บิ๊กเอกชนหนุน ทบ.“กัลฟ์”ตั้งกองทุน 100 ล้านเป็นขวัญกำลังใจทหาร-ครอบครัว ”บีทีเอส“ มอบอีก 50 ล้าน

“เสี่ยกลาง- คีรี” เข้า ทบ.มอบเงินผ่าน ผบ.ทบ. - มทภ.2 ให้ทหารชายแดนไทย-กัมพูชา “กัลฟ์”ตั้งกองทุน 100 ล้านบาทเป็นขวัญกำลังใจทหารและครอบครัว ขณะที่ ”บีทีเอส“ มอบ 50 ล้านบาทช่วยเหลือ-เยียวยากำลังพล/ ด้าน “สารัชถ์” เผยแรงบันดาลใจจากบิดาซึ่งเป็นทหาร อยากช่วยกองทัพ พร้อมหวังขัดแย้งสิ้นสุดโดยเร็ว
ที่กองทัพบก บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF นำโดย นายสารัชถ์ รัตนาวะดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดตั้งกองทุนมูลค่า 100 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือและเยียวยาทหารที่ได้รับบาดเจ็บ หรือเสียชีวิตจากการปฏิบัติภารกิจด้านความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา โดยมีเป้าหมายหลักในการยกระดับคุณภาพชีวิต และมอบขวัญกำลังใจแก่เหล่าทหารและครอบครัว ให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างเข้มแข็ง โดยมี พลเอก พนา แคล้วปลอดทุกข์ ผู้บัญชาการทหารบก และ พลโท บุญสิน ภาคกลาง แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นผู้รับมอบ
นอกจากการจัดตั้งกองทุนแล้ว แล้ว GULF ยังคงเดินหน้าสานต่อภารกิจเพื่อสังคมในพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชาอย่างต่อเนื่อง สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการเป็นส่วนหนึ่งของการดูแลสังคมและยืนหยัดเคียงข้างผู้เสียสละเพื่อประเทศชาติ โดยที่ผ่านมาทีมกัลฟ์อาสา ได้ร่วมกันจัดทำและส่งมอบถุงยังชีพ ‘GULF Care’ จำนวนกว่า 2,000 ชุด ให้แก่ทหารที่ปฏิบัติภารกิจด้านความมั่นคง รวมถึงประชาชนที่ได้รับผลกระทบในศูนย์พักพิงตามจังหวัดต่างๆ เช่น บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี และยังได้สนับสนุนงบประมาณเพื่อการบริหารจัดการภายในศูนย์พักพิงอีกด้วย ที่สำคัญ GULF ยังได้มอบเงินช่วยเหลือจำนวน 1.2 ล้านบาท ให้แก่ทหารที่ได้รับบาดเจ็บจากการเหยียบกับระเบิดในระหว่างปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนเพื่อปกป้องอธิปไตยในพื้นที่ช่องบก จังหวัดอุบลราชธานี
นายสารัชถ์ กล่าวถึงแรงบันดาลใจที่มอบเงิน 100 ล้านบาท ให้กับกองทัพบก ว่า คุณพ่อของตนก็เป็นทหาร พอมีเหตุการณ์เกิดขึ้นมา ตนได้มีโอกาสพูดคุยกับกองทัพ ซึ่งกลุ่มบริษัทของตนมีธุรกิจในเรื่องของโทรคมนาคม ดาวเทียม ที่นำไปช่วยกองทัพช่วงแรก ซึ่งตอนนั้นแม่ทัพภาคที่ 2 ได้ติดต่อมา เรื่องของสัญญาณโทรศัพท์ในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่สามารถติดต่อได้ เราจึงนำสัญญาณดาวเทียมไปช่วย หลังจากนั้นไม่ได้คาดคิดว่าสถานการณ์จะรุนแรงขึ้น ซึ่งตอนที่มีทหารบาดเจ็บขาขาด ตนก็ได้นำเงินไปบริจาคให้กลับครอบครัว แต่พอมีเหตุการณ์เสียชีวิตของทหาร และทหารที่บาดเจ็บมากขึ้น จึงได้ปรึกษากับกลุ่มบริษัทและครอบครัว ว่าเราในฐานะที่เป็นบริษัทของคนไทย ที่มีกำลังอะไรก็ตามที่สามารถเข้าไปช่วยกองทัพหรือความมั่นคงได้ ก็ยินดีจะเข้าไปช่วย โดยสิ่งที่เราไปช่วยคือครอบครัวของทหาร และทหารที่เสียชีวิต บาดเจ็บ ทุพพลภาพ ซึ่งคนไทยทุกคนมีความรักชาติ ก็อยากให้ความขัดแย้งมันสิ้นสุดลงไป แต่ระหว่างที่มันมีอยู่อะไรก็ตามที่เราเป็นคนไทย เราช่วยกับกองทัพได้ ช่วยทหารที่อยู่แนวหน้าได้ ก็เป็นสิ่งที่ทุกคนพึงกระทำ โดยวันนี้ได้ตั้งกองทุนจำนวน 100 ล้านบาท มอบให้กับทหารที่เสียชีวิตและบาดเจ็บ แต่จะไม่เกี่ยวกับเรื่องของยุทโธปกรณ์
นายสารัช ยังกล่าวเพิ่มเติม ว่า วันนี้จากการติดตามก็เห็นว่าคนไทยมีความเป็นห่วงเรื่องของอธิปไตยของประเทศไทย และห่วงความปลอดภัยของชาวบ้านที่อยู่ตามแนวชายแดน ห่วงสวัสดิภาพความปลอดภัยของทหารที่อยู่แนวหน้า เชื่อว่าทุกคนมีความรักชาติอยากจะช่วยคนละไม้คนละมือ ช่วยเท่าที่ช่วยได้หรือบริจาคเงินคนละนิดละหน่อย เชื่อว่าทหารแนวหน้าจะมีกำลังใจมากขึ้น
ด้าน แม่ทัพภาคที่ 2 กล่าวว่าในนามกองทัพบกและกองทัพภาคที่ 2 ขอบคุณบริษัทกัลฟ์ ที่ได้มอบงบประมาณช่วยเหลือน้องๆลูกหลานทหารแนวหน้า ที่ได้รับผลกระทบจากการปฎิบัติภารกิจครั้งนี้ หลังจากนี้ทางกองทัพจะตั้งคณะกรรมการ เพื่อนำเงินงบประมาณที่ได้ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด ตามวัตถุประสงค์ของบริษัท
นายคีรี กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการ บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ รถไฟฟ้าบีทีเอส นำคณะผู้บริหารของบริษัทฯ “มอบเงินสนับสนุนกองทัพ 50 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือ และเยียวยากำลังพลของกองทัพ” โดยมีพลโท บุญสิน พาดกลาง แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นผู้แทนรับมอบ ณ ห้อง จปร.ชั้น 2 อาคารพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติกองทัพบก หลังจากเมื่อวานนี้ (6 สิงหาคม 2568) ได้มอบเงินสนับสนุนให้รัฐบาล 50 ล้านบาท นำไปเยียวยาประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชารวมเป็นเงินทั้งหมด 100 ล้านบาท
สำหรับเงินสนับสนุนจำนวน 50 ล้านบาท ที่มอบให้กับกองทัพบก,กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ จะนำไปช่วยเหลือ และเยียวยากำลังพล ที่ได้รับบาดเจ็บ ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต จากสถานการณ์ความไม่สงบบริเวณชายแดนไทย – กัมพูชา ตลอดจนนำไปดูแลครอบครัวของกำลังพลที่ได้รับผลกระทบ และหากวงเงินสนับสนุนยังเหลืออยู่ บริษัทฯ ยินดีให้นำไปใช้ตามความเหมาะสม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
นาวคีรีกล่าวว่าดีใจที่ได้มีโอกาสแสดงถึงความจริงใจ และห่วงใยต่อทั้งสามเหล่าทัพ ที่ได้กรุณาเสียสละเพื่อประชาชนและประเทศชาติของเรา โดยได้มอบเงินก้อนแรกให้กับทางรัฐบาล วันนี้มีโอกาสมามอบให้กับกองทัพ ต้องขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งที่ได้ให้เกียรติเรา เป็นโอกาสที่อยากให้ทุก ๆ คน ช่วยกันสนับสนุนและแสดงความจริงใจให้กองทัพ เชื่อว่ากองทัพของเรามีความสามารถ มีความแข็งแกร่งที่จะรักษาประเทศชาติของเราอย่างแน่นอน
ขณะที่พลโทบุญสิน กล่าวถึงความรู้สึกหลังรับมอบเงินสนับสนุนจากบีทีเอสว่า ต้องขอบคุณคุณคีรี และคณะผู้บริหารบริษัทบีทีเอสเป็นอย่างยิ่งที่ได้นำงบประมาณมามอบให้กับทางกองทัพบก และกองทัพภาคที่สอง โดยจะนำงบประมาณดังกล่าวไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่าที่สุดผ่านคณะกรรมการที่สามารถตรวจสอบได้ และชัดเจนในการปฏิบัติ ซึ่งเป็นน้ำใจของพี่น้องคนไทยทุกคน
สำหรับเงินสนับสนุนจากดังกล่าว พลโทบุญสินระบุว่า ส่วนหนึ่งจะนำไปพัฒนาเทคโนโลยีของกองทัพ และอีกส่วนหนึ่งจะนำไปช่วยเหลือพี่น้องทหารที่ได้รับผลกระทบจากการปฎิบัติภารกิจในครั้งนี้ ทั้งผู้เสียชีวิตและผู้ที่ได้รับบาดเจ็บโดยทั่วถึง