าน ท่ามกลางบรรยากาศของมิตรภาพอันอบอุ่น
ปิดท้ายด้วยงานดินเนอร์ปาร์ตี้ ธีม Opera Met Gala Golden Awards ที่สนุกสนานสุดอลังการ ร่วมเดินบนพรมแดง แบบไม่มีใครยอมใคร ชมการแสดงและร้องเพลงจากนักร้อง ศิลปินชื่อดังระดับประเทศ อาทิ ตุ๊ก วิยะดา โกมารกุล ณ นคร, ปุ้ย ดวงพร พงศ์ผาสุก, นก พริมาภา กรโรจนชวิน, ต้าร์ มิสเตอร์ทีม หรือ สุรชัย วงษ์บัวขาว, ออดี้ พสิษฐ์ ธนชัยบุญยรัตน์, แมน วทัญญู มุ่งหมาย พร้อมประกาศรางวัลและของแจกมากมาย
ทั้งนี้ หลักสูตร IMFAM By HOWE ก่อตั้งโดย
ดร.ธนพร ฟักเขียว ผู้บริหารและเจ้าของนิตยสาร HOWE ที่ให้ความสำคัญกับเรื่องการส่งต่อธุรกิจครอบครัว (Family Business) เป็นหลักสูตรที่เจาะลึกเรื่องธุรกิจครอบครัวและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจครอบครัว ภายใต้แนวคิด “ส่งไม้ต่อ – รับไม้เป็น” การเปลี่ยนผ่านธุรกิจจากรุ่นพ่อสู่ทายาทรุ่นลูกในธุรกิจครอบครัวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน พร้อมเติมศาสตร์และศิลป์ของ HOWE ที่ช่วยยกระดับบุคลิกภาพในการเข้าสังคมได้อย่างเหมาะสมรวมถึงการสร้าง Networking เพื่อต่อยอดและโอกาสใหม่ๆ ทางธุรกิจ โดยตลอดระยะเวลาอบรม 12 สัปดาห์ นิตยสาร HOWE ได้คัดสรรสุดยอดวิทยากร กูรูผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา ที่จะมาแชร์ประสบการณ์และถ่ายทอดองค์ความรู้ในแต่ละด้านอย่างเข้มข้น เพื่อให้ผู้เข้าร่วมหลักสูตรทุกท่านได้รับองค์ความรู้แบบครบรอบด้าน 360 องศา เต็มอิ่มกับการเรียนการสอนที่ไม่เหมือนใคร ทั้งทฤษฎี, Case Study และWorkshopพร้อมปิดท้ายหลักสูตรด้วย Exclusive Trip ท่องเที่ยวและดูงานที่ยุโรป (4 คืน 6 วัน)
