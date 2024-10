ไทยพร้อมจัดงานระดับโลก IEEE International Smart Cities ระดมผู้เชี่ยวชาญ-นวัตกรรมสุดล้ำ ยกระดับไทยสู่เมืองอัจฉริยะ!

สมาคมไฟฟ้าและพลังงานไอทริปเปิลอี (ประเทศไทย) เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการนานาชาติด้านสมาร์ทซิตี้ระดับโลก 10th IEEE International Smart Cities Conference (IEEE-ISC2- 2024) เป็นครั้งแรกของไทยและอาเซียน ภายใต้หัวข้อ “เมืองอัจฉริยะ: การปฏิวัติเพื่อมนุษยชาติ” ระดมผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัย และนักพัฒนาสมาร์ทซิตี้จากทั่วโลกมาร่วมพัฒนาวางแนวทางการพัฒนาเมืองอัจฉริยะในอนาคต โดยภายในงานจะได้พบกับการประชุมเชิงวิชาการในด้านสมาร์ทซิตี้ในทุกสาขา และการจัดนิทรรศการแสดงถึงเทคโนโลยี และนวัตกรรมเมืองอัจฉริยะที่ล้ำยุคเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2567 สมาคมไฟฟ้าและพลังงานไอทริปเปิลอี (ประเทศไทย) หรือ IEEE PES Thailand Chapter ได้จัดงานแถลงข่าว การประชุมวิชาการและนิทรรศการนานาชาติ 10th IEEE International Smart Cities โดยนายวิลาศ เฉลยสัตย์ ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง และนายกสมาคมไฟฟ้าและพลังงานไอทริปเปิลอี (ประเทศไทย) ได้มอบหมาย นายชูเกียรติ ยั่งยืนบางชัน ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เป็นผู้แทน ร่วมกับ รศ.ดร.นพพร ลีปรีชานนท์ อุปนายกด้านการจัดประชุมวิชาการ (IEEE PES Vice Chair Meeting and Conference) และนายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ พร้อมด้วย รศ.ดร.มนตรี วิบูลยรัตน์ Conference Chair, ISC2 2024 ร่วมแถลงข่าวในครั้งนี้ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นายวิลาศ เฉลยสัตย์ นายกสมาคมไฟฟ้าและพลังงานไอทริปเปิลอี (ประเทศไทย) หรือ IEEE Power & Energy Society (Thailand) และในนามผู้ว่าการ การไฟฟ้านครหลวง เปิดเผยว่า ในปัจจุบันเทคโนโลยีเมืองอัจฉริยะ หรือ สมาร์ทซิตี้ ได้ก้าวขึ้นมาเป็นแนวทางหลักของการพัฒนาเมืองทั่วโลก เนื่องจากจะช่วยยกระดับการอำนวยความสะดวกในทุกด้าน ทั้งในเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ลดปัญหาการจราจร เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ลดปัญหาสิ่งแวดล้อม และยังก่อให้เกิดแนวทางการดำเนินธุรกิจในรูปแบบใหม่ ที่สอดคล้องกับโลกในปัจจุบันและอนาคตด้วยความสำคัญดังที่กล่าวมาข้างต้น ได้สร้างกระแสการพัฒนาเมืองของไทยไปสู่การเป็นสมาร์ทซิตี้ในหลายพื้นที่ทั้งการพัฒนาเมืองขนาดใหญ่ และขนาดเล็ก ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น จึงทำให้ไทยก้าวขึ้นมีความโดดเด่นในด้านนี้ โดยล่าสุดสมาคมไฟฟ้าและพลังงานไอทริปเปิลอี (ประเทศไทย) หรือ IEEE PES Thailand Chapter ได้เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการนานาชาติด้านเมืองอัจฉริยะ ครั้งที่ 10 หรือ 10th IEEE International Smart Cities Conference (IEEE-ISC2- 2024) ในระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2567 ณ โรงแรมรอยัล คลิฟ แกรนด์ พัทยา จังหวัดชลบุรี ภายใต้แนวคิดหลัก “เมืองอัจฉริยะ: การปฏิวัติเพื่อมนุษยชาติ” ซึ่งได้จัดขึ้นที่ประเทศไทยรวมถึงอาเซียนเป็นครั้งแรก หลังจากได้มีการจัดมาอย่างต่อเนื่องทุกปีในหลากหลายประเทศ ทั้งในยุโรปและอเมริการศ.ดร.นพพร ลีปรีชานนท์ อุปนายกด้านการจัดประชุมวิชาการ (IEEE PES Vice Chair Meeting and Conference) กล่าวว่า “การจัดงาน IEEE International Smart Cities Conference ถือได้ว่าเป็นการจัดงานด้านสมาร์ทซิตี้ที่สำคัญของโลก เนื่องจากเป็นเวทีการประชุมวิชาการและนิทรรศการนานาชาติที่เปิดโอกาสให้ผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัย จากหลากหลายสาขาในองค์กรชั้นนำทั่วโลกได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ เกี่ยวกับการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ โดยเจาะลึกหัวข้อพิเศษ อาทิ การพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนเพื่อเสริมสร้างสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนในเมืองอัจฉริยะ, การสร้างสมดุลความปลอดภัยทางไซเบอร์และการบูรณาการโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ, การเดินทางอย่างชาญฉลาดอย่างยั่งยืน: สำรวจโอกาสและรับมือกับความท้าทาย, ไฮโดรเจนในฐานะพาหนะพลังงานสีเขียวทางเลือก, การจัดการรถไฟอัจฉริยะ: การเปลี่ยนแปลงประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และประสบการณ์ของผู้โดยสาร และอื่น ๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และขยายเครือข่ายความร่วมมือ รวมทั้งกิจกรรมที่หลากหลายจากผู้เชี่ยวชาญ วิทยากร ผู้บริหารเมืองอัจฉริยะทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ”ทางด้าน รศ.ดร.มนตรี วิบูลยรัตน์ ประธานการจัดงานประชุม IEEE ISC2 2024 ได้เพิ่มเติมว่า การประชุม IEEE ISC2 2024 มุ่งเน้นในหัวข้อ "เมืองอัจฉริยะ: การปฏิวัติเพื่อมนุษยชาติ" โดยนำเสนอเทคโนโลยีล้ำสมัยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตในเมือง ผู้เชี่ยวชาญจะหารือเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานที่ยั่งยืน การจัดการพลังงาน การเดินทาง และการมีส่วนร่วมของประชาชน ISC2 2024 เป็นเวทีสำหรับความร่วมมือระดับโลก เพื่อให้เทคโนโลยีเป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาติ มาร่วมสร้างเมืองแห่งอนาคตไปด้วยกันสำหรับการประชุมวิชาการ IEEE-ISC2-2024 จะประกอบด้วยการนำเสนอผลงานวิจัยกว่า 200 ฉบับ ในหัวข้อที่สำคัญ เช่น การบูรณาการโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญในเมืองอัจฉริยะ, แอปพลิเคชันขั้นสูงและการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับเมืองอัจฉริยะ, ที่อยู่อาศัยใหม่ในเมืองอัจฉริยะ, ศูนย์ข้อมูลและเทคโนโลยีคลาวด์ และสภาพแวดล้อมอัจฉริยะ เป็นต้น รวมทั้งยังมีการจัดกิจกรรมเชิงวิชาการที่หลากหลาย อาทิ การบรรยายพิเศษ (tutorial) เวทีการเสวนา (panel session) การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้เชิงวิชาการ (side event) การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (workshop) และการจัดแสดงนิทรรศการ (Exhibition) จากหน่วยงานของภาครัฐและภาคเอกชนชั้นนำในการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ โดยจะมีกลุ่มเป้าหมายหลักเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ และเยี่ยมชมนิทรรศการ ประมาณ 500 คน ทั้งผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัย นักพัฒนา นักวิชาการ นักศึกษา นักวิเคราะห์นโยบาย สถาปนิก วิศวกร ของหน่วยงาน และองค์กรภาครัฐภาคเอกชน ผู้สนใจในด้านวิศวกรรม เทคโนโลยี และนวัตกรรมสำหรับการ พัฒนาเมืองอัจฉริยะ ตลอดจนผู้บริหารเมืองอัจฉริยะทั้งในระดับประเทศและนานาชาตินอกจากนี้ ยังเป็นเวทีจัดแสดงนวัตกรรม และเทคโนโลยีด้านเมืองอัจฉริยะ โดยมีไฮไลท์ที่สำคัญจากผู้สนับสนุนหลักในการจัดแสดงนำโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.), การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.), การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค, บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน), สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa), IEEE DataPort รวมทั้งยังมีการจัดแสดงเทคโนโลยีอัจฉริยะจากบริษัทชั้นนำระดับนานาชาติ อาทิ บริษัท ฮิตาชิ เอนเนอร์ยี่ (ประเทศไทย) และบริษัท ชไนเดอร์ อีเล็คทริค (ประเทศไทย) ที่เป็นผู้สนับสนุนระดับไดมอนด์ จึงเป็นโอกาสอันดีสำหรับประเทศไทยในการแสดงศักยภาพด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ กระตุ้นการวิจัย และพัฒนานวัตกรรมสำหรับเมืองอัจฉริยะ ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐ และภาคเอกชน ในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้นำด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะระหว่างประเทศอย่างยั่งยืนในอนาคตด้าน นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ กล่าวว่า ทีเส็บมีความยินดีที่จะสนับสนุนการจัดงาน The 10th IEEE International Smart Cities Conference (IEEE ISC2 2024) ซึ่งเชื่อมั่นว่างานประชุมดังกล่าวจะสร้างผลกระทบเชิงบวกทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม อีกทั้งก่อให้เกิดคุณประโยชน์ต่อเนื่องจากการจัดงาน สร้างคุณูปการในระยะยาวต่อเมืองพัทยา รวมไปถึงเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และประเทศไทยไปจนถึงระบบนิเวศด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะของโลกอีกด้วยการจัดงานประชุมนานาชาติ IEEE ISC2 2024 ยังสอดคล้องกับนโยบาย Ignite Thailand ด้านวิสัยทัศน์ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะของประเทศไทย อีกทั้งยังตรงตามอุตสาหกรรมเป้าหมายของทีเส็บในการผลักดันให้เกิดการจัดงานประชุมนานาชาติด้าน Urban Quality of Life and Mobility เพื่อเป็นหนึ่งในตัวแปรสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมทีเส็บขอขอบคุณสมาคมไฟฟ้าและพลังงานไอทริปเปิลอี ประเทศไทย สำหรับการสร้างคุณูปการต่ออุตสาหกรรมการจัดประชุมนานาชาติของประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง ทีเส็บยินดีสนับสนุน ส่งเสริม และร่วมมือกับสมาคมฯ เพื่อนำงานสำคัญๆ ของ IEEE อีกหลายๆ งานมาจัดที่ประเทศไทยในอนาคตเตรียมพบกับการประชุมวิชาการและนิทรรศการนานาชาติ 10th IEEE International Smart Cities Conference (IEEE-ISC2-2024) ครั้งที่ 10 ภายใต้แนวคิดหลัก “Smart Cities : Revolution for Mankind” ระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2567 ณ โรงแรมรอยัล คลิฟ แกรนด์ พัทยา จังหวัดชลบุรี