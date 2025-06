“รมว.เฉลิมชัย” เปิดงาน“มหกรรมทรัพยากรชีวภาพและการสร้างโอกาสทางการตลาด”หนุน สังคมตระหนักถึงคุณค่าทรัพยากร ร่วมอนุรักษ์และฟื้นฟู

วันนี้(10 มิ.ย.)สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ BEDO จัดงานมหกรรมทรัพยากรชีวภาพและการสร้างโอกาสทางการตลาด ขึ้นระหว่างวันที่ 9 – 13 มิถุนายน 2568 ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ภายใต้ธีม “WONDERS OF BIODIVERSITY – มหัศจรรย์ทรัพยากรชีวภาพ” เพื่อสร้างการรับรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายและชุมชนในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน โดยมีนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดงานการจัดงานมหกรรมทรัพยากรชีวภาพและการสร้างโอกาสทางการตลาด มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงาน และสร้างการรับรู้ให้สังคมได้ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากร พร้อมร่วมกันอนุรักษ์และฟื้นฟูฐานทรัพยากรให้คงอยู่กับลูกหลานในอนาคต เป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจหลักของ BEDO ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) ให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการเชื่อมโยงระหว่างความหลากหลายทางชีวภาพกับเศรษฐกิจ ผ่านการส่งเสริมชุมชนในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่า ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์และการพัฒนาตามแนวทาง BCG Economy Model (Bio – Circular – Green) และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ BEDO มีภารกิจในการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน เพิ่มคุณภาพชีวิต พัฒนาเศรษฐกิจที่ดีขึ้นของชุมชน สนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชีวภาพและตรวจประเมินเพื่อให้การรับรองผลิตภัณฑ์ โดยให้เครื่องหมาย B Mark พร้อมยกระดับวิสาหกิจชุมชนเป็นศูนย์เรียนรู้ พัฒนาองค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านความหลากหลายทางชีวภาพ และแสวงหาความร่วมมือกับภาคธุรกิจเอกชน ตลอดจนการสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจชีวภาพของประเทศ ในปีนี้ BEDO ได้จัดงาน "มหกรรมทรัพยากรชีวภาพและการสร้างโอกาสทางการตลาด" ภายใต้หัวข้อ "WONDERS OF BIODIVERSITY - มหัศจรรย์ทรัพยากรชีวภาพ" ระหว่างวันที่ 9-13 มิถุนายน 2568 ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดแสดงนิทรรศการนำเสนอผลการดำเนินงานที่โดดเด่นของ BEDO และเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อสาธารณชน ให้รับรู้ เข้าใจ ถึงบทบาทและภารกิจของ BEDO ในการสร้างความตระหนัก และเห็นถึงคุณค่าของความหลากหลายทางชีวภาพ การจัดงานในครั้งนี้มีกิจกรรม ประกอบด้วย การจัดแสดงนิทรรศการเผยแพร่ผลงานของ BEDO การจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชีวภาพจากชุมชนเครือข่ายของ BEDO กว่า 60 ชุมชนทั่วประเทศ การมอบรางวัล "BEDO Award on Biodiversity & Sustainability" เพื่อเชิดชูเกียรติให้กับพันธมิตรทั้งภาครัฐ และเอกชน บุคคล ที่มีการสนับสนุนและร่วมดำเนินงานกับ BEDO ด้านการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพ รวมถึงมีการมอบโล่สำหรับผู้ประกอบการที่ได้รับเครื่องหมายผลิตภัณฑ์และบริการจากความหลากหลายทางชีวภาพ (B Mark)นอกจากนี้ BEDO ได้จัดการประชุมวิชาการด้านความหลากหลายทางชีวภาพกับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน “Biodiversity & Bioeconomy Forum 2025 : ธรรมชาติเพื่อชีวิต เศรษฐกิจเพื่อการอนุรักษ์" ระหว่างวันที่ 10-12 มิถุนายน 2568 ณ โรงแรมเซ็นทารา ไลฟ์ ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะการจัดงาน “มหกรรมทรัพยากรชีวภาพและการสร้างโอกาสทางการตลาด” ในครั้งนี้ เป็นเวทีสำคัญ ที่ช่วยสร้างการรับรู้ ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน ในการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพอย่างมีส่วนร่วม และเปิดประตูสู่โอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ภายใต้หลักการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพอย่างยั่งยืนอย่างไรก็ตาม ขอเชิญชวนทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน นักวิชาการ ผู้ประกอบการ ตลอดจนประชาชนทั่วไป เข้าร่วมงานเพื่อเรียนรู้ แบ่งปัน และสร้างเครือข่ายแห่งความร่วมมือในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชีวภาพของประเทศไทยไปด้วยกัน