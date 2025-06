Soft Power ไม่ใช่แค่เทรนด์ แต่คือโอกาส “วรฤทธิ์ นิลกลม” ศิษย์เก่า DPU กับบทบาทอนุกรรมการซอฟต์พาวเวอร์

“แก๊ปเปอร์” ให้สัมภาษณ์ระหว่างการเข้าร่วมงานของคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) ที่ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างคณะศิลปกรรมศาสตร์ กับบริษัทของศิษย์เก่าจำนวน 21 แห่ง ว่า ตนไม่เคยมองว่าตัวเองแค่เป็นผู้กำกับหรือโปรดิวเซอร์ โดยกลับมองว่า คนเราอยู่ได้ทั้งเบื้องหน้า เบื้องหลัง และ สามารถค้นหาตัวเองไปถึงบนเวทีนานาชาติได้ พร้อมเล่าย้อนถึงจุดเริ่มต้นว่า เคยใช้พื้นที่มหาวิทยาลัยถ่ายทำโปรโมตผลงานตั้งแต่สมัยเป็นนักศึกษา และยังคงมีความผูกพันกับอาจารย์และคณะเสมอมา โดยล่าสุดได้รับเชิญจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ DPU โดย ผศ.กลมศิริ วงศ์หมึก คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ เข้าร่วมโครงการสร้างเครือข่ายศิษย์เก่า–นักศึกษา เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ฝึกงานในสายงานจริงที่ บริษัท ๙ หน้า โปรดักชั่น จำกัด“ผมไม่ได้อยากให้เด็กนักศึกษาแค่มาฝึกงานแล้วจบไป แต่ผมคิดเสมอว่า อยากให้น้องๆ ได้ประสบการณ์จริง ตั้งแต่วันแรกในการทำงาน และ อยากให้เข้าใจวงการบันเทิงในแบบที่ไม่มีในตำราเรียน ได้เรียนรู้ว่าเบื้องหลังของการผลิตละคร ซีรีส์ ศิลปิน หรือการไปงานต่างประเทศ มันมีรายละเอียดมากแค่ไหน อีกทั้งการฝึกงานในช่วงที่บริษัทกำลังขยับขยายออฟฟิศใหม่ จะยิ่งเป็นโอกาสสำคัญที่นักศึกษาอาจไม่เพียงแต่ได้ฝึกงาน แต่ยังมีโอกาส เข้าทำงานจริง หากแสดงศักยภาพได้ดีบริษัท ๙ หน้า โปรดักชั่น จำกัด: โปรดักชันเฮาส์ครบวงจร พร้อมดันศิลปินสู่ตลาดโลกภายใต้การบริหารของวรฤทธิ์ บริษัท ๙ หน้า โปรดักชั่น จำกัด ไม่ใช่เพียงบริษัทผลิตละครและซีรีส์ แต่ยังเป็นศูนย์รวมด้านโปรดักชัน อาร์ทิสต์แมเนจเมนต์ ตลอดจนค่ายเพลง ที่มีความร่วมมือกับทั้งหน่วยงานรัฐและเอกชน และมุ่งสร้าง Soft Power ไทยสู่สากลโดยบริษัทมีผลงานเด่นในหมวด ละคร ซีรีส์แนว BL ซึ่งเป็นคอนเทนต์ที่ได้รับความนิยมและสร้างกระแสในระดับนานาชาติ เช่นเดียวกับ “9Naa Music” ค่ายเพลงน้องใหม่ในเครือที่มุ่งพัฒนา “ศิลปินรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพรอบด้าน”“ศิลปินยุคนี้ไม่ได้เพียงแค่มีหน้าตาดีเท่านั้น เราดูหลายมิติ ทั้งภาษา การแสดง ดนตรี และการแสดงบนเวที ถ้าคุณจะเป็น Global Talent ได้ คุณต้องพร้อมทุกอย่าง เราต้องการสร้างศิลปินที่ไปไกลได้จริง ไม่ใช่แค่ดังในโซเชียลแล้วหายไป” นายวรฤทธิ์ กล่าวเสริมในฐานะศิษย์เก่าที่เติบโตจากรั้ว DPU นายวรฤทธิ์ ย้ำว่า สิ่งสำคัญที่สุดที่นักศึกษาควรได้รับจากมหาวิทยาลัย ไม่ใช่แค่ “ปริญญา” แต่คือ “การเรียนรู้จริง” และ “คอนเนกชันที่มีคุณภาพ” โดยตนมองว่าการมี Connection สำคัญกว่าความสามารถด้วยซ้ำ เพราะความสามารถเราฝึกได้ แต่ Connection เปิดประตูให้เราเข้าไปแสดงความสามารถนั้น เลยคิดว่าโครงการที่จัดขึ้นในครั้งนี้ดีมาก เพราะทำให้น้องได้รู้จักรุ่นพี่ ได้รู้จักโลกจริงก่อนจบแก๊ปเปอร์ยังเสริมด้วยว่า มหาวิทยาลัยไม่ควรถูกมองว่าเป็นเพียงสถาบันการศึกษา แต่ควรเป็นให้ได้ในระดับที่เป็นจุดเชื่อมโยงของระบบนิเวศ เป็น Ecosystem ที่ช่วยเชื่อมโยงนักศึกษาเข้ากับโลกจริง โดยเฉพาะในยุค Soft Power ที่การมีแพลตฟอร์มและการสนับสนุนอย่างเป็นระบบ คือปัจจัยสำคัญในการแจ้งเกิดท้ายที่สุด แก๊ปเปอร์ฝากข้อคิดถึงนักศึกษาทุกคณะว่า อย่ากลัวที่จะฝัน อย่ากลัวที่จะลงมือ เพราะทุกคนมีสิทธิ์ประสบความสำเร็จได้ อยากให้ทุกคนเชื่อว่า “ความฝันไม่เคยใหญ่เกินไป ถ้าเรากล้าจะเริ่ม”โอกาสในวันนี้มีอยู่แล้ว อยู่ที่คุณจะคว้ามันไว้หรือไม่—แค่เริ่มลงมือ แล้วต่อยอดด้วยความรู้ รู้จักการเรียนรู้จากคนอื่น และ มีความเชื่อในตัวเองปัจจุบัน นายวรฤทธิ์ นิลกลม ดำรงตำแหน่ง Chairman of the Board บริษัท ๙ หน้า โปรดักชั่น จำกัด (9Naa Production Co., Ltd.) พร้อมควบตำแหน่ง กรรมการบริหารและประชาสัมพันธ์ สมาคมส่งเสริมคอนเทนต์วายไทย (TBLC) และ อนุกรรมการซอฟต์พาวเวอร์ด้านละครและซีรีส์ (Thai Drama & Series) ภายใต้คณะอนุกรรมการซอฟต์พาวเวอร์ประเทศไทย (Soft Power Subcommittee - Government)