MEA ผนึกกำลังสมาคมฟุตบอลฯ หนุน "ฟุตซอลไทยลีก 2025" พร้อมเปิดลีกอย่างเป็นทางการ

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2568 นายวิลาศ เฉลยสัตย์ ผู้ว่าการ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง พร้อมด้วยนายอดิศักดิ์ เบญจศิริวรรณ อุปนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสนับสนุนส่งเสริมกีฬาฟุตบอล ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในการจัดการแข่งขันฟุตซอลรายการ “ฟุตซอลไทยลีก” ประจำปี 2568 พร้อมเปิดลีก MEA Futsal Thai league 2025 One for all, all for Futsal Thai “รวมพลคนรักฟุตซอล เชียร์ฟุตซอลไทย ให้ไปไกลกว่าเดิม” โดย MEA ให้การสนับสนุนเป็นจำนวนเงิน 5 ล้านบาท ในนามของ MEA Futsal Thai League โดยมี คณะผู้บริหารจากทั้งสองหน่วยงาน ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ ห้องประชุม Auditorium ชั้น 6 อาคารวัฒนวิภาส การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานใหญ่ผู้ว่าการ MEA กล่าวว่า MEA ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย รับผิดชอบด้านระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้เพียงพอ มั่นคง และปลอดภัย เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิต ของประชาชนในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ มุ่งมั่นดำเนินภารกิจด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดย MEA เป็นผู้สนับสนุนหลักของ MEA Futsal Thai League 2025อย่างเป็นทางการ พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนยกระดับมาตรฐานของนักกีฬาไทยผลักดัน "ฟุตซอล" ให้ก้าวสู่ เวทีระดับโลกในอนาคต พร้อมกันนี้ MEA ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของชุมชนยั่งยืนโดยเฉพาะอย่างยิ่งลานกีฬาในพื้นที่ชุมชนต่าง ๆ จึงพร้อมดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล โดยสนับสนุนค่ากระแสไฟฟ้าสำหรับลานกีฬาต่อต้านยาเสพติดในพื้นที่จำหน่ายไฟฟ้าของ MEA เพื่อให้ระบบไฟฟ้าที่มั่นคง มีความปลอดภัยต่อประชาชน และส่งเสริมอำนวยความสะดวกให้ประชาชนได้เล่นกีฬาสร้างสุขภาพแข็งแรงใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์มีภูมิคุ้มกันในการต่อต้านยาเสพติด ทั้งนี้ที่ผ่านมา MEA ได้สนับสนุนค่าไฟฟ้าลานกีฬาฯ จำนวนทั้งสิ้น 229 โครงการ อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2540 เป็นต้นมา เพื่อให้ครอบคลุมลานกีฬาฯ ในพื้นที่บริการ เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนอย่างยั่งยืนต่อไปผู้ว่าการฯ กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ MEA พร้อมให้การขับเคลื่อนพัฒนา และสนับสนุนวงการกีฬาควบคู่ไปกับการผลักดันให้การกีฬาเป็น Soft Power ที่สำคัญของประเทศ โดย MEA สนับสนุนงบประมาณสมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาวงการกีฬาอย่างต่อเนื่องในระยะยาวจะช่วยให้สมาคมกีฬาต่าง ๆสามารถวางแผนการพัฒนาได้อย่างเหมาะสม และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาวงการกีฬาไทย เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของสมาคมฯ ให้พร้อมพัฒนาศักยภาพนักกีฬา และนักกีฬาคนพิการของประเทศไทยสู่ระดับสากลอุปนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ กล่าวว่า ในนามสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ภายใต้การบริหารงานของท่านนายกสมาคมกีฬาฟุตบอล มาดามแป้ง-คุณนวลพรรณ ล่ำซำ ต้องขอบคุณ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง ที่เล็งเห็นความสำคัญของการแข่งขันฟุตซอลไทยลีก ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งกีฬามหาชน เป็นกีฬาอันดับต้น ๆ ของประเทศไทย ปัจจุบัน ฟุตซอลทีมชาติไทย ได้ทรัพยากรนักฟุตซอลจากการแข่งขันฟุตซอลไทยลีก ทำให้อันดับโลกจากการคิดคะแนนของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ หรือ ฟีฟ่า ทำให้ฟุตซอลทีมชาติไทยอยู่ในอันดับที่ 11 ของโลก เป็นอันดับ 2 ของทวีปเอเชีย เป็นรองแค่อิหร่าน และเราเป็นที่ 1 ของภูมิภาคอาเซี่ยน ผ่านการแข่งขันฟีฟ่าฟุตซอลเวิลด์คัพรอบสุดท้ายถึง 7 สมัยติดต่อกัน ก็จากผลผลิตนักฟุตซอลไทยลีกนั่นเอง และในครั้งนี้การแข่งขัน MEA ฟุตซอลไทยลีก 2025 ที่ยังได้รับความไว้วางใจจาก การไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA ที่ให้การสนับสนุนการแข่งขันซึ่งเชื่อว่าจะเป็นฤดูกาลที่สนุกเร้าใจและตื่นเต้นในทุก ๆ เกมการแข่งขันอย่างแน่นอน