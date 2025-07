ทภ.2 เลื่อนส่งตัว 18 ทหารกัมพูชา เหตุยังซักถามไม่เสร็จ ส่งให้ก่อน 2 นายที่บาดเจ็บ-ป่วยจิตเวช

วันนี้(31 ก.ค.) รายงานจากกองทัพภาคที่ 2 เปิดเผยถึงความคืบหน้าการส่งตัวทหารกัมพูชา 20 นายที่ถูกควบคุมตัวเพราะยอมจำนนที่ช่องซำแต กลับประเทศกัมพูชาว่า จากเดิมได้นัดหมายจะส่งผ่านทางช่องจอม จ.สุรินทร์ ในวันพรุ่งนี้ เวลา 10.00 น. อย่างไรก็ตาม เบื้องต้นได้ประสานไปทางฝั่งกัมพูชาว่าจะส่งให้ 2 นายก่อน เป้นทหารที่ได้รับบาดเจ็บและเข้ารับการรักษาเรียบร้อยแล้ว 1 นาย ส่วนอีก 1 นายเป็นทหารที่ป่วยจิตเวชส่วนทหารกัมพูชาอีก 18 นาย ต้องขอเลื่อนส่งตัวออกไปก่อน เพราะการซักถามยังไม่แล้วเสร็จ หากดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จะนัดหมายการส่งตัวให้กัมพูชาต่อไปทั้งนี้ ทหารกัมพูชากลุ่มดังกล่าวได้ล้ำเข้ามาในดินแดนไทย ระหว่างการสู้รบบริเวณพื้นที่ซำแต จ.ศรีสะเกษ และถูกควบคุมตัวหลังยอมจำนนเนื่องจากกระสุนหมด โดยพบว่าบาดเจ็บ 1 คน เนื่องจากแขนหัก อีก 1 คนมีอาการเสียสติจากการสู้รบ หลังจากนั้นฝ่ายไทยดูแลตามหลักสากลและมนุษยธรรมฝ่ายทางไทย ได้ดำเนินการตามสนธิสัญญาเจนีวา ฉบับที่ 3 (Geneva Convention relative to the Treatment of Prisoners of War) ซึ่งเป็น 1 ใน 4 อนุสัญญาเจนีวา ที่ลงนามในปี 1949 อนุสัญญาฉบับนี้เกี่ยวกับการปฏิบัติ และการส่งทหารกัมพูชา ที่ถูกควบคุมตัว กลับประเทศหลังสิ้นสุดการสู้รบอนุสัญญาเจนีวาฉบับที่ 3 (1949) กำหนดให้ทหารที่ถูกควบคุมตัว ต้องได้รับการปฏิบัติอย่างมีมนุษยธรรม รวมถึงการให้อาหารอย่างเพียงพอ การส่งมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ การส่งตัวทหารที่ถูกควบคุมตัว กลับประเทศ กำหนดให้ทหารที่ถูกควบคุมตัว ได้รับการปล่อยตัว และส่งตัวกลับประเทศบ้านเกิด โดยไม่ชักช้า หลังจากสิ้นสุดการสู้รบ ซึ่งอนุสัญญาเจนีวาฉบับที่ 3 เป็นหลักประกันทางกฎหมาย ที่สำคัญในการคุ้มครองเชลยศึก ในช่วงสงคราม