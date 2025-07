Media Town ฉลองครบรอบ 10 ปี งาน ME [I] DIA เวทีแสดงผลงานนักศึกษาด้านสื่อและการสื่อสารชั้นนำของประเทศไทย

ผศ.ดร.วรรณ์ขวัญ พลจันทร์ ผู้ก่อตั้งภาควิชาสื่อและการสื่อสาร วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าว ตลอด 10 ปีที่ผ่านมา งาน ME [I] DIA ได้สร้างภาพลักษณ์และชื่อเสียงของความคิดสร้างสรรค์จากนักศึกษาของเรา จนงานนี้ไม่ได้เป็นแค่งานแสดงผลงานของนักศึกษาอีกต่อไป แต่คือเวทีที่อนาคตของวงการสื่อได้ถือกำเนิดขึ้น เราเชื่อว่าการเรียนรู้ด้านสื่อไม่ควรหยุดอยู่ที่เทคนิค แต่ควรเป็นพื้นที่ให้แนวคิดที่สร้างแรงบันดาลใจและศักยภาพของเยาวชนได้เฉิดฉายทำไมต้องเป็น “Media Town”ธีมของปีนี้ Media Town ได้แรงบันดาลใจจากแนวคิด “ความกลมกลืนท่ามกลางความหลากหลาย” หรือ Harmonization of Diversity ซึ่งเปรียบเสมือนชุมชนที่เปิดรับไอเดียอันหลากหลายและสื่อหลายรูปแบบมารวมพลัง เพื่อเล่าเรื่องราว ถ่ายทอดแนวคิด สร้างบทสนทนาที่สร้างสรรค์ และผลักดันการเปลี่ยนแปลงในสังคมน.ส.ชัญญามาศ สุนทรศักดิ์สิทธิ์ ตัวแทนนักศึกษาปี 4 ภาควิชาสื่อและการสื่อสาร วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เล่าถึงแนวคิดของธีมในปีนี้ว่า เราตั้งใจให้ Media Town เป็นเหมือนเมืองจริงๆ ที่ทุกเสียง ทุกความคิด และทุกมุมมองมีที่ทางของตัวเอง นี่คือการเฉลิมฉลองความหลากหลายของสื่อที่สามารถอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืน เพื่อสะท้อนว่าเราเป็นใคร เราเชื่ออะไร และเรากำลังมุ่งหน้าไปทางไหนพบกับ 7 โซนสื่อสร้างสรรค์ ที่จะเปิดมุมมองใหม่ในวงการ ภายในงาน ผู้เข้าร่วมงานจะเดินทางเข้าสู่เมืองแห่งการสร้างสรรค์ที่แบ่งเป็น 7 โซน แต่ละโซนจะแสดงผลงานของนักศึกษาที่สะท้อนให้เห็นมุมมองและแนวคิดของนักสร้างสรรค์ของอนาคต●A1: The Last Move - ภาพยนตร์สั้นสะเทือนอารมณ์ ว่าด้วยนักพนันที่จับมือกับเด็กออทิสติกผู้มีพรสวรรค์ด้านหมากรุก เพื่อตามหาความหวังและความฝันของทั้งคู่●Calm in the Chaos (CITC) - พอดแคสต์ที่ช่วยให้ผู้ฟังได้คลายความเครียด ด้วยเรื่องเล่าเกี่ยวกับธรรมชาติ เสียงบรรยายอันอ่อนโยน และซาวนด์แทร็กที่ชวนให้สงบ●Bangkok Nocturne - โฟโต้บุ๊กศิลปะที่พาผู้อ่านสำรวจความงามที่หลบซ่อนอยู่ ของกรุงเทพฯ ในยามค่ำคืน●Colors of Hope - สารคดีเชิงสิ่งแวดล้อมที่ชี้ให้เห็นถึงบทบาทสำคัญของปลานกแก้ว ในการฟื้นฟูแนวปะการัง และแรงบันดาลใจในการอนุรักษ์●Everjoy - แคมเปญโซเชียลมีเดียที่ส่งเสริมสุขภาพใจและการเติบโตภายใน ผ่านการมองโลกในแง่ดีและการขอบคุณตัวเอง●Desi Me - โปรเจกต์ที่สำรวจอัตลักษณ์ของเยาวชนเชื้อสายเอเชียใต้ในโลกยุคใหม่ ผ่านสื่อผสมผสานและการเล่าเรื่องที่จริงใจแต่ละผลงานถูกออกแบบมาเพื่อชวนคิด เปิดบทสนทนา กระตุ้นให้ตั้งคำถาม และสะท้อนวิธีคิดแบบไร้เส้นแบ่งวิชา-ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการทำงานในโลกสื่อที่หมุนเร็ว เปลี่ยนไว และเชื่อมโยงทุกศาสตร์เข้าด้วยกันทำไมมืออาชีพในวงการสื่อควรไปงานนี้ม.ร.ว.เฉลิมชาตรี ยุคล CEO และผู้ก่อตั้ง Fukduk Production กล่าวว่า สิ่งที่ผมเห็นในปีที่แล้ว ไม่ใช่แค่งานสร้างสรรค์ แต่มันพร้อมใช้งานจริงในอุตสาหกรรมได้ทันที ทั้งแนวคิด ความเป็นมืออาชีพ และการเล่าเรื่องลึกซึ้ง งาน ME [I] DIA คืองานที่คนในวงการสื่อไม่ควรพลาด หากกำลังมองหาคลื่นลูกใหม่ที่พร้อมเปลี่ยนเกม ศิษย์เก่าของภาควิชานี้หลายคนประสบความสำเร็จทั้งในไทยและต่างประเทศ ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ รวมถึง Cannes งานนี้จึงกลายเป็นจุดนัดพบสำคัญของ เอเยนซี โปรดักชันเฮาส์ และแพลตฟอร์มสื่อ ที่ต้องการมองหาพลังความคิดสร้างสรรค์ และไอเดียใหม่ๆภาควิชาสื่อและการสื่อสาร: ผู้นำด้านการเรียนรู้เพื่ออนาคตของวงการภาควิชาสื่อและการสื่อสาร วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล คือ หลักสูตรนานาชาติด้านสื่อแห่งเดียวในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองโดยเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN) ซึ่งเน้น การผลิตบัณฑิตที่พร้อมเป็นผู้นำในยุคที่สื่อดิจิทัลเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา“เราไม่ได้แค่สอนให้สร้างสื่อ แต่สอนให้คิดอย่างมีวิจารณญาณ มีจริยธรรม และกล้าที่จะนำการเปลี่ยนแปลง เพราะเราเชื่อว่าสื่อสามารถเปลี่ยนโลกได้ และเรากำลังสร้างคนที่พร้อมจะทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นจริง” ผศ.ดร.วรรณ์ขวัญกล่าวทิ้งท้ายงาน Media Town โดย ME [I] DIA จะจัดขึ้นที่ House Samyan สามย่าน มิตรทาวน์ ในวันเสาร์ที่ 5 กรกฎาคม 2568 เวลา 10.00‐20.00 น.งานนี้เข้าร่วมฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย