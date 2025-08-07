ไทยพีบีเอส ลงพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา ต่อเนื่อง ร่วมเคียงข้างยามวิกฤต ดูแลประชาชนทั้งกายและใจ

ไทยพีบีเอสลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยชายแดนไทย-กัมพูชาต่อเนื่อง รับฟังความเดือดร้อนจริงจากผู้ประสบภัย พร้อมส่งต่อการช่วยเหลือทั้งถุงยังชีพ เยียวยาจิตใจ และข้อมูลที่ประชาชนพึ่งพาได้ในภาวะวิกฤต
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือไทยพีบีเอส โดยทีมข่าวไทยพีบีเอส นำโดย นายก่อเขต จันทเลิศลักษณ์ ผู้อำนวยการสำนักข่าว ไทยพีบีเอส และ นางสาววันวิสาข์ ทินวัฒน์, นางสาวพิมพิมล ปัญญานะ, นางสาวธิดารัตน์ อนันตรกิตติ ผู้ประกาศข่าว พร้อมด้วย ทีมข่าวไทยพีบีเอส ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และการดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุปะทะชายแดนไทย-กัมพูชา โดยได้ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้กับผู้ใหญ่บ้านและผู้ประสบภัย ทั้ง ขนม ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ผ้าห่มผืนหนา รองเท้าแตะ ผ้าถุง ผ้าเช็ดตัว ข้าวสาร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ถุงขยะสีดำ กาแฟสำเร็จรูป บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋องของใช้ในชีวิตประจำวัน และของอุปโภคอื่น ๆ ส่งมอบให้กับผู้ได้รับผลกระทบ ในเขตพื้นที่บ้านภูมิซรอล อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ พื้นที่ อ.ปราสาท และ อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น เมื่อวันที่ 1-3 ส.ค. ที่ผ่านมา
นายก่อเขต กล่าวว่า การสู้รบกันระหว่างไทยและกัมพูชานั้น ส่งผลกระทบต่อชาวบ้านอย่างยิ่ง อย่างในเรื่องของบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหาย ที่จนถึงขณะนี้ ก็ยังไม่ทราบว่าชาวบ้านจะได้รับการช่วยเหลือเยียวยา จากหน่วยงานไหนหรือไม่ ที่สำคัญยังมีผลกระทบต่อเนื่องที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้ ทั้งในเรื่องของปากท้อง สุขอนามัย และสุขภาพใจ ซึ่งเราควรจะมีการเตรียมการเพื่อรับมือเรื่องเหล่านี้อย่างเป็นระบบ สิ่งหนึ่งที่ผู้ประสบภัยต้องการ คือความชัดเจนในการเยียวยาชีวิตหลังจากนี้ เพราะการเริ่มต้นใหม่ตั้งแต่ศูนย์ คงเป็นเรื่องยากเกินไปสำหรับผู้สูงอายุ
นางสาวธิดารัตน์ ผู้ดำเนินรายการสถานีประชาชน สะท้อนถึงความกังวลของประชาชนที่ได้รับผลกระทบว่า แม้การมาอยู่ที่ศูนย์พักพิงฯ จะช่วยให้ผู้ประสบภัยอิ่มกาย แต่ไม่อุ่นใจ ยังคงกังวลกับอนาคต ปากท้อง และปัญหาหนี้สิน ที่ไม่รู้จะหาเงินจากไหน จะทำอาชีพเดิมได้หรือไม่
ด้าน นางสาววันวิสาข์ ผู้ประกาศข่าวค่ำไทยพีบีเอส เล่าถึงข้อมูลการตรวจคัดกรองสุขภาพจิตของกระทรวงสาธารณสุข ที่ดำเนินการตรวจคัดกรองผู้ประสบภัยไปแล้ว 55,955 คน ว่าเป็นผู้มีความเครียดสูงถึง 2,151 คน และมีความเสี่ยงฆ่าตัวตาย 267 คน ซึ่งนอกจากปัญหาเรื่องสุขภาพจิตแล้ว ยังมีปัญหาเรื่องอนาคตการศึกษาของเด็ก ๆ ที่ไม่ได้ไปโรงเรียน โดยในพื้นที่ได้มีทีมครูจิตอาสาช่วยจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ที่ช่วยผ่อนคลายสภาพจิตใจให้เด็ก ๆ ได้ร่วมกิจกรรม รวมถึงปัญหาเรื่องสุขอนามัย ที่อาจจะส่งผลถึงปัญหาเรื่องโรคระบาดต่อไป
นอกจากการลงพื้นที่เพื่อรายการสถานการณ์และรับฟังความเดือดร้อนจากคนในพื้นที่แล้ว ยังมีหน่วยงานของไทยพีบีเอสที่ทำหน้าที่ส่งต่อความช่วยเหลืออื่น ๆ ที่จำเป็นกับคนในพื้นที่ โดยสำนักวิศวกรรมไทยพีบีเอส ประจำจังหวัดสุรินทร์ ได้เข้าติดตั้งโทรทัศน์ภายในศูนย์พักพิง จ.สุรินทร์ ภายใต้ยุทธ์ศาสตร์ทางการทหาร จำนวน 2 จุด เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ประสบภัยได้ติดตามข่าวสารจากสื่อที่น่าเชื่อถือ ลดความสับสนจากข่าวปลอม และช่วยเยียวยาสภาพจิตใจในช่วงเวลาวิกฤตนี้ ซึ่งหากสถานการณ์ยังคงยืดเยื้อ และศูนย์พักพิงอื่น ๆ มีความต้องการ สามารถติดต่อเพื่อให้ไทยพีบีเอสไปดำเนินการติดตั้งโทรทัศน์เพิ่มเติมให้ได้ที่ LINE: @RongTookThaiPBS
นอกจากนั้น การดำเนินงานของศูนย์รวมน้ำใจไทยพีบีเอส ที่เปิดขึ้นเพื่อรวบรวมความช่วยเหลือยังคงมีประชาชนทั่วไป หน่วยงานรัฐ และภาคเอกชน นำสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็น มาบริจาคอย่างต่อเนื่อง โดยมี นายวันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์ ผู้อำนวยการ ส.ส.ท. เป็นผู้รับมอบ อาทิ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) มอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ 6 ลัง และยาสามัญประจำบ้าน 4 ลัง กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) นำอาหารแห้งและของใช้จำเป็น เช่น ผ้าขนหนู ผ้าขาวม้า มุ้ง ฟูกที่นอน สบู่ ยาสีฟัน แป้ง และสเปรย์กันยุง ซึ่งจำเป็นและตรงกับความต้องการ โดยสถานีประชาชนและมูลนิธิไทยพีบีเอส กำลังเร่งระดมเจ้าหน้าที่คัดแยกและจัดชุดสิ่งของ เพื่อเตรียมส่งไปยังพื้นที่ประสบภัยโดยเร็วที่สุด
สามารถร่วมบริจาคได้ที่ บัญชีธนาคาร: มูลนิธิองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย เลขที่บัญชี: 071-015-6235 ธนาคารกรุงไทย สาขาการปิโตรเลียม (ประเภทออมทรัพย์)
ร่วมบริจาคสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค ได้ที่ ไทยพีบีเอส ถ.วิภาวดีรังสิต สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือแจ้งความต้องการความช่วยเหลือ โทร. 02-790-2111, 02-790-2136 (วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 – 18.00 น.) หรือทาง LINE: @RongTookThaiPBS สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipbs.or.th/ThaiPBSWithYou
