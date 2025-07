มาเลเซียทลายปาร์ตี้เกย์ในกลันตัน รัฐที่เคร่งศาสนาอิสลามมากที่สุด ตำรวจจับตาหวั่นเย้ยกฎหมาย

รายงานข่าวแจ้งว่า เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา (17 ก.ค.) โมฮัมหมัด ยูซอฟ มามัต ผู้บัญชาการตำรวจรัฐกลันตัน เปิดเผยกับ สำนักข่าวเบอร์นามา (BERNAMA) ซึ่งเป็นสำนักข่าวแห่งชาติของมาเลเซีย ว่า เมื่อกลางเดือน มิ.ย. ที่ผ่านมา ได้เข้าตรวจค้นบ้านพักบังกาโลหลังหนึ่งบนถนนเกมูมิน (Jalan Kemumin) เมืองโกตาบารู หลังจากได้รับเบาะแสจากชาวบ้านและข่าวกรองที่รวบรวมโดยหน่วยปฎิบัติการพิเศษ ที่ได้รับรายงานว่า มีการจัดปาร์ตี้เลี้ยงอาหารค่ำ ที่เชื่อว่ามีเป้าหมายคือกลุ่มชายรักชาย ข้อมูลเบื้องต้น คาดว่าจะมีคนในท้องถิ่นเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 100 คน โดยทำกิจกรรมร่วมกันตั้งแต่ช่วงค่ำถึงเช้าวันรุ่งขึ้นตามรายงานจากหน่วยข่าวกรองระบุว่า งานดังกล่าวโปรโมตผ่านโซเชียลมีเดีย โดยผู้เข้าร่วมงานต้องเสียค่าใช้จ่าย แต่เมื่อตำรวจบุกตรวจค้นเวลาประมาณ 01.00 น. พบว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่ได้แยกย้ายไปแล้ว เหลือเพียงกลุ่มคนที่อยู่ในบ้านประมาณ 20 คนเท่านั้น ระหว่างการตรวจค้นพบถุงยางอนามัยหลายร้อยชิ้นและกล่องยาต้านไวรัสเอชไอวีหลายกล่องที่ห้องแห่งหนึ่งภายในบ้านหลังดังกล่าว เชื่อว่าผู้จัดงานมีไว้เพื่อจำหน่าย และจากการสืบสวนเพิ่มเติมพบว่า ข้อมูลบนโทรศัพท์มือถือของชาย 3 คน มีเนื้อหาลามกอนาจารเกี่ยวกับชายรักชาย จึงดำเนินคดีผู้ต้องหา 3 รายในข้อหาครอบครองสื่อลามกอนาจารเท่านั้นผู้บัญชาการตำรวจรัฐกลันตัน เปิดเผยว่า คนที่อยู่ในบ้านที่เหลือไม่ได้ดำเนินคดี เนื่องจากไม่มีหลักฐานการมีเพศสัมพันธ์ขณะเข้าตรวจค้น และทุกคนยังสวมเสื้อผ้าครบชุด ถึงกระนั้น ถุงยางอนามัยและกล่องยาต้านไวรัสเอชไอวีที่เหลือแสดงให้เห็นว่ามีการเตรียมการไว้หากมีกิจกรรมทางเพศเกิดขึ้น โดยผู้ที่เกี่ยวข้องมีอายุตั้งแต่ 20-30 ปี มีที่มาจากหลากหลาย รวมถึงข้าราชการด้วย ผู้เข้าร่วมกิจกรรมบางรายพบว่าติดเชื้อเอชไอวี และกำลังเข้ารับการรักษา นับเป็นรายงานการรวมตัวกันของกลุ่มชายรักชายครั้งแรกในรัฐกลันตันทั้งนี้ ตำรวจรัฐกลันตัน กำลังดำเนินการเรื่องนี้อย่างจริงจัง เนื่องจากการรวมตัวดังกล่าวอาจเป็นช่องทางให้เกิดกิจกรรมที่ผิดศีลธรรมในมาเลเซียและเพิ่มความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และการติดเชื้อเอชไอวี ซึ่งตำรวจจะติดตามความเคลื่อนไหวของกลุ่มชายรักชายดังกล่าวต่อไป เพราะกังวลว่ากลุ่มคนเหล่านี้จะเคลื่อนไหวและไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายมากขึ้น พร้อมเรียกร้องให้ชาวบ้านแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการวางแผนหรือส่งเสริมกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งมักจะเคลื่อนไหวผ่านโซเชียลมีเดียและแอปพลิเคชันสนทนารายงานข่าวเพิ่มเติมระบุว่า สำหรับรัฐกลันตัน ซึ่งอยู่ใกล้ชายแดนไทย-มาเลเซีย ด้านจังหวัดนราธิวาสของไทย เป็นรัฐอนุรักษ์นิยมที่เคร่งครัดในศาสนาอิสลามมากที่สุดในบรรดารัฐต่างๆ ของมาเลเซีย และเป็นฐานเสียงของพรรคอิสลามแห่งมาเลเซีย หรือพรรคพาส (PAS) ซึ่งเป็นพรรคการเมืองอิสลามเก่าแก่ และเป็นพรรคฝ่ายค้านในมาเลเซีย ที่มีจุดยืนต่อต้านกลุ่ม LGBTQ+ ชัดเจน ครั้งหนึ่งนายทากียุดดีน ฮัสซัน (Takiyuddin Hassan) เลขาธิการพรรคพาส เคยออกมาต่อต้านการแสดงที่ชื่อว่า Thai Hot Guys ที่ไนต์คลับแห่งหนึ่งย่านถนนตุน ราซัก (Jalan Tun Razak) กรุงกัวลาลัมเปอร์ ว่าจัดการแสดงอนาจาร ส่งเสริมพฤติกรรมสำส่อน ขาดความละเอียดอ่อน ไร้ศีลธรรม และน่าขยะแขยง ขัดแย้งกับค่านิยมและวัฒนธรรมท้องถิ่น ทั้งยังขัดกับจุดยืนของอิสลามที่เป็นศาสนาของประเทศ กระทั่งตำรวจต้องขอให้ยกเลิกการแสดงดังกล่าวอย่างไรก็ตาม มาเลเซียเป็น 1 ใน 64 ประเทศที่มีกฎหมายลงโทษผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางเพศกับเพศเดียวกัน มาตั้งแต่สมัยที่ตกเป็นเมืองขึ้นของสหราชอาณาจักร เช่นเดียวกับสิงคโปร์และอินเดีย กระทั่งปัจจุบันได้มีการแก้กฎหมายเพิ่มเติมจากที่ลงโทษเฉพาะกลุ่มชายรักชาย ขยายไปสู่กลุ่มหญิงรักหญิงมากขึ้น ปัจจุบันประมวลกฎหมายอาญา ค.ศ.1936 มาตรา 377A/377B ห้ามการมีเพศสัมพันธ์ที่ผิดธรรมชาติของทั้งชายและหญิง มีบทลงโทษจำคุกไม่เกิน 20 ปี และ/หรือลงโทษด้วยการโบย และมาตรา 377D ห้ามพฤติกรรมอนาจาร โดยมีบทลงโทษจำคุกไม่เกินสองปี นอกจากนี้ สำหรับผู้ที่นับถือศาสนาอิสลาม ยังต้องถูกลงโทษตามกฎหมายชารีอะ (Sharia Law) ทั้งในระดับรัฐและระดับประเทศ ที่ห้ามทั้งการมีเพศสัมพันธ์กับคนเพศเดียวกัน และการแต่งกายข้ามเพศขณะเดียวกัน ทัศนะของคนในสังคมมาเลเซียบางกลุ่มยังต่อต้านและเกลียดชังกลุ่ม LGBTQ+ เฉกเช่นวงดนตรีชื่อดังในมาเลเซียอย่าง บังเฟซ (Bunkface) เจ้าของเพลง Malaysia Madani ซึ่งเป็นแคมเปญหาเสียงของรัฐบาลอันวาร์ อิบราฮิม ครั้งหนึ่งเคยออกซิงเกิลที่ชื่อว่า Akhir Zaman แปลเป็นภาษาอังกฤษว่า The End of Times (วันสิ้นโลก) ท่อนหนึ่งอ้างถ้อยคำจากคัมภีร์อัลกุรอานและพูดถึงชาว LGBT ว่าเป็นคนบาป ก่อนจะลงเอยว่า “LGBT boleh pergi mampus” แปลว่า LGBT ไปตายซะ แม้ว่าจะถูกต่อต้านจากนักสิทธิมนุษยชน และเพลงดังกล่าวถูกแบนใน YouTube และ Spotify แต่วง Bunkface ออกแถลงการณ์อ้างหลักศาสนาอิสลาม กล่าวว่าเพลงนี้ไม่ได้มุ่งเป้าสร้างความเกลียดชังต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่ง แต่ต้องการแสดงจุดยืนว่าตนไม่สนับสนุนขบวนการที่พยายามส่งเสริมสิทธิ LGBT ในมาเลเซีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มมุสลิมนอกจากนี้ ทางการมาเลเซียยังจำกัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของกลุ่ม LGBTQ+ หลายกรณี อาทิ การสั่งปิดเทศกาลดนตรีแห่งหนึ่งในปี 2566 หลังนักร้องนำวง The 1975 จากอังกฤษแสดงการจูบเพื่อนร่วมวงชายบนเวทีคอนเสิร์ตในมาเลเซีย การที่รัฐบาลมาเลเซียยึดนาฬิกาสวอตซ์ (Swatch) รุ่น Pride จากผู้ผลิตนาฬิกาสัญชาติสวิส จำนวน 172 เรือน เนื่องจากมีองค์ประกอบของ LGBT รวมทั้งในปี 2565 เจ้าหน้าที่ศาสนาจับกุมปาร์ตี้งานฮาโลวีนของกลุ่ม LGBTQ+ ข้อหาแต่งกายข้ามเพศหรือส่งเสริมอบายมุข และย้อนกลับไปในปี 2561 คู่รักหญิงรักหญิงคู่หนึ่งในรัฐตรังกานูถูกลงโทษด้วยการเฆี่ยนตีในห้องพิจารณาคดีท่ามกลางสาธารณชน หลังถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานมีเพศสัมพันธ์ระหว่างหญิงรักหญิง รวมทั้งการสกรีนห้ามสิ่งพิมพ์ที่มีเนื้อหา LGBTQ+ วางจำหน่ายหรือเผยแพร่ในมาเลเซีย เป็นต้นครั้งหนึ่ง นายลูกานิสมัน อะวัง เซานี่ (Lukanisman Awang Sauni) รมช.สาธารณสุขมาเลเซีย แสดงความกังวลต่อทัศนคติที่เรียกว่า YOLO หรือ You Only Live Once (เกิดหนเดียวตายหนเดียว) กระตุ้นให้คนรุ่นใหม่กล้าลองทำอะไรใหม่ๆ โดยเฉพาะการมีเพศสัมพันธ์กับเพศเดียวกัน อาจส่งผลต่ออัตราการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มเพศชาย อายุ 20-39 ปี จากข้อมูลการเฝ้าระวังของสำนักทะเบียนผู้ติดเชื้อเอดส์แห่งชาติมาเลเซีย (NAR) พบว่าในปี 2567 มีผู้ติดเชื้อเอชไอวี 90% อยู่ในกลุ่มเพศชาย โดย 75% อยู่ในกลุ่มที่มีอายุ 20-39 ปี แม้จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ลดลงจากปี 2545 พบผู้ติดเชื้อ 28.5 รายต่อประชากร 100,000 ราย เหลือ 3,185 รายในปี 2567 หรือ 9.4 รายต่อประชากร 100,000 ราย โดยที่ผ่านมากระทรวงสาธารณสุขมาเลเซียมีโครงการจัดซื้อยาป้องกันเชื้อเอชไอวีก่อนการสัมผัสโรค หรือเพร็ป (PrEP) แต่ต้องเผชิญกับการต่อต้านจากคนบางกลุ่ม