ทีมที่ปรึกษา Hub of Net Zero ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ลงพื้นที่โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จ.สระแก้ว จัดทำรายงานคาร์บอนฟุตพรินต์องค์กรให้ บมจ.บูรพาเทคนิคอล เอนจิเนียริ่ง

สำหรับการจัดทำรายงานคาร์บอนฟุตพรินต์องค์กรในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการขับเคลื่อนภาคธุรกิจไทยไปสู่เป้าหมาย Net Zero Emissions หรือการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ตามแนวนโยบายของประเทศไทยในการบรรเทาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับโลก ความสำคัญของการจัดทำคาร์บอนฟุตพรินต์องค์กรการวัดคาร์บอนฟุตพรินต์องค์กรเป็นกระบวนการที่ช่วยให้องค์กรสามารถประเมินปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในแต่ละกิจกรรม ตั้งแต่กระบวนการผลิต การขนส่ง พลังงานที่ใช้ ไปจนถึงการจัดการของเสีย โดยการวิเคราะห์ในระดับระบบองค์กรอย่างรอบด้านนี้จะช่วยระบุจุดที่สามารถลดการปล่อยก๊าซได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนำไปสู่การวางแผน กลยุทธ์การจัดการคาร์บอน (Carbon Management Strategy) ที่เหมาะสมกับโครงสร้างธุรกิจของแต่ละองค์กรQuality Management System Manager บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ ETE GROUP กล่าวว่า “บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนดำเนินกิจกรรมองค์กรที่คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งผลกระทบต่อภาวะโลกร้อน บริษัทฯ จึงมีนโยบายการจัดทำคาร์บอนฟุตพรินต์ขององค์กร (Carbon Footprint for Organization: CFO) เพื่อประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานและกิจกรรมต่างๆ ขององค์กร เพื่อนำไปสู่การกำหนดแนวทางบริหารจัดการเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างมีประสิทธิภาพ”นางสาวศิริภรณ์ยังกล่าวต่ออีกว่า “จากนโยบายการประเมินคาร์บอนฯ ขององค์กร ทำให้บริษัทสามารถประเมินปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมทั้งหมดขององค์กรได้ และสามารถกำหนดเป้าหมายการลดได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงกำหนดแนวทางในการวางแผนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างชัดเจน เป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีด้านความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม รวมถึงสามารถเปิดเผยข้อมูลคาร์บอนฟุตพรินต์ได้อย่างถูกต้อง เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นในการรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน”จากเจตนารมณ์ดังกล่าว บริษัทฯ จึงร่วมมือกับทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลภาคสนามเพื่อจัดทำรายงานคาร์บอนฟุตพรินต์องค์กร ณ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จังหวัดสระแก้ว ซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่หลักของการดำเนินงานของบริษัท ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความถูกต้องของข้อมูลและใช้เป็นฐานในการวางแผนกลยุทธ์ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างยั่งยืนในระยะยาวHub of Net Zero DPU ยังคงเดินหน้าสู่มหาวิทยาลัยต้นแบบด้านสิ่งแวดล้อม โครงการ Hub of NetZero ภายใต้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เป็นหนึ่งในกลไกสำคัญที่เชื่อมโยงองค์ความรู้จากภาควิชาการไปสู่ภาคธุรกิจจริง ด้วยการให้คำปรึกษาเชิงเทคนิคด้านการจัดการคาร์บอน การออกแบบกลยุทธ์ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และการวิเคราะห์แนวโน้มความยั่งยืนในระดับองค์กร โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาสังคมไทยสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืน