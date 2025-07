ชาวเน็ตแฉ "พิธา" คัดลอกข้อความ "มาร์ติน ลูเธอร์ คิง จูเนียร์" เลือดของเด็กบริสุทธิ์อยู่ในมือคุณ

วันนี้ (25 ก.ค.) จากกรณีที่ นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ อดีตหัวหน้าพรรคก้าวไกล อดีตแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี โพสต์ข้อความผ่านสตอรี่อิสตาแกรม เป็นภาษีอังกฤษถึงเหตุการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชาว่า "เลือดของเด็กผู้บริสุทธิ์เปื้อนอยู่ในมือของคุณ" ล่าสุด ชาวเน็ตได้จับโป๊ะว่านายพิธาไปลอกข้อความเปิดหัวมาจากมาร์ติน ลูเทอร์ คิง จูเนียร์ บาทหลวงนิกายเบปติสต์ ศาสนาจารย์และนักต่อสู้เพื่อสิทธิพลเมืองชาวแอฟริกัน-อเมริกันโดยผู้ใช้เฟซบุ๊ก Taweelap Dae โพสต์ข้อความระบุว่า "หายไปหลายวัน ก็อปได้มา1ประโยค- เลือดของเด็กผู้บริสุทธิ์เปื้อนอยู่ในมือคุณ“The blood of these innocent children is on your hands” เป็นคำกล่าวของ Dr. Martin Luther King Jr. ที่เขาใช้ประณาม George Wallace ผู้ว่าการรัฐแอละบามา ในช่วงวิกฤตการเหยียดผิวและความรุนแรงต่อเด็กแอฟริกัน-อเมริกัน โดยเฉพาะหลังเหตุการณ์โบสถ์ถูกวางระเบิดในเมือง Birmingham, Alabama เมื่อปี 1963 ซึ่งทำให้เด็กหญิง 4 คนเสียชีวิต📌 รายละเอียดเหตุการณ์:📍 วันที่ 15 กันยายน 1963โบสถ์ 16th Street Baptist Church ในเมือง Birmingham ถูกลอบวางระเบิดโดยกลุ่มเหยียดผิว KKK (Ku Klux Klan)👧 เด็กหญิงแอฟริกัน-อเมริกัน 4 คนที่เสียชีวิตคือ:Addie Mae CollinsCynthia WesleyCarole RobertsonDenise McNair🗣️ Dr. Martin Luther King Jr. กล่าวถึง George Wallace ว่า:“The blood of these innocent children is on your hands.”โดยกล่าวหาว่าการกระทำและนโยบายเหยียดผิวของ Wallace คือแรงบันดาลใจหรือสาเหตุทางอ้อมของความรุนแรง📚 แหล่งอ้างอิง:หนังสือ “Parting the Waters: America in the King Years 1954–63” โดย Taylor Branchคำกล่าวอันทรงพลังของ Dr. King ยังถูกนำมาอ้างอิงในสารคดีและงานวิชาการมากมายที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวสิทธิพลเมือง✅ สรุป:ประโยคนี้เป็นของ Dr. Martin Luther King Jr.กล่าวถึง George Wallace หลังโศกนาฏกรรมในโบสถ์ปี 1963เป็นคำพูดประวัติศาสตร์จริงกลายเป็นวลีที่สะท้อนความรับผิดชอบทางศีลธรรมที่ทรงพลังและถูกใช้อ้างอิงต่อเนื่องในหลายบริบท"ด้านเฟซบุ๊ก "เทียนฟง" โพสต์ข้อความระบุว่า "ไม่ลอกไม่ได้เหรอ" พร้อมยกข้อความเปรียบเทียบ