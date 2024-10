DCM-DPU ร่วมโครงการ “Young Influencer for Social Change” ให้นักศึกษาปี 1 เรียนรู้การผลิตสื่ออย่างสร้างสรรค์ พร้อมเวิร์กชอปสู่การเป็นอินฟลูเอนเซอร์มืออาชีพ

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) ร่วมโครงการ Young Influencer for Social Change เพื่อเสริมทักษะนักศึกษาหลักสูตรการสร้างสรรค์ดิจิทัลคอนเทนต์และสื่อ ด้านการผลิตสื่อและสร้างแรงบันดาลใจในการใช้สื่อโซเชียลอย่างสร้างสรรค์ในการขับเคลื่อนประเด็นทางสังคม โดยมี ผศ.ศิวนารถ หงษ์ประยูร คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ พร้อมด้วย อาจารย์สุดถนอม รอดสว่าง หัวหน้าหลักสูตรการสร้างสรรค์ดิจิทัลคอนเทนต์และสื่อ (DCM) อาจารย์อานนท์ บัวภา อาจารย์ประจำหลักสูตรการสร้างสรรค์ดิจิทัลคอนเทนต์และสื่อ ให้การต้อนรับทีมวิทยากร เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2567 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม 6-1 อาคารสำนักอธิการบดี ชั้น 6 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์หัวหน้าหลักสูตรการสร้างสรรค์ดิจิทัลคอนเทนต์และสื่อ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เปิดเผยว่า กิจกรรมครั้งนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือของสำนักงานสร้างเสริมระบบสื่อและสุขภาวะทางปัญญา (สำนัก 11) สสส. บริษัท เทลสกอร์ จำกัด และสาขาเทคโนโลยีสื่อสังคม คณะวิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยรังสิต ที่ได้เสนอโครงการอบรม Young Influencer for Social Change เข้ามาซึ่งสอดคล้องกับหลักสูตรการสร้างสรรค์ดิจิทัลคอนเทนต์และสื่อ รายวิชา “การสร้างตัวตนและอัตลักษณ์” ซึ่งเป็นวิชาบังคับของหลักสูตรที่นักศึกษาปีที่ 1 ที่มุ่งเน้นให้นักศึกษานำเสนอตัวตนอย่างสร้างสรรค์ มีความรู้ความเข้าใจในการเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ อินฟลูเอนเซอร์ บล็อกเกอร์ และยูทูบเบอร์ที่มีคุณภาพ มีจริยธรรมการสื่อสารในระดับวิชาชีพ นอกจากนี้ หลักสูตรดังกล่าวยังเปิดสอนทักษะสำคัญของการผลิตสื่อในมัลติแพลตฟอร์มและการทำงานในสายสื่อสารมวลชน ทั้งการเขียนบท การถ่ายทำ การตัดต่อ การผลิตสื่อ และการสตรีมไลฟ์“การอบรมวันนี้นักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการสื่อสารสุขภาวะในสังคมออนไลน์ โดยทดลองผลิตคลิปใน TikTok ภายใต้โจทย์ที่เป็นประเด็นทางสังคม และนำมาเสนอให้กับเพื่อนๆ ได้เข้าใจเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อหรือหลงผิดการพนันออนไลน์ ซึ่งเป็นการพัฒนาผู้นำทางความคิดในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อให้สังคมดีขึ้น นอกจากจะได้มุมมองของอินฟลูเอนเซอร์ทั่วไปแล้ว ยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้นักศึกษามองเห็นพลังการเปลี่ยนแปลงสังคมผ่านศักยภาพที่ตนเองมีอยู่” หัวหน้าหลักสูตรการสร้างสรรค์ดิจิทัลคอนเทนต์และสื่อกล่าวด้านอาจารย์ประจำหลักสูตรการสร้างสรรค์ดิจิทัลคอนเทนต์และสื่อ ในฐานะผู้สอนวิชาการสร้างตัวตนและอัตลักษณ์ ระบุว่า สิ่งที่อยากให้นักศึกษาได้จากการเข้าร่วมอบรมในวันนี้ คือ การนําตัวตนไปใช้ในสื่อออนไลน์ได้อย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดหลักสูตรการสร้างสรรค์ดิจิทัลคอนเทนต์และสื่อ เมื่อนักศึกษาเรียนจบไปแล้วสามารถทํางานทั้งในเบื้องหน้า เช่น การเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ หรืออินฟลูเอนเซอร์ และสามารถทำงานในเบื้องหลังของสื่อโซเชียลต่างๆ“กิจกรรมในช่วงเช้าบรรยายในหัวข้อ “Level Up Your Influencing Skills” และ เล่าเรื่องแบบไหนให้สนุกและโดนใจ พร้อมแบ่งทีมเพื่อผลิตผลงาน TikTok ส่วนช่วงบ่ายจัดเวิร์กชอป แชร์ประสบการณ์ เทคนิค เคล็ดลับการค้นหาตัวตน เพื่อการก้าวสู่การเป็นอินฟลูเอนเซอร์นักสื่อสารสุขภาวะมืออาชีพ จากตัวแทนอินฟลูเอนเซอร์ที่ประสบความสำเร็จ นักศึกษาจะได้มุมมองเพิ่มเติม ทั้งวิธีคิด การเล่าเรื่องเพื่อการสื่อสารตัวตนไปยังแพลตฟอร์มต่างๆ ซึ่งหากนักศึกษามีจำนวนผู้ติดตามสูงบนโลกออนไลน์ ก็จะมีโอกาสสร้างรายได้จากแพลตฟอร์มต่างๆ ได้อีกด้วย” อาจารย์ประจำหลักสูตรการสร้างสรรค์ดิจิทัลคอนเทนต์และสื่อกล่าวอาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีสื่อสังคม วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยรังสิต หนึ่งในทีมวิทยากรกล่าวว่า การมาอบรมให้ความรู้แก่น้องๆ นักศึกษาในวันนี้สนุกมาก ทุกคนให้ความสนใจอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะการเวิร์กชอปผลิตคลิปวิดีโอโพสต์บนโซเชียลมีเดียรณรงค์เรื่องลดการพนันออนไลน์ ที่เปิดให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ พบว่าน้องๆ ปี 1 มีทักษะความคิดสร้างสรรค์ตั้งแต่แรกเริ่ม สะท้อนให้เห็นถึงกระบวนการการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ที่มีคุณภาพ ซึ่งความรู้ที่นักศึกษาได้รับวันนี้จะไปต่อยอดในรายวิชาที่เรียนโดยเฉพาะการตัดต่อคลิปวิดีโอสั้น ซึ่งในอนาคตจะมีความสำคัญมาก ขณะเดียวกันอาจารย์ในคณะนิเทศศาสตร์ได้ให้การสนับสนุนด้านโปรดักชันอย่างดีจึงมีส่วนผลักดันให้นักศึกษาได้พัฒนาศักยภาพตัวเองมากยิ่งขึ้น