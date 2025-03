Humanica Summit 2025 คนร่วมคึกคัก! รวมสุดยอดผู้นำ HR ปั้นองค์กรไทยสู่ High-Performance Organization

"ฮิวแมนิก้า” จัดงานประชุมผู้นำ HR และผู้นำธุรกิจประจำปี Humanica Summit 2025 ภายใต้แนวคิด ‘Human Connect+: Powering High-Performance Organizations’ ชูความสำคัญของ Employee Experience, WellBeing และ Performance Management ยกระดับสู่องค์กรศักยภาพสูง ผ่านองค์ความรู้จากกูรูแถวหน้าในอุตสาหกรรมและกิจกรรม Workshopนายสุนทร เด่นธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฮิวแมนิก้า (HUMANICA) จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้จัดงานประชุมผู้นำ HR และผู้นำธุรกิจประจำปี "Humanica Summit 2025" ภายใต้แนวคิด "Human Connect+: Powering High-Performance Organizations" เพื่อสะท้อนบทบาทของฮิวแมนิก้าในฐานะผู้นำด้าน HR Solution ระดับสากล (The World-Class End-to-End Human Capital Management Solution for Enterprise in Asia) รวมถึงการเตรียมพร้อมองค์กรไทยสู่ความเป็นเลิศทางธุรกิจผ่านแนวทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ทันสมัย สอดคล้องกับแนวโน้มของโลกที่เน้นการสร้างองค์กรสมรรถนะสูง (High-Performance Organization) โดยมีเป้าหมายให้ผู้ร่วมงานสามารถนำองค์ความรู้ไปต่อยอดพัฒนาองค์กรของตนเองได้อย่างเป็นรูปธรรมจากรายงาน Top 5 Priorities for HR leaders in 2025 ของ Gartner 2025 ชี้ให้เห็นว่า 97% ของ CHROs (Chief Human Resources Officers) ต้องการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กร ซึ่งสะท้อนถึง ความท้ายทายที่หลายองค์กรกำลังเผชิญความยากลำบากในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ประสบความสำเร็จ โดยเฉพาะในยุคที่การทำงานยืดหยุ่นและหลากหลาย ความท้าทายหลักคือ การรักษาความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร การสร้างความเชื่อมั่น และการส่งเสริมการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว สิ่งเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงาน ความคิดสร้างสรรค์ และการรักษาบุคลากรที่มีความสามารถ ดังนั้น องค์กรจำเป็นต้องหาวิธีการใหม่ ๆ ในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่งและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงาน เพื่อให้สามารถปรับตัวและประสบความสำเร็จในยุคของการทำงานแบบใหม่ได้"ด้วยเหตุนี้องค์กรต่าง ๆ จึงต้องกลับมาให้ความสำคัญกับการสร้างประสบการณ์ที่ดีในการทำงานของพนักงาน (Employee Experience) ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบสภาพแวดล้อมการทำงานที่เอื้ออำนวยต่อประสิทธิภาพสูงสุด การส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่เปิดกว้างและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของพนักงาน ควบคู่ไปกับการให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของพนักงาน (Employee Wellbeing) อย่างรอบด้าน ทั้งในด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิต การจัดสวัสดิการที่ตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลาย และการสนับสนุนทางการเงินที่เหมาะสม รวมถึงการให้ความสำคัญกับการบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management) ที่โปร่งใสและเป็นธรรม และการบริหารทีม (Team Management) อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันระยะยาวขององค์กรงาน Humanica Summit 2025 แบ่งเนื้อหาออกเป็น 4 ส่วนหลัก ครอบคลุม HR ยุคใหม่ โดยเฉพาะ 'Crafting the Exceptional Employee Experience' เน้นสร้างประสบการณ์ที่ดีให้พนักงาน ตั้งแต่เริ่มงาน พัฒนาทักษะ สร้างบรรยากาศที่ดี และเติบโตในสายอาชีพ โดยนายธาดา บุญเกิด Director จาก HRM Consulting และนางสาวนภัส ศิริวรางกูร Managing Director จาก Hewitt Consulting ได้นำเสนอแนวทางที่องค์กรระดับโลกใช้ เพิ่มความผูกพันและแรงจูงใจพนักงาน ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญสู่ความสำเร็จขององค์กรอย่างยั่งยืนBuilding High-Performance Teams Culture: ส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่ง ผ่านข้อคิดสำคัญ 3 ประการ ได้แก่ ความฉลาดในการแก้ปัญหา พลังของการตั้งคำถาม วิธีการพัฒนาผู้นำที่เหมาะสม ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญในการสร้างทีมประสิทธิภาพสูง โดยภญ. พีรวรรณ วรรธนะเมธาวงศ์ HR Director จากฮิวแมนิก้า และ Dr. Peter Cauwelier President จาก WIAL Thailand ได้แบ่งปันเทคนิคและวิธีการที่องค์กรชั้นนำทั่วโลกนำไปใช้ในการสร้างทีมงานที่เปิดกว้างต่อการเรียนรู้และการรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน พร้อมทั้งการส่งเสริมการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ทีมงานสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีพลังและประสบความสำเร็จตามเป้าหมายWellbeing as a Key Strategic Tool for Successful Transformation: เน้นการดูแลชีวิต สุขภาพกายและจิตใจของพนักงานอย่างครบวงจร โดยนายวรวัจน์ สุวคนธ์ Chief People Officer จากธนาคารไทยพาณิชย์ ได้อธิบายกลยุทธ์และแนวทางปฏิบัติในการดูแลพนักงานอย่างเป็นระบบ ผ่านการบริหารจัดการความเป็นอยู่ของพนักงาน (Wellbeing) ทั้งทางด้านสุขภาพที่ดี ทั้งในแง่สุขภาพร่างกายและจิตใจ รวมถึงการบริหารจัดการความมั่นคงทางการเงิน เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืนและส่งผลให้พนักงานมีประสิทธิภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้นHow Can We Use Performance Management Tools to Improve Organizational Performance?: ศ. ดร. นภดล ร่มโพธิ์ ผู้อำนวยการหลักสูตร MBA คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และปรมาจารย์ด้าน OKRs ของเมืองไทย พร้อมกับ นายวสันต์ สินพิทักษ์สกุล ประธานคณะผู้บริหารกลุ่มสายงานบริหารทรัพยากรบุคคล (รักษาการ) บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมแนะนำตัวอย่างเครื่องมือและระบบการประเมินผลการทำงานที่มีประสิทธิภาพ อาทิ KPI, OKR ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในองค์กรยุคใหม่ โดยเน้นการออกแบบระบบการประเมินที่โปร่งใส ติดตามและวัดผลได้อย่างชัดเจน เพื่อสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาตนเองของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง สู่การพัฒนาองค์กรโดยรวมให้มีสมรรถนะที่สูงขึ้นในงาน Humanica Summit 2025 ยังมี Practical Workshops 2 หัวข้อที่น่าสนใจ ได้แก่ Performance Management System in Action และ Uncovering Xponential Team Performance ซึ่งได้รับความนิยมจนมีผู้ลงทะเบียนเต็มก่อนเริ่มงาน ผู้เข้าร่วมจะได้ลองทำจริงจากกรณีศึกษา และนำแนวทางไปใช้ในองค์กรได้ทันทีอีกหนึ่งไฮไลต์สำคัญคือการเปิดตัวแพลตฟอร์ม ”All-New Workplaze" ซึ่งพัฒนาภายใต้แนวคิด End-To-End Human Capital Management ครอบคลุมทุกขั้นตอนของการบริหารทรัพยากรบุคคล ไม่ว่าจะเป็นการสรรหา การบริหารและพัฒนาพนักงาน รวมไปถึงการดูแลคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของพนักงาน (Employee Wellbeing) เพราะเราเชื่อว่าการเดินทางของพนักงาน (Employee Journey) คือหัวใจสำคัญของความสำเร็จองค์กร All-New Workplaze มาพร้อม AI อัจฉริยะ เครื่องมือสำคัญ ช่วยทีม HR เข้าถึงข้อมูลพนักงาน เชื่อมต่อข้อมูลกำลังคนทุกมิติ ช่วยจัดการกำลังคนได้ง่ายขึ้น และเพิ่มศักยภาพในทุกกระบวนการ ไว้ในแพลตฟอร์มเดียว!นายสุนทร ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า ฮิวแมนิก้ายังคงเดินหน้าสร้างสรรค์กิจกรรมและโครงการใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ HR ชั้นนำของประเทศ ยกระดับและเพิ่มแรงขับเคลื่อนองค์กรสู่องค์กรสมรรถนะสูงสุด ผลักดันองค์กรสู่ความเป็นเลิศ และตอกย้ำความเป็นผู้นำด้าน World-Class Human Capital Solution ทั้งในไทยและต่างประเทศ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้องค์กรไทยเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนในอนาคตทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมผ่านเว็บไซต์และช่องทางโซเชียลมีเดียของฮิวแมนิก้า www.humanica.com/th/ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-636-6999