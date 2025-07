กองทัพบกออกแถลงการณ์ยืนยัน ย้ำจุดยืน “ไม่มีการใช้อาวุธเคมี”

วันนี้ (28 ก.ค.) เพจ "กองทัพบก Royal Thai Army" ได้โพสต์ภาพหลังพบกระแสข่าวลือบนโซเชียลฯ เกี่ยวกับการใช้อาวุธเคมีในพื้นที่ปฏิบัติการ กองทัพบกไทยได้ออกแถลงการณ์ระบุว่า “ไม่มีการใช้อาวุธเคมี” พร้อมระบุเป็นภาษาอังกฤษว่า “The Royal Thai Army Confirms ❌ NO use of chemical weapons” เพื่อแสดงจุดยืนที่ชัดเจนต่อสาธารณชนทั้งในประเทศ และต่างประเทศทั้งนี้ โพสต์ดังกล่าวได้รับความสนใจอย่างล้นหลาม โดยมียอดกดถูกใจมากกว่า 9,500 ครั้ง และถูกแชร์ต่อกว่า 1,000 ครั้ง ภายใต้แฮชแท็ก #TEAMTHAILAND และ #รวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทย ซึ่งสะท้อนความห่วงใยของประชาชนต่อข่าวปลอมและความพยายามของกองทัพในการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับสังคม