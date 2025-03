DPU จัด AI Adventure Hackathon 2024 ชวนนักศึกษาผจญภัยในโลกธุรกิจไปกับ AI Buddy ชูจุดแข็งนำพานักศึกษาไปสู่สนาม Startup Thailand League

ฝ่ายนวัตกรรมหลักสูตรและการสอน DPU จึงจัดโครงการ AI Adventure Hackathon 2024 ที่การแข่งขันทางธุรกิจที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะด้าน AI ภายใต้ธีม "AI Adventure" ที่จะพานักศึกษาไปผจญภัยในโลกของ AI พร้อมกับเหล่า AI Monster ที่จะมาเป็น Buddy ช่วยชี้นำแนวทางการแก้ปัญหา พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และข้ามขีดจำกัดของตัวเอง สู่การเป็นนักพัฒนาธุรกิจ พร้อมกับเฟ้นหาตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมการประกวด Startup Thailand League 2025AI Adventure Hackathon 2024 เป็นการสร้างพื้นที่ให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะด้าน AI และการทำงานเป็นทีมเพื่อเตรียมความพร้อมสู่โลกธุรกิจแห่งอนาคตแก่นักศึกษา โดยจากผลงานโครงการ 77 Soft Power Hackathon เมื่อปลายปี 2567 ที่ผ่านมา โครงการนำร่องในการผลักดันให้นักศึกษาใช้ AI ในการทำโปรเจกต์ ทำให้นักศึกษาหลายคนได้ค้นพบศักยภาพในตัวเองAI Adventure Hackathon 2024 เป็น Bootcamp ที่เริ่มจากการส่งเสริมให้นักศึกษาทำงานเป็นทีม คิดเชิงกลยุทธ์ และแก้ปัญหาผ่าน Gamification ที่กำหนดให้ จากนั้นจะเข้าสู่ AI Bootcamp เป็นการประยุกต์ AI ในการค้นหา Idea เพื่อสร้างแผนธุรกิจโดยใช้ Business Model Canvas ไปจนถึงการประยุกต์ AI ในการออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการ ผ่านเวิร์กชอปที่จัดขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา ไม่ว่าจะเป็น AI in Storytelling โดยคุณสุรศักดิ์ ป้องศร ผู้ก่อตั้งไทบ้าน The Series ที่จะมาถ่ายทอดการใช้ AI ในการเขียนบท, Better Me with AI จากคุณฐาปกรณ์ จำปาใด หัวหน้าแผนกสื่อนวัตกรรม และ AI in Business Hacking จากอาจารย์นิติ มุขยวงศา รวมไปถึง Finance for Entrepreneurs โดย ผศ. ดร.กุลบุตร โกเมนกุล ผู้เชี่ยวชาญด้าน Financial Technology