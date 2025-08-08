Numéro Thailand ฉลองครบรอบ 14 ปี จัดงานใหญ่ระดมทุนเพื่อสังคม

Numéro Thailand นิตยสารแฟชั่นระดับโลก นำโดย อมรสิริ บุญญสิทธิ์ บรรณาธิการบริหาร จัดงาน "Numéro Thailand into 14th Anniversary Celebration for Charity" อย่างยิ่งใหญ่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมทุนช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สนับสนุนการศึกษาแก่นิสิตคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสมทบทุนช่วยเหลือทหารชายแดน
Numéro Thailand นิตยสารแฟชั่นระดับโลก ลิขสิทธิ์จากฝรั่งเศส นำโดย อมรสิริ บุญญสิทธิ์ บรรณาธิการบริหาร จัดงาน “Numéro Thailand into 14th Anniversary Celebration for Charity” อย่างยิ่งใหญ่ พร้อมระดมทุนช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และสนับสนุนการศึกษาแก่นิสิตคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมสมทบทุนช่วยเหลือทหารชายแดน ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมแกรนด์ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2568
บรรณาธิการบริหาร นูเมโร ไทยแลนด์ กล่าวว่า งาน Numéro Thailand into 14th Anniversary Celebration for Charity อบอวลไปด้วยบรรยากาศของความร่วมมือ การสร้างสรรค์ผลงานแฟชั่น และจิตวิญญาณแห่งงานออกแบบระดับสูง สู่การให้เพื่อช่วยเหลือสังคม สะท้อนบทบาทของ Numéro Thailand ไม่เพียงในฐานะผู้นำสื่อระดับลักชัวรีในด้านแฟชั่น ความงาม และไลฟ์สไตล์ที่ทรงคุณค่า แต่ยังเป็นองค์กรที่เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนสังคมไทยอย่างมีความหมาย ตลอดการทำงานจนกระทั่งก้าวสู่ปีที่ 14 ในวันนี้
เริ่มต้นยามค่ำคืนด้วยพิธี Champagne Toast เพื่อเฉลิมฉลองความสำเร็จร่วมกันของ Numéro Thailand โดยได้รับเกียรติจากผู้สนับสนุนหลักของงาน ได้แก่ แบรนด์ SIRIVANNAVARI, ธนาคารออมสิน, บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน), บริษัท วินเนอร์ยี่ เมดิคอล จำกัด (มหาชน), รวมถึงพันธมิตรสำคัญอื่นๆ เช่น แบรนด์ความงามระดับโลก SISLEY, La Mer และ Tom Ford แบรนด์เครื่องดื่ม Cheers Selection, Premium Pops แบรนด์สัญชาติไทยคุณภาพระดับสากล ผู้ผลิตผ้าพิมพ์ลายดิจิทัล ที่ผลิตผ้าเช็ดปากที่มีความทันสมัยให้กับงานในครั้งนี้ และ Glasskin แบรนด์ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวสำหรับคนรุ่นใหม่
ไฮไลต์ของงานเป็นการแสดงแฟชั่นชิ้นงานอันงดงามจากแบรนด์ SIRIVANNAVARI สนับสนุนการกุศลด้วยการมอบชิ้นงานสุดพิเศษเพื่อร่วมประมูลเพื่อช่วยการกุศลในครั้งนี้ ทั้งยังได้ชมการแสดง Art Couture Runway Defilé 20 ชิ้นงานที่มีเพียงชิ้นละหนึ่งเดียว ออกแบบโดยนักออกแบบไทยที่มีชื่อเสียงระดับสากล วิชชุลดา ปัณฑรานุวงศ์ โดยสร้างสรรค์คอลเลกชันขึ้นจากวัสดุรักษ์โลกภายใต้แนวคิดความยั่งยืน และความเป็นศิลป์ด้วยงานทำมืออันวิจิตรบรรจง
ปิดท้ายด้วยดินเนอร์สุดพิเศษพร้อมดนตรีสดจาก คิว สุวีระ บุญรอด วงฟลัวร์ ภาย ใต้บรรยากาศอบอุ่น สง่างาม ที่เปี่ยมด้วยน้ำใจของผู้ร่วมงานทุกท่าน