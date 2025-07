ดร.กอบศักดิ์ ชี้ "ครั้งนี้ของจริง!" สหรัฐฯ เดินหน้าขึ้นภาษี 1 ส.ค. นี้ ไทยโดน 36%

หลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ได้แจ้งไปยังประเทศคู่ค้า รวมถึงประเทศไทยถึงการปรับขึ้นเพดานภาษีในอัตราสูงตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคมนี้ โดยไทยถูกเรียกเก็บที่ 36%ล่าสุด วันนี้ ( 10 ก.ค.) ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและรองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ ได้ออกมาโพสต์ข้อความย้ำเตือนว่า "ครั้งนี้ของจริง!!!" พร้อมวิเคราะห์ถึงปัจจัยที่ทำให้ประธานาธิบดีทรัมป์จะไม่ถอยเรื่องการเก็บภาษี Tariffs ในครั้งนี้ดร.กอบศักดิ์ ระบุว่า ตลาดทุนในรอบนี้แทบไม่มีอาการ "เข่าอ่อน" เหมือนช่วงต้นเดือนเมษายน โดยดัชนีหลักของสหรัฐฯ ทั้ง Dow Jones, S&P500 และ Nasdaq ปรับตัวน้อยมาก แม้ตัวเลขภาษีที่ออกมาสำหรับประเทศส่วนใหญ่แทบไม่ต่างจากเดิม ซึ่งบ่งชี้ว่าตลาดได้รับข่าวไปมากแล้ว นอกจากนี้ การที่ดัชนีหุ้นสหรัฐฯ อยู่ในระดับที่สูงกว่าช่วงเมษายนมาก ทำให้ประธานาธิบดีทรัมป์สามารถประกาศภาษีได้โดยไม่ต้องกังวลในส่วนของ ผู้ประกอบการสหรัฐฯ นั้น การที่สหรัฐฯ ยอมถอย 90 วันและเก็บภาษีในอัตรา 10% ได้เปิดโอกาสให้ภาคธุรกิจได้หายใจ ผู้ประกอบการได้เร่งนำเข้าวัตถุดิบและสินค้า รวมถึงหา Suppliers ใหม่ที่ไม่ใช่ผู้ผลิตจีน ทำให้ปัจจุบันมีสต็อกสินค้าเพียงพอถึงปลายปีนี้ ความจำเป็นที่ต้องกดดันประธานาธิบดีจึงลดลงอย่างมากสำหรับ ประชาชนสหรัฐฯ ดร.กอบศักดิ์ ชี้ว่าการที่กฎหมาย One Big Beautiful Bill (OBBB) ผ่านสภาเรียบร้อย มีนัยสำคัญในการบรรเทาผลกระทบจากการขึ้นภาษีนำเข้า ด้วยการลดภาษีในส่วนต่างๆ เช่น No tax on tips, No tax on overtime และ No tax on Social Security benefits รวมถึงความช่วยเหลืออื่นๆ ที่จัดไว้ ทำให้ผลกระทบต่อประชาชนลดลง และแรงกดดันต่อประธานาธิบดีในส่วนนี้ก็ลดลงตามไปด้วยสุดท้ายคือปัจจัยด้าน การเมืองสหรัฐฯ ที่นิ่งขึ้น โดยรัฐมนตรีคลังสหรัฐฯ นาย Bessent ได้ระบุว่าตั้งแต่ต้นปี สหรัฐฯ เก็บภาษีจากการนำเข้าแล้วประมาณ 1 แสนล้านดอลลาร์ และคาดว่าทั้งปี 2568 จะมีภาษีที่เก็บได้จากการนำเข้ามากกว่า 3 แสนล้านดอลลาร์ ซึ่งจะช่วยปิดช่องว่างการขาดดุลการคลังและใช้ในการลดภาษีให้กับชาวสหรัฐฯ ยิ่งเห็นเงินจำนวนมากเช่นนี้ ประธานาธิบดีคงยากที่จะถอยในเรื่องนี้ดร.กอบศักดิ์ สรุปว่าปัจจัยทั้งหมดนี้นำไปสู่ข้อสรุปเดียวว่า "ครั้งนี้ของจริง" และโอกาสที่จะชะลอการปรับขึ้นภาษีในรอบนี้น้อยมาก โดยวันที่ 1 สิงหาคมนี้ จะเป็นจุดเริ่มต้นของอัตรา Tariffs ใหม่สำหรับทุกประเทศ และในสัปดาห์หน้าเราจะได้เห็นตัวเลขครบทุกประเทศที่จะมากำหนดโครงสร้างการค้าโลกใหม่ ซึ่งจะมีนัยสำคัญอย่างยิ่งต่อระบบการค้าโลก ภาคส่งออก และภาคอุตสาหกรรมไทย รวมถึงอาจมี Tariffs อื่นๆ เพิ่มเติมสำหรับกลุ่ม BRICS และบางอุตสาหกรรมสำคัญตามมาอีกด้วย