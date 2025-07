YOUNGOHM ออกเพลงโต้ Vann Da หลังปากดีใส่ความไทย เสียแรงที่รักแต่ตอนนี้อยากยันหน้า

วันนี้ (27 ก.ค.) หลังจากที่ แวนด้า (Vann Da) หรือนายวัณณ์ฎา มาน (Vannda Mann) นักร้องเพลงแรปชาวเขมร เกิดเมื่อวันที่ 22 ม.ค. 1997 ที่จังหวัดพระสีหนุ ประเทศกัมพูชา เจ้าของเพลง Time To Rise ที่เคยไปร้องในงานโอลิมปิกเกมส์ที่ฝรั่งเศสเมื่อปี 2567 โพสต์ข้อความปกป้องประเทศกัมพูชา ระบุว่า "ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น ฉันจะยืนหยัดเคียงข้างประเทศและสิทธิของฉันเสมอ เรารักและต้องการความสงบสุข ภาพวาดของคุณจะแทงมือของคุณเอง" หลังจากทหารกัมพูชาใช้อาวุธ BM-21 โจมตีผู้บริสุทธิ์ในประเทศไทยแบบไม่เลือกหน้า ทั้งโรงพยาบาล โรงเรียน ร้านสะดวกซื้อในปั๊มน้ำมัน ทำให้มีประชาชน เด็กและเยาวชนไทยเสียชีวิตกว่า 12 ราย เมื่อวันที่ 24 ก.ค. ที่ผ่านมาแต่แวนด้าก็ยังใส่แฮชแท็กกล่าวหาไทยว่าเป็นฝ่ายเริ่มการปะทะก่อน ยืนหยัดกัมพูชา เราต้องการสันติภาพไม่เอาสงคราม และความยุติธรรมเพื่อกัมพูชา และยังโพสต์ข้อความ "หยุดบุกกัมพูชา อธิษฐานสําหรับทหารกัมพูชา! อธิษฐานสําหรับผู้ลี้ภัยชาวกัมพูชา! จงมีชีวิตอยู่! ราชอาณาจักรกัมพูชา หยุดการบุกรุกกัมพูชา อธิษฐานให้กับทหารกล้าแห่งกัมพูชา โปรดอธิษฐานให้ผู้อพยพชาวกัมพูชา" ทำให้วงการเพลงแรปในไทยไม่พอใจอย่างมากล่าสุด ยังก์โอม (YOUNGOHM) หรือนายรัธพงศ์ ภูรีสิทธิ์ ศิลปินเพลงแรปชาวไทย ออกซิงเกิลตอบโต้แวนด้าโดยใช้ชื่อเพลงว่า SCAM LORD ในภาษาไทยสามารถแปลได้ว่า เจ้าพ่อ หรือเจ้าแม่แห่งการหลอกลวง หรือ ผู้มีอิทธิพลด้านการหลอกลวง ซึ่งเป็นการสื่อถึงบุคคลที่เชี่ยวชาญหรือมีอำนาจในการหลอกลวงผู้อื่นในเรื่องต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโลกออนไลน์สำหรับเพลง SCAM LORD ของ YOUNGOHM มีเนื้อร้องดังนี้You killed my people,They were our children, HunOnly for yourselfMy people’re crying, HunYou killed my people,They were our children, HunOnly for yourself,You’re f**king lying, Hunเห็นมึงขอพรให้กับคนที่ฆ่าพี่น้องกูไม่แปลกที่ทั้งโลกนั้นไม่มีใครเอามึงไอสัส Nobody wants youฆ่าได้แม้แต่กระทั่งเด็กเล็กคนแก่หรือว่าเด็กอ่อนเราอดทนอดกลั้นสุดท้ายมันเปิดก่อนไม่ยิงทหารแต่มึงยิงประชาชนกะให้พวกกูโจมตีแล้วจะเอาไปฟ้องประชาคมYou f**ing pussyGo suck your ลูกพี่Unprofessional, you f**king rookieตัวปัญหาของทุกที่กูไม่สนมึงขอพรหรือมึงจะคิดอะไรแต่กูขอให้มึงมีประชาธิปไตย(แต่กูขอพรให้วันนึงอ่ะ พวกมึงมีประชาธิปไตยนะเว้ย Pray for Cambodia)คนอื่นไม่เกี่ยวเดี๋ยวกูจะเดี่ยวกะวันด้าไปช่วยผู้นำหัวค**ยมึงทำ Propagandaเสียแรงที่คนไทยหลายคนเขารักมึงแต่ตอนนี้คนไทยเขาอยากจะเอาตีนไปยันหน้าประชาชนไม่เกี่ยวกูขอเอี่ยวแค่ตัวหัวพวกตัวเ**ยเลยพวกตัวหัวหัวเนี่ยก็แค่ 3rd world wanna be famousYou gotta blame it on yourself,Why you gotta blame us?You killed my people,They were our children, HunOnly for yourselfMy people’re crying, HunYou killed my people,They were our children, HunOnly for yourself,You‘re f**king lying, Hun