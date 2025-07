จับโป๊ะ! กัมพูชาอ้างไทยใช้แก๊สพิษ ที่แท้เอาภาพดับไฟป่าแคลิฟอร์เนียมาใช้ กองทัพอากาศโต้ทันควัน ยัน “ข่าวปลอม”

จากกรณีที่ พลโทหญิง มาลี โสเจียตา โฆษกกระทรวงกลาโหมกัมพูชา กล่าวหาไทยว่าใช้อาวุธเคมีโจมตีพื้นที่กัมพูชา โดยเฟซบุ๊ก โลก จุมเตียว ดร.ปึช จันทมนนี ฮุน มาแนต ภริยา นายกฯกัมพูชา สตรีหมายเลข1 กัมพูชา แชร์ภาพภารกิจ สหรัฐดับไฟป่าแคลิฟอร์เนีย มาอ้างว่าไทยใช้แก๊สพิษ ส่วนภาพที่โพสต์เป็นภาพจากกูเกิ้ลตามที่นำเสนอข่าวไปแล้วนั้นวันนี้ (28 ก.ค.) เพจ“กองทัพอากาศไทย”โพสต์ข้อความ "กองทัพอากาศ ยืนยัน ไม่มีการใช้อาวุธเคมี ตามที่ฝ่ายกัมพูชา กล่าวหาไทยว่าใช้อาวุธเคมีโจมตี นั้น "เป็นข้อกล่าวหาเท็จ" ที่ "ไม่มีมูลมาจากความจริงแต่อย่างใด" ซึ่งเป็นเพียง "Fake News" ที่ปรากฏในสื่อสังคมของทางกัมพูชาเท่านั้นThe Royal Thai Air Force firmly denies the use of chemical weapons. Cambodia’s allegation is false, entirely unfounded, and constitutes fake news propagated solely through Cambodian social media.#TeamThailand#ข้อกล่าวหาเท็จ#กองทัพไทย #กองทัพอากาศอย่างไรก็ตาม แหล่งข่าวจากกองทัพอากาศเปิดเผยว่า รูปทหารกำลังผสมสารมีลักษณะสีชมพู มีชื่อว่าสารยับยั้งไฟป่า ทางกองทัพอากาศมีสูตรกองทัพอากาศ 1 ที่ ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร (ศอว.ศอพท.) ผลิตเอง และ Phos-chek ที่นำเข้ามาเมื่อนานแล้ว