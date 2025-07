“พีธ พีระ” แท็กทีม 32+1 ศิลปินระดับตำนาน! เปิดไทม์แมชชีนระเบิดเวที "Hall of Friends Concert" ขนเพลงฮิตย้อนวัยสุดมัน!

จำได้ทุกเนื้อ ร้องตามได้ทุกโน้ต! ดื่มด่ำความสุขจากเสียงเพลงที่คิดถึงตลอด 4 ชั่วโมงเต็ม! กับที่จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 26 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ณ One Bangkok Forum โดยแม่ทัพแห่งเสียงเพลงที่รวมตัวเพื่อนศิลปินระดับมาสเตอร์พีซเนรมิตช่วงเวลาแห่งการปลดปล่อยความสุข ย้อนวันวานไปกับเพลงฮิต-เพลงโปรดที่ทุกคนคิดถึง และศิลปินที่รัก โดยการรวมตัวของเหล่าผู้จัดที่รักในเสียงเพลง... อย่างในเครืออมรินทร์กรุ๊ป ร่วมกับและเนรมิต แสง สี เสียง เครื่องดนตรีแบบจัดเต็ม สุดจึ้ง! กระหึ่มก้องไปทั่วทั้งฮอลล์“เพลงบางเพลงไม่ได้หายไปไหน แต่อยู่ในใจตลอดมา” คำกล่าวนี้ของพ่องานอย่าง “พีธ พีระ” ไม่เกินจริง! เพราะเกิดตั้งแต่วินาทีแรกที่คอนเสิร์ต ‘Hall of Friends Concert’ เปิดโชว์เลยทีเดียว! เปิดเวที “พีธ” ปรากฏตัว พร้อมกับ “จั๊ก ชวิน” Music Director ผู้ทำหน้าที่รังสรรค์บทเพลงมาสเตอร์พีซในเวอร์ชันสุดพิเศษ เรียกเสียงต้อนรับจากแฟนเพลงทั่วทั้งฮอลล์ และดังกึกก้องยิ่งขึ้นเมื่อ “พี่โป่ง - หิน เหล็ก ไฟ” ขึ้นมา.. กับเพลง “ดีที่สุดแล้ว” แฟนเพลงต่างร้องตามกระหึ่มฮอลล์ทันทีหลังจากนั้นช่วงเวลาแห่งการดื่มด่ำกับอารมณ์ สุข เศร้า เหงา และคิดถึง ก็ถูกจุดติดและค่อยๆ พุ่งทะยานสูงขึ้น เมื่อเหล่าศิลปินทั้ง 32+1 สลับสับเปลี่ยนขึ้นมาร้องเพลงมาสเตอร์พีซของตัวเอง พร้อมการคอลแลปบนเวทีที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน “กบ ทรงสิทธิ์” ที่แน่นอนว่ามากับเพลง “ขีดเส้นใต้” ก่อนจะโชว์เพลงหวานซึ้งอย่าง “หากันจนเจอ” ร่วมกับ “โรส ศิรินทิพย์” เปิดทางไปสู่ช่วงเวลาของสาวๆ ที่ “พีธ พีระ” นิยามว่าเป็น Wonder Woman ไม่ว่าจะเป็น "ตุ๊ก วิยะดา, อ้วน วารุณี, บีม จารุวรรณ, ปนัดดา เรืองวุฒิ, พั้นช์ วรกาญจน์ และ ลุลา" ที่ขนเพลงฮิต เพลงดังในตำนานของตัวเอง อย่าง "ก้อนหินก้อนนั้น, ขอจันทร์, กอดฉัน, เมื่อไม่มีเธอ, ดาวกระดาษ, ยิ่งกว่าเสียใจ, ไม่อยู่ในชีวิตแต่อยู่ในหัวใจ" มาร้องกันอย่างออกรสเข้าถึงอารมณ์ด้วยอารมณ์ของตัวจริง! ก่อนจะปิดท้ายช่วง ด้วยแขกรับเชิญสุดพิเศษของค่ำคืนนี้ “เจินเจิน บุญสูงเนิน” ที่มากับเพลง “ถ้าคิดถึงเธอมากกว่านี้” เพลงดังที่กลับมาเป็นไวรัลในเหล่าวัยรุ่นเจน Z อีกครั้ง!ไปกันต่อกับช่วงเวลาของ 4 หนุ่ม ที่เขานิยามการรวมตัวครั้งนี้ว่าเป็น 4BOYS "เอก สุระเชษฐ์, จั้ม Colorpitch, แอ๊น Emotion Town และ อาท Vacation" มากับเพลงที่ทุกคนร้องตามได้! อย่าง "ฉันขอโทษ, ขัดใจ, เหตุเกิดจากความเหงา, คืนใจ" และบทเพลงพิเศษที่เขียนขึ้นมาเพื่อคอนเสิร์ตนี้โดยเฉพาะ กับเพลง “เขียนรัก” ร้องกันให้สุดเสียง กับเพลง “พูดไม่คิด” และ “EVENT” จากหนุ่มๆ Season Five จากนั้นหนุ่มเสียงหวาน “ที Jetset’er” ก็ปรากฏตัวมากับเพลง “จูบ” และ “เธอเก่ง” พร้อมกับให้แฟนๆทุกคนเปิดแฟลชโบกซึ่งเป็นภาพที่สวยงามสุดๆ ก่อนจะส่งเวทีให้กับ “ปราโมทย์ วิเลปะนะ” กับเพลง “แค่บอกว่ารักเธอ” และ “คืนที่ดาวเต็มฟ้า” ตามด้วย “หนึ่ง ECT.” ในเพลง “ใครนิยาม” และ “เจ็บและชินไปเอง” ส่วน "โทนี่ ผี, อัทธ์ Yes’sir Days และ ซิน Singular" ก็วนมาคอลแล็บสลับกันไป ในเพลง “คนที่แสนดี” และ “อยากให้เธอได้ยินหัวใจ” ก่อนที่ “ซิน” จะร้องเพลง “เบา เบา” ให้แฟนๆ ได้หายคิดถึง ตามด้วย “โอ้ เสกสรรค์” ที่มากับเพลง “ใจให้ไป” และ “ติ๊ก Playground” ที่พาเพลง “ปล่อยวาง” มาร้องบนเวทีอีกครั้งความสนุกที่ฉุดไม่อยู่พุ่งทะยานสูงขึ้น! ถึงเวลาของพ่องานอย่าง “พีธ พีระ” และ “จั๊ก ชวิน” ที่ขึ้นมาร้องเพลง “ความรักดีๆ อยู่ที่ไหน” ตามด้วยเพลง “เธอสวย” ก่อนที่เสียงแซกโซโฟนจะดังขึ้นมาพร้อมกับการปรากฏตัวของ “ฟอร์ด สบชัย” มาร่วมร้องด้วยในเพลง “ตัวจริงของเธอ” ซึ่งนาทีนี้เจ้าตัวก็ไม่พลาดที่จะร้องเพลง “หยุดตรงนี้ที่เธอ” มอบให้แฟนเพลงฟังอย่างแน่นอน!.. เดือดขึ้นไปอีกกับเหล่าอเวนเจอร์พลังเสียงสูง ไม่ว่าจะเป็น "อู๋ ธรรพ์ณธร, เอ๊ะ จิรากร และ คิว วง Flure" ที่ขนเอาเพลง "หัวใจกระดาษ, ใจกลางความรู้สึกดีๆ , จากนี้ไปจนนิรันดร์, กันและกัน และ อยู่ไปไม่มีเธอ" มาโชว์พลังเสียงสูงงงง! อย่างถึงใจ แต่ต่อให้สูงแค่ไหนเพลงระดับมาสเตอร์พีซขนาดนี้แฟนๆ ก็ร้องเสียงสูงตามได้ทั้งฮอลล์และเข้าถึงพาร์ตแห่งตำนาน! 19 ปี กับภาพที่ทุกคนรอคอย การปรากฏตัวบนเวทีร่วมกันอีกครั้งของ 2 หนุ่ม Peacemaker “บอย-พีธ” กับเพลงดังในตำนานของพวกเขาที่แฟนเพลงคิดถึง อย่างเพลง "คิดถึง, ส่วนเกิน, เหงา และ เนื้อคู่" ซึ่งแฟนๆ ก็ร้องเพลงตามและเต้นกันอย่างสนุกสนาน โดยทั้งบอยและพีธได้ลงมาด้านล่างเวทีเพื่อเอนเทอร์เทนแฟนๆ อย่างใกล้ชิดให้สมกับความคิดถึง ทำเอาแฟนๆ เป็นปลื้มใจฟูไปตามๆ กันเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายที่บอกได้คำเดียวว่ามันเกินต้าน! ส่งท้ายไปกับ “ต้าร์ Mr.Team” และ “ปู Blackhead” กับเพลง “ไม่ต้องมีคำบรรยาย” ไต่ระดับความมันไปอีกขั้นด้วยเพลง “เจ้าช่อมาลี” ที่มีปนัดดา เรืองวุฒิ ขึ้นมาแจม ต่อด้วยเพลง “ยิ่งโตยิ่งสวย” และ “เพียงกระซิบ” ก่อนที่อีกหนึ่งแขกรับเชิญตัวซีเคร็ตอย่าง “ติ๊ก ชิโร่” จะขึ้นมากับเพลง “มนุษย์ค้างคาว” เดือดให้สุดกับเพลง “นางแมว” โดย “อู๋ ธรรพ์ณธร - เอ๊ะ จิรากร”ก่อนจะปิดท้ายความสุข สนุก แบบเต็มพิกัดในค่ำคืนนี้ไปกับเพลง “อย่าหยุดยั้ง” จากศิลปินทั้ง 33 คน ที่ขึ้นมาร่วมร้องเพลงอำลาแฟนเพลงของพวกเขาไปอย่างมีความสุขสุดพลัง เรียกได้ว่า ‘Hall of Friends Concert’ เป็นคอนเสิร์ตที่ได้เห็นการรียูเนียนของดูโอในตำนาน ศิลปินในตำนาน และเพลงในความคิดถึง เชื่อว่าทุกเพลงในคอนเสิร์ตนี้เป็นเพลย์ลิสต์ที่อยู่ในใจของแฟนเพลงเสมอมา สมกับคำว่า..คอนเสิร์ตระดับ Masterpiece - Masterpeet!