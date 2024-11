เปลี่ยนมหาวิทยาลัยให้เป็นบ้านหลังใหญ่ DPU จัดกิจกรรม OPEN HOUSE 2024 เปิดบ้านต้อนรับนักเรียนชั้นมัธยมปลายและอาชีวะ สู่โลกการเรียนรู้สุดล้ำแบบฟีลกู๊ด

โดยงาน DPU OPEN HOUSE ปี 2024 นี้ พิเศษกว่าที่ผ่านมาด้วยการเนรมิตมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ให้เป็นเหมือน “บ้านหลังใหญ่” ที่อบอุ่นและเป็นกันเอง ภายในตัวบ้านฟังก์ชั่นห้องต่างๆ ยังถูกแปลงโฉมให้เป็นตัวแทนของแต่ละคณะ เพื่อให้น้องๆ ได้ก้าวเข้ามาสำรวจและค้นหา “คณะที่ใช่” สำหรับตัวเอง ตั้งแต่เข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็น 4 โซนใหญ่ ได้แก่สาย Business : วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA), วิทยาลัยนานาชาติ, คณะศิลปศาสตร์, คณะรัฐประศาสนศาสตร์ และ คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์สาย Science and Tech : วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี (CITE), วิทยาลัยการแพทย์แบบบูรณาการ (CIMw) และวิทยาลัยเฮลท์ แอนด์ เวลเนส (CHW)สาย Service : วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน (CADT) และ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรมสาย Creativity : คณะนิเทศศาสตร์, คณะศิลปกรรมศาสตร์ และวิทยาลัยครีเอทีฟดีไซน์แอนด์เอ็นเตอร์เทนเมนต์เทคโนโลยี (ANT)ภายในงานยังมีโซนกิจกรรมโชว์ผลงานนวัตกรรมสุดล้ำจากรุ่นพี่ อาทิ รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าCyber Bug จากวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ฯลฯ กิจกรรมWorkshop สุดสร้างสรรค์ของแต่ละคณะ ที่มุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีAI มาประยุกต์ใช้ในกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้นักเรียนได้สัมผัสประสบการณ์การเรียนรู้แนวใหม่ที่สอดคล้องกับโลกยุคดิจิทัลอาทิ วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี ร่วมกับ วิทยาลัยนานาชาติ จัดกิจกรรม AI Business City โชว์การนำAI มาใช้ในสาขาวิชาต่างๆ เช่น การบัญชี, การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน, สาขาการตลาดและการสร้างแบรนด์ในยุคดิจิทัล, ธุรกิจระหว่างประเทศ และการเงิน การลงทุน และเทคโนโลยีทางการเงินคณะนิเทศศาสตร์ เปิดSoft Opening สตูดิโอใหม่ของคณะ ให้นักเรียนได้สัมผัสบรรยากาศการทำงานจริง พร้อมถ่ายทำหนังผี และทดลองการสื่อสารการตลาดผ่าน Influencer และTikToker รวมถึงฝึกทักษะการเป็น Influencerวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี เผยวิธีการสร้างMetaverse บน VR, การออกแบบระบบขนส่งด้วยRobot, การออกแบบลวดลายพัดด้วยGenerative AI ในCanva และ อัปเดตเทรนด์แบตเตอรี่รถEVวิทยาลัยครีเอทีฟดีไซน์ แอนด์เอ็นเตอร์เทนเมนต์ เทคโนโลยี สอนการสร้างเกมอย่างง่ายโดยไม่ต้องเขียนโปรแกรม, การปั้นโมเดล 3D ในกิจกรรมAvatar 3D Consult พร้อมโชว์ผลงานเกมจากรุ่นพี่ และชมการแข่งขันROV League เป็นต้นนอกจากนี้น้องๆ ยังจะได้มีโอกาสพบปะพูดคุยกับ “กูรูตัวจริง” ในสายงานต่างๆ ไม่ว่าจะ “คุณตั้ม ณัฐพล” นักพัฒนาซอฟต์แวร์Best CEO of Software Technology 2023 “คุณธัชวีร์ สุวรรณปัญญา” กรรมการผู้จัดการ บริษัทAt U Dental รวมถึง “เกรซ กาญจน์เกล้า” ดารานักแสดงชื่อดัง และเติมเต็มความมั่นใจก่อนก้าวสู่รั้วมหาวิทยาลัยด้วย “The Secret Room” ห้องลับสุดExclusive ที่เปิดพื้นที่ให้น้องๆ ได้พูดคุยปรึกษากับรุ่นพี่แบบส่วนตัว ทั้งเรื่องเรียน เรื่องรักและเรื่องชีวิต โดยหลังจากน้องนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเสร็จสิ้นจะได้รับผลงานของตนเองกลับบ้าน พร้อมกับใบe-Certificate ที่สามารถเก็บเป็นผลงานใส่Portfolioนายเจตนา ดีพิจารณ์ ผู้ปกครองที่พาลูกสาวมาเข้าร่วมงานDPU Open House กล่าวว่ารู้สึกพอใจเป็นอย่างมากกับกิจกรรมOpen House ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ที่จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายได้สัมผัสบรรยากาศการเรียนรู้และทดลองปฏิบัติจริงผ่านวิทยาลัยและคณะต่างๆ กิจกรรมนี้ถือเป็นกิจกรรมที่ดีที่เด็กๆ จะได้ค้นพบสิ่งที่ตัวเองชอบ ช่วยให้เขาได้เห็นภาพการเรียนในมหาวิทยาลัย และทดลองทำกิจกรรมต่างๆ ทำให้เขาได้รู้จักตัวเองมากขึ้น และมั่นใจในการตัดสินใจเลือกคณะมากขึ้นคุณพ่อเจตนา ยังเปิดใจอีกว่า กิจกรรมนี้ยังเป็นโอกาสที่ดีที่นักเรียนจะได้ "เตรียมความพร้อม" ก่อนเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย นอกจากนี้การที่เด็กๆ ได้รู้จักคณะที่สนใจตั้งแต่เนิ่นๆ ยังช่วยลดต้นทุน ลดความเสี่ยง ในการเลือกเรียนผิดสาขา ซึ่งอาจทำให้เสียเวลาและค่าใช้จ่ายโดยไม่จำเป็น"การที่เด็กๆ ได้รู้จักตัวเองเร็ว ถือเป็นเรื่องสำคัญเพราะจะทำให้เตรียมตัวได้ง่ายและตรงจุดมากขึ้น โดยเฉพาะเรื่องความชอบไม่งั้นเราอาจจะต้องเสียเงิน เดี๋ยวหนูชอบอันนี้ หนูอยากลองสิ่งนี้ และเสียเวลาลองผิดลองถูกไปเรื่อยๆ แต่กิจกรรมนี้จะช่วยให้เด็กๆ ได้ค้นหาตัวเองและยังได้ใบประกาศนียบัตรไปใส่แฟ้มผลงาน ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญ"ด้านลูกสาวคุณเจตนา นางสาวชนิสรา ดีพิจารณ์ นักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ ซึ่งได้เข้าร่วมกิจกรรมDPU Open House ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ หลังจากที่เคยเข้าร่วมDPU Experience Day เมื่อปลายเดือนตุลาคม 2567 ที่ผ่านมา กล่าวว่า การเข้าร่วมกิจกรรมOpen House โดยเฉพาะกิจกรรมของคณะศิลปกรรมทำให้เธอได้สัมผัสประสบการณ์จริงในสาขาที่สนใจ เห็นภาพการเรียนการสอนที่ชัดเจนขึ้นว่าแต่ละปีการศึกษาจะได้เรียนรู้อะไรบ้างและเข้าใจขอบเขตและสายงานอาชีพด้านนี้ ซึ่งช่วยยืนยันความชอบ และเพิ่มความมั่นใจในการตัดสินใจเลือกเรียนนอกจากนี้กิจกรรม Open House ในวันนี้ยังเปิดโอกาสให้เธอได้ลงมือทำกิจกรรมต่างๆ มากมายและได้ทักษะใหม่กลับบ้าน เช่น การออกแบบตัดทอนและการวาดเส้นแฟชั่น การใช้AI และการทดลองใช้อุปกรณ์Wacom Cintiq 22 ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ทันสมัยที่มีราคาสูงและหาทดลองใช้ได้ยากมาก“อีกอย่างบรรยากาศภายในมหาวิทยาลัยก็ดี พี่ๆ กับอาจารย์ก็เป็นกันเอง ช่วยลดความกังวลเรื่องการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยลงไปได้มากทำให้รู้สึกปลอดภัยและอยากเรียนที่นี่ คือความรู้สึกหนูทั้งDPU Experience Day และ DPU Open House ทำให้หนูมั่นใจมากขึ้นและงานด้านนี้เหมาะกับตัวหนูเองจริงๆ และหลังจากวันนี้หนูก็จะมาที่DPU อีก เพราะว่าได้ลงทะเบียนเรียนคอร์สระยะสั้นBasic Character ของคณะศิลปกรรมฯไว้ เพราะอาจารย์บอกว่าพี่วิทยากรที่มาสอนเป็นคนไทยเพียงไม่กี่คนที่จบจากUniversity of the Arts London ค่ะ”